Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Стартуют продажи портативной игровой консоли Lenovo Legion Go со съёмными контроллерами
Устройство получило большой дисплей и APU из серии AMD Ryzen Z1

реклама

Сегодня компания Lenovo официально выпускает свою портативную игровую консоль Legion Go под управлением операционной системы Windows, сообщает VideoCardz. Компания выходит на конкурентный рынок, где уже присутствуют сильные игроки, но Legion Go не уступает другим предложениям, более того, устройство предлагает ряд уникальных возможностей и имеет подкрепление в виде экосистемы игровых аксессуаров, включая очки дополненной реальности.

Источник: Lenovo

Устройство может похвастаться впечатляющим экраном диагональю 8,8 дюймов с разрешением QHD+ (2560×1600 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Для сравнения, разрешение в два раза больше, чем у экрана Steam Deck от компании Valve, а частота обновления ещё выше, чем в ASUS ROG Ally, которая предлагая 120-герцовый дисплей с разрешением 1080p. Кроме этого, для экрана Legion Go заявлено 97% покрытие цветового пространства DCI-P3, а сенсор поддерживает 10 одновременных касаний.

реклама

В Legion Go используются APU AMD из серии Ryzen Z1, младшая версия консоли получит базовый 6-ядерный чип с графикой Radeon 740M, а старшая — 8-ядерную версию Extreme с графикой Radeon 780M, которая включает 12 вычислительных блоков Compute Units. Legion Go предлагает до 16 ГБ памяти LPDDR5X-7500, быстрый M.2 SSD накопитель PCIe Gen 4 формата 2242 объёмом до 1 ТБ. Пользователи могут расширить хранилище, установив в SD слот карты памяти объёмом до 2 ТБ. Интересной особенностью Legion Go являются съёмные контроллеры, контроллер можно использовать вместо мыши благодаря наличию сенсора, поддерживаются внешние видеокарты через USB Type-C.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Первыми в продажу поступают версии Legion Go на базе APU AMD Ryzen Z1 Extreme, с накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ, рекомендованные цены 699 и 749 долларов США соответственно.

Источники
VideoCardz
Lenovo
#lenovo #портативные игровые консоли #lenovo legion go
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Lenovo представила игровые ПК LEGION с процессорами Intel Core 14-го поколения
Motorola представляет прототип телефона со сворачивающимся дисплеем
Флагманский ноутбук Lenovo 240 Гц получит процессор Core i7-14650HX и видеокарту RTX 4090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
10
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
1
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
15
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
6
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
2
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
30
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
3
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
2
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
1
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
+
Опубликован исходный код Dagor Engine, который позаимствован при создании отечественного Nau Engine
2
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
24
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
62
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
4
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
9

Сейчас обсуждают

Станислав Пронькин
19:01
Что ты такое, нейроморфный чип
В Лаборатории Касперского разработали нейроморфный чип – как тебе такое, Дженсен Хуанг
kilobait3
19:00
Даже старички выгоднее красных в ии.
Первые тесты 96-ядерного процессора AMD Zen 4 Threadripper показали полное превосходство над Intel
Виталий Вит
19:00
Орел даже жо этого этапа не добрался
Первый пилотируемый полет корабля Starliner состоится не раньше апреля 2024 года
Дед Мороз
18:49
Разберутся в Европе сами с топливом, поставки из России теперь не решают ничего.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Дед Мороз
18:47
Т72 второй год модернизируют в Чехии и поставки танков из Германии здесь совершенно не при чём. Там силами Рейнметалл восстанавливают леопарды серии 1. Они идут в разные части.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
&lt;TopUpdate&gt;
18:45
Ну там же завуалировано, в их понимании украина защищает интересы запада, и проигрыш украины = проигрышу запада. чего они очень не хотят
Глава Пентагона заявил, что если США прекратят поддерживать Украину, то она проиграет
Serezhka
18:44
Yota - лучший оператор в России. У него никогда не было внутрисетевого роуминга, интернет всегда работал в любом регионе, нет вообще никаких опций - только связь и интернет, работает через вышки Мегаф...
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
DIP48
18:42
Кто то еще покупает эти xbox ?!
Microsoft начинает блокировать неавторизованные контроллеры Xbox
Serezhka
18:40
В Нерезиновой - может быть, а в остальных регионах связь МТС - говно, особенно вдали от крупных городов, не зря их аббревиатуру высмеивают как Моя Твоя не Слысать.
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
DungeonMasterGT
18:37
Про это в курсе, использовали ли вы его реально в 93м? Я помню только тест с фракталами, и вроде профессиональный софт тех лет умел использовать, игры и домашний софт той эпохи не использовали сопроце...
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем