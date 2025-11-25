Разработчики из российской студии GFA Games представили новый трейлер своего масштабного многопользовательского шутера PIONER. В трейлере были раскрыты подробности игрового мира и объявлена дата выхода игры в ранний доступ.
Запуск игры состоится 16 декабря 2025 года.
Игроки смогут окунуться в уникальный мир, сочетающий элементы классического шутера и MMORPG в жанре постапокалипсиса. Действие игры будет происходить на мрачном островном архипелаге Тартарус, который пережил таинственное глобальное бедствие.
В PIONER геймеров ожидает обширный выбор игровых локаций, уникальных персонажей и экипировки. Пользователи смогут развивать своего персонажа и исследовать огромный открытый мир, полный приключений и испытаний.
Кроме того, авторы подготовили специальные бонусы для тех, кто решится оформить предварительный заказ. Среди наград — эксклюзивные предметы, такие как:
- Скины оружия («Ренегат») и титулы («Основатель»);
- Аксессуары («Жуткий амулет»);
- Часы дизайна Katana;
- Стартовые ресурсы в виде 500 кристаллов эфританской валюты.
Стандартная версия игры будет доступна по цене 1500 рублей.
К сожалению, жители России и Беларуси не смогут приобрести игру через платформу Steam. Для этих регионов разработчик сделал игру эксклюзивной для площадки «Игры Ростелеком».