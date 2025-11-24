Эксперты Tom's Hardware учитывали не только цены и производительность процессоров, но и возможности разгона

Специалисты популярного ресурса Tom's Hardware подготовили рейтинг наиболее производительных центральных процессоров для сборки игрового компьютера в конце осени 2025 года. В ходе исследования они рассмотрели широкий спектр моделей, оценив их технические характеристики, соотношение цены и качества, а также возможности разгона и совместимость с современными видеокартами.

Лучший игровой процессор

Ryzen 7 9800X3D занял лидирующую позицию в рейтинге. Этот процессор признан самым производительным игровым чипом среди представленных моделей. Он выделяется отличным балансом цены и производительности, позволяя добиваться высоких результатов даже в самых требовательных играх. Кроме того, у него умеренные требования к охлаждению и поддержка разгона.

Альтернативы топовому решению

Для тех, кто хочет оптимизировать свой бюджет, есть два отличных варианта:

Ryzen 7 9700X: чуть менее быстрый в играх, но вполне достаточный для подавляющего числа видеокарт. Его отличает высокая энергоэффективность, низкая рабочая температура и доступная цена.

Core i7-14700K — этот процессор от Intel показывает практически такую же игровую производительность, как и значительно более дорогой Core i9-14900K. Он выделяется высоким уровнем производительности в однопоточных задачах, поддержкой разгона и хорошей эффективностью в профессиональных приложениях.

Средняя категория

Лучшим представителем средней ценовой категории признан Ryzen 5 9600X. По мнению экспертов, он сочетает превосходную производительность, эффективность, минимальные рабочие температуры и разумную цену.

Альтернатива этому предложению — Core i5-14600K, представляющий собой одну из наиболее выгоднейших покупок среди предложений Intel. Несмотря на отставание всего на 5% от Core i7-14700K, цена существенно ниже — примерно на треть дешевле.

Хорошее решение для модернизации старого компьютера

Тем, кто планирует модернизировать старый компьютер на платформе AMD AM4, эксперты рекомендуют обратить внимание на процессор Ryzen 7 5700X3D. Эта модель обеспечит значительный прирост производительности при минимальных вложениях.

Флагманские модели

Самым мощным процессором в данном обзоре является Ryzen 9 9950X3D. Он не только демонстрирует выдающуюся игровую производительность, но и обладает высокой производительностью в профессиональных задачах, что делает его идеальным выбором для построения универсальной системы, способной справляться с любыми задачами. Кроме того, данная модель станет отличной основой для будущего обновления до процессоров архитектуры Zen 6.

Альтернативой может стать Core i9-14900K. Он демонстрирует аналогичную производительность в рабочих нагрузках и обладает хорошим потенциалом разгона. Однако для его эффективного охлаждения потребуется мощная система охлаждения, а возможности дальнейшей модернизации могут быть ограничены.

Лучшие варианты для экономичных сборок

Среди доступных моделей особо стоит выделить Core i5-12400F. Этот процессор получил высокие оценки благодаря поддержке стандартов памяти DDR4 и интерфейса PCIe 5.0, а также за отличную производительность в однопрограммных режимах и приемлемый комплектный кулер.

При желании обновить старую систему с процессорами серии Ryzen 1000 или 2000 рекомендуется обратить внимание на Ryzen 5 5600.

Десктопные APU

Отдельного внимания заслуживают десктопные процессоры с интегрированной графикой. Эксперты сходятся во мнении, что лучшим вариантом в этой категории является Ryzen 5 8600G. Он обеспечивает достаточно высокую производительность в разрешении Full HD и отличное быстродействие в разрешениях вплоть до 720p.

Представленные в данном рейтинге модели процессоров покрывают весь диапазон потребностей геймерского сообщества, предлагая отличные варианты для всех категорий пользователей — от любителей сэкономить до профессионалов и энтузиастов.

Ранее PC Gamer также опубликовали ТОП-6 процессоров для игровых ПК и назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года.

