Это будет всего-лишь 2D-платформер.

Во время презентации Summer Game Fest, Ubisoft показала трейлер новой части Prince of Persia - The Lost Crown, обладающая отдельным сюжетом от предыдущих частей. Анонс игры вызвал положительные впечатления у создателя серии игр Prince of Persia, но критики подозревают, что игра вызовет негодование аудитории геймеров. На этой же презентации Ubisoft сообщила, что полностью перезапустила разработку ремейка для Prince of Persia: The Sands of Time.

Игра выйдет в 2D формате, чем может вызвать шквал критики и получить разочарование фанатов серии. Кроме двухмерности, платформер получил еще и мультяшную графику. Для лучшего понимания того, что представляет из себя графическое оформление, можно узнать из вышедшего трейлера.

Сюжет представляет собой отдельную историю, главным героем которой выступает некий Саргон. Prince of Persia: The Lost Crown обладает многообещающим геймплеем. Здесь будет множество головоломок, огромные боссы, сложные уровни и многогранная боевая система персонажа. Надежда остается на то, что фанаты поменяют свое мнение после первых часов игры. Суд по всему, разработчики решили компенсировать ослабление графики увлекательным геймплеем.

Summer Game Fest раскрыла не все подробности игры, показав лишь ее внешнюю сторону. Более детальная презентация, которая называется Ubisoft Forward, состоится 12 июня. Выход игры состоится 18 января и будет доступен на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.