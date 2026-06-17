Сервис мониторинга утечек данных HaveIbeenPwned также заявил о краже 56 миллионов адресов электронной почты.

Ресурс HaveIbeenPwned обнаружил огромный набор украденных данных: 56 миллионов адресов электронной почты и 124 миллиона паролей. В отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз данные не были получены в результате утечек у крупных онлайн-провайдеров, таких как Apple и Google. Адреса и пароли были украдены непосредственно с компьютеров частных лиц. Они были извлечены из зараженных систем конечных пользователей и затем попали в так называемые журналы кражи данных. Изображение: нейросеть qwen

Журналы кражи данных — это наборы данных, сгенерированные и скомпилированные программным обеспечением, известным как программа для кражи информации. Затем киберпреступники могут получить доступ к этому ресурсу.

По данным HaveIbeenPwned, опубликованный набор скомпрометированных данных получен из сотен миллионов журналов кражи данных. Служба безопасности не раскрыла, как получила информацию. Поэтому неясно, циркулируют ли данные в даркнете или какое вредоносное ПО было использовано.

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HaveIbeenPwned добавил 124 миллиона украденных паролей в свою базу данных. Простой поиск на сайте сервиса покажет, есть ли конкретный пароль среди них. То же самое можно сделать с адресом электронной почты.

HaveIbeenPwned также позволяет увидеть, что преступники сделали с украденным адресом электронной почты. Однако для этого необходимо зарегистрироваться в сервисе. HaveIbeenPwned также предлагает уведомлять пользователя о будущих взломах учетных данных. Если пароли были скомпрометированы, следует немедленно их изменить и не использовать с другими провайдерами.