Пока прототип оснащен иностранным мотором UL Power 520is, но скоро его заменит отечественный АПД-520.

Компания «Спектра Эйркрафт» (Spectra Aircraft) объявила о завершении статических испытаниях нового российского легкого самолета «Танго». Это важное событие произошло спустя три месяца после сообщения о запуске конструкторским бюро собственного цеха со станками с ЧПУ. С помощью автоматизированного оборудования на предприятии изготовили 307 единиц оснастки, в том числе композитной.

Источник: Spectra Aircraft / spectra-aircraft.ruРоссийский 4-местный самолет «Танго» (Tango) оснащен мотором иностранного производства UL Power 520is, но в конструкции машины использованы композитные материалы исключительного отечественного производства. Эта разработка соответствует стратегии импортозамещения. Ожидается, что скоро в самолете появится отечественный двигатель АПД-520 «Лидер». С этим агрегатом летные испытания запланированы на текущий год.

В рамках текущих статических испытаниях были проверены способности конструкции выдерживать максимальные эксплуатационные нагрузки и определен предел прочности деталей. Наземные испытания включали в себя проверку характеристик закрылок, элеронов, оперения и прочность моторамы (соответствующие испытания силовой конструкции прошли четыре фазы проверки). Все компоненты показали заявленные эксплуатационные характеристики.

Ожидается, что новый АПД-520 с электронной системой управления позволит самолету летать со скоростью до 245 км/ч на максимальную дальность до 1100 км. Взлетная масса оценивается в 1,2 тонны.

«Танго» предназначен для обучения курсантов авиационных училищ и подготовки лётчиков гражданской авиации. При этом, он может заинтересовать частных заказчиков. Разработчик — конструкторское бюро «Спектра Эйркрафт» — входит в структуру «Группы компаний С7». На предприятии идет подготовка производственных линий для серийного производства «Танго» (ожидается к 2027 году после успешных полноценных летных испытаний).