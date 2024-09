Также есть несколько исправлений.

Intel выпустила графический драйвер Game On для решений Arc серии A, версия под номером 32.0.101.6077 не имеет WHQL статуса, но предлагает оптимизации для ряда новинок — это Dead Rising Deluxe Remaster, Final Fantasy XVI, Frostpunk 2 и God of War Ragnarok. Среди перечисленных игр есть те, что уже стали доступны на ПК, особенно, если речь идёт о покупателях более дорогих изданий с ранним доступом, часть игр станет доступна в ближайшие дни.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Кроме поддержки новых игр в Intel исправили несколько проблем: артефакты на поверхностях с отражениями в The Last of Us Part I, а также артефакты на некоторых текстурах в Age of Empires IV.

В числе известных проблем дискретных видеокарт Intel Arc серии A в играх: вылеты Diablo IV при изменении настроек трассировки лучей во время игры, мерцание в Doom Eternal. Проблема с Diablo IV актуальна и на интегрированной графике Intel Arc, кроме этого есть проблемы с Enshrouded при использовании Vulkan, Horizon Forbidden West и Fortnite — это либо вылеты, либо графические артефакты. И дискретная и интегрированная графика имеют подтверждённые проблемы в различном программном обеспечении, с подробностями можно ознакомиться в примечаниях к выпуску.