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Moleculo
Intel готовит для видеокарт Arc новый драйвер со значительным повышением производительности
Может стать доступен уже сегодня.

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Intel уведомила технические СМИ и блогеров о скором выпуске обновлённого графического драйвера версии 101.5186_101.5122, который ориентирован на повышение производительности DirectX 11 игр, а также на The Last of Us Part 1 на видеокартах Arc с 8 ГБ памяти, сообщает VideoCardz. Как ожидается, драйвер существенно поднимет среднюю частоту кадров и улучшит показатели по редким событиям, примерно на 30% и там и там. Полный список игр ещё официально не подтверждён, но Intel советует рецензентам, которые сейчас подготавливают новые материалы, дождаться этого драйвера.

Сегодня AMD выпустит Radeon RX 7600 XT 16 ГБ, поэтому можно предположить, что и драйвер Intel станет доступен сегодня. Это уже не первое обновление, которое приносит двузначное увеличение производительности видеокарт Arc во многих играх DX11 и DX9. Что касается DX12 и Vulkan, Intel утверждает, что их архитектура уже оптимизирована для этих современных графических API.

Источники
VideoCardz.
#intel #драйверы
Источник: videocardz.com
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