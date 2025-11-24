Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
Эксперты Tom's Hardware учитывали не только цены и производительность процессоров, но и возможности разгона

Специалисты популярного ресурса Tom's Hardware подготовили рейтинг наиболее производительных центральных процессоров для сборки игрового компьютера в конце осени 2025 года. В ходе исследования они рассмотрели широкий спектр моделей, оценив их технические характеристики, соотношение цены и качества, а также возможности разгона и совместимость с современными видеокартами.

Лучший игровой процессор

Ryzen 7 9800X3D занял лидирующую позицию в рейтинге. Этот процессор признан самым производительным игровым чипом среди представленных моделей. Он выделяется отличным балансом цены и производительности, позволяя добиваться высоких результатов даже в самых требовательных играх. Кроме того, у него умеренные требования к охлаждению и поддержка разгона.

Альтернативы топовому решению

Для тех, кто хочет оптимизировать свой бюджет, есть два отличных варианта:

Ryzen 7 9700X: чуть менее быстрый в играх, но вполне достаточный для подавляющего числа видеокарт. Его отличает высокая энергоэффективность, низкая рабочая температура и доступная цена.

Core i7-14700K — этот процессор от Intel показывает практически такую же игровую производительность, как и значительно более дорогой Core i9-14900K. Он выделяется высоким уровнем производительности в однопоточных задачах, поддержкой разгона и хорошей эффективностью в профессиональных приложениях.

Средняя категория

Лучшим представителем средней ценовой категории признан Ryzen 5 9600X. По мнению экспертов, он сочетает превосходную производительность, эффективность, минимальные рабочие температуры и разумную цену.

Альтернатива этому предложению — Core i5-14600K, представляющий собой одну из наиболее выгоднейших покупок среди предложений Intel. Несмотря на отставание всего на 5% от Core i7-14700K, цена существенно ниже — примерно на треть дешевле.

Хорошее решение для модернизации старого компьютера

Тем, кто планирует модернизировать старый компьютер на платформе AMD AM4, эксперты рекомендуют обратить внимание на процессор Ryzen 7 5700X3D. Эта модель обеспечит значительный прирост производительности при минимальных вложениях.

Флагманские модели

Самым мощным процессором в данном обзоре является Ryzen 9 9950X3D. Он не только демонстрирует выдающуюся игровую производительность, но и обладает высокой производительностью в профессиональных задачах, что делает его идеальным выбором для построения универсальной системы, способной справляться с любыми задачами. Кроме того, данная модель станет отличной основой для будущего обновления до процессоров архитектуры Zen 6.

Альтернативой может стать Core i9-14900K. Он демонстрирует аналогичную производительность в рабочих нагрузках и обладает хорошим потенциалом разгона. Однако для его эффективного охлаждения потребуется мощная система охлаждения, а возможности дальнейшей модернизации могут быть ограничены.

Лучшие варианты для экономичных сборок

Среди доступных моделей особо стоит выделить Core i5-12400F. Этот процессор получил высокие оценки благодаря поддержке стандартов памяти DDR4 и интерфейса PCIe 5.0, а также за отличную производительность в однопрограммных режимах и приемлемый комплектный кулер.

При желании обновить старую систему с процессорами серии Ryzen 1000 или 2000 рекомендуется обратить внимание на Ryzen 5 5600.

Десктопные APU

Отдельного внимания заслуживают десктопные процессоры с интегрированной графикой. Эксперты сходятся во мнении, что лучшим вариантом в этой категории является Ryzen 5 8600G. Он обеспечивает достаточно высокую производительность в разрешении Full HD и отличное быстродействие в разрешениях вплоть до 720p.

Представленные в данном рейтинге модели процессоров покрывают весь диапазон потребностей геймерского сообщества, предлагая отличные варианты для всех категорий пользователей — от любителей сэкономить до профессионалов и энтузиастов.

Ранее PC Gamer также опубликовали ТОП-6 процессоров для игровых ПК и назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#сборка игрового пк #сборка для игр #pc gamer #рейтинг процессоров #tom&#x27;s hardware #топ процессоров #сборка пк для игр #сборка пк 2025
Источник: tomshardware.com
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
5
Нетронутый за 1700 лет римский саркофаг с множеством древних артефактов найден в центре Будапешта
+
Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
3
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
9
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
1
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
9
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
1
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
3
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
1
MWM: Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету DF-27, предназначенную для борьбы с авианосцами США
+
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
12
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
5
Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН
1
Майнер-одиночка добыл блок биткоина в сети BTC и заработал $264 558
+
Встроенная графика Intel Arc B390 в два раза опережает Arc 140T и Radeon 890M
+
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
4
В Китае испытывают гиперзвуковую ракету для уничтожения авианосных групп США на дистанции до 8000 км
+
На Dubai Airshow Россия показала процесс запуска ракет из скрытого отсека истребителя Су-57Э
+

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
10
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
+

Сейчас обсуждают

Fanboys Penetrator
12:19
Ай не писти.ты его буллишь под каждой статьей почти где он есть. Твои вскукареки про пруфы - смотреть под каждой статьей где есть берниган,если ты не сотрешь свои комменты уххаахха ты же крыса и стука...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:17
То ты шлюха, то шалава. Ты определись. Может ты проститутка?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Fanboys Penetrator
12:17
Шлюха,объясни значение запятой на твоём скрине.что она значит и для чего она там.время пошло.иначе ты очень сильно оподливишься прилюдно .ухахахахах хотя куда ещё больше
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:16
Бернигана ни кто не буллит. А тебе пора в палату....
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Fanboys Penetrator
12:15
Я к Бернигану отношусь так же как и НВ Хейтер (главврач) а указал тебе не писать ему так как это противоречить твоим высерам о буллинге Ухахахахах Но всем известно что ты переобутой чмо не отвечающее ...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
&lt;TopUpdate&gt;
12:15
У автора это заметки в целом очень здравые рассуждения. Но этот момент что корпоративный рынок будет скупать стим машин для офисов, такая дичь. Ведь там безрадельно рулит интел со своими ультра дешев...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:15
Вот ты теперь уже себя: Тульской шалавой, обозначил. А я то думал ты больше позориться сегодня не будешь. Ещё будут признания?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:13
Тебе отделённую палату организовать или с Берниганом и Наполеоном поселишься?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
dimkahon
12:13
Прилетело!
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
Fanboys Penetrator
12:12
Тульская шалава не знает как работают запятые но советует букварь ухахахахахахахапхппхпх Ну это все,дно уххаахах
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter