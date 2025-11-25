Для пользователей из России и Беларуси PIONER станет эксклюзивом площадки «Игры Ростелеком»

Разработчики из российской студии GFA Games представили новый трейлер своего масштабного многопользовательского шутера PIONER. В трейлере были раскрыты подробности игрового мира и объявлена дата выхода игры в ранний доступ.

Запуск игры состоится 16 декабря 2025 года.

Игроки смогут окунуться в уникальный мир, сочетающий элементы классического шутера и MMORPG в жанре постапокалипсиса. Действие игры будет происходить на мрачном островном архипелаге Тартарус, который пережил таинственное глобальное бедствие.

В PIONER геймеров ожидает обширный выбор игровых локаций, уникальных персонажей и экипировки. Пользователи смогут развивать своего персонажа и исследовать огромный открытый мир, полный приключений и испытаний.

Кроме того, авторы подготовили специальные бонусы для тех, кто решится оформить предварительный заказ. Среди наград — эксклюзивные предметы, такие как:

Скины оружия («Ренегат») и титулы («Основатель»);

Аксессуары («Жуткий амулет»);

Часы дизайна Katana;

Стартовые ресурсы в виде 500 кристаллов эфританской валюты.





Стандартная версия игры будет доступна по цене 1500 рублей.

К сожалению, жители России и Беларуси не смогут приобрести игру через платформу Steam. Для этих регионов разработчик сделал игру эксклюзивной для площадки «Игры Ростелеком».