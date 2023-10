Устройство получило большой дисплей и APU из серии AMD Ryzen Z1

Сегодня компания Lenovo официально выпускает свою портативную игровую консоль Legion Go под управлением операционной системы Windows, сообщает VideoCardz. Компания выходит на конкурентный рынок, где уже присутствуют сильные игроки, но Legion Go не уступает другим предложениям, более того, устройство предлагает ряд уникальных возможностей и имеет подкрепление в виде экосистемы игровых аксессуаров, включая очки дополненной реальности.

Устройство может похвастаться впечатляющим экраном диагональю 8,8 дюймов с разрешением QHD+ (2560×1600 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Для сравнения, разрешение в два раза больше, чем у экрана Steam Deck от компании Valve, а частота обновления ещё выше, чем в ASUS ROG Ally, которая предлагая 120-герцовый дисплей с разрешением 1080p. Кроме этого, для экрана Legion Go заявлено 97% покрытие цветового пространства DCI-P3, а сенсор поддерживает 10 одновременных касаний.

В Legion Go используются APU AMD из серии Ryzen Z1, младшая версия консоли получит базовый 6-ядерный чип с графикой Radeon 740M, а старшая — 8-ядерную версию Extreme с графикой Radeon 780M, которая включает 12 вычислительных блоков Compute Units. Legion Go предлагает до 16 ГБ памяти LPDDR5X-7500, быстрый M.2 SSD накопитель PCIe Gen 4 формата 2242 объёмом до 1 ТБ. Пользователи могут расширить хранилище, установив в SD слот карты памяти объёмом до 2 ТБ. Интересной особенностью Legion Go являются съёмные контроллеры, контроллер можно использовать вместо мыши благодаря наличию сенсора, поддерживаются внешние видеокарты через USB Type-C.

Первыми в продажу поступают версии Legion Go на базе APU AMD Ryzen Z1 Extreme, с накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ, рекомендованные цены 699 и 749 долларов США соответственно.