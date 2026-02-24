Серия тестов, проведенных независимым исследовательским институтом, подтвердила невероятно высокую скорость зарядки твердотельной батареи — всего за 3 минуты до 98%.

Финский стартап Donut Lab на выставке CES объявил, что ее твердотельная батарея готова к серийному производству и поступит на рынок в первом квартале 2026 года. Кроме того, компания пообещала выдающиеся характеристики батареи и сверхбыструю скорость зарядки.

Аккумуляторная батарея Donut Lab в испытательной лаборатории. Фото: Donut Lab

Реакция отрасли последовала незамедлительно. Хунсин Ян, генеральный директор китайского производителя батарей Svolt, назвал эту технологию «мошенничеством». Компания Donut Lab поручила финскому исследовательскому институту VTT провести независимую проверку своей твердотельной батареи.

По данным Donut Lab, эта батарея обладает исключительной мощностью: плотность энергии 400 Вт·ч/кг, как утверждается, обеспечивает больший запас хода, более легкие конструкции и беспрецедентную гибкость в проектировании транспортных средств и изделий.

Утверждается, что твердотельная батарея полностью заряжается за 5 минут, достигая таким образом показателя 11C (высокая скорость заряда аккумулятора, при которой ток в 11 раз превышает его номинальную ёмкость). Утверждается, что она выдерживает 100 000 циклов зарядки без какой-либо деградации.

Компания также заявляет о высоком уровне безопасности. Кроме того, материалы для батареи легкодоступны. Стоимость ниже, чем у литий-ионных батарей.

В независимом тесте VTT было подтверждено, что элемент батареи Donut Lab действительно может заряжаться без проблем при 5C (т.е. в течение 12 минут) и 11C (т.е. в течение 5 минут). После 9 минут зарядки при 5C была доступна полная емкость для последующей разрядки. После 3 минут зарядки при 11C было доступно не менее 98,4% полной емкости.

Для проверки управления температурой в более реалистичных условиях были проведены два этапа тестирования. Ни в одном случае температура батареи не превышала 90 C°. На следующей неделе Donut Labs планирует опубликовать следующий отчет о тестировании VTT, чтобы продемонстрировать техническую зрелость своей твердотельной батареи. Первые электромотоциклы Verge, оснащенные этой «чудо-батареей», ожидаются в течение следующего месяца.