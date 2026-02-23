Сайт Конференция
kosmos_news
В сети появились первые подробности о новой функции защиты экрана Galaxy S26 Ultra
Samsung представит Galaxy S26 Ultra всего через несколько дней, однако инсайдер уже раскрыл одну из его новых функций.

Samsung Galaxy S26 Ultra уже продается неофициально в Дубае, хотя его официальный запуск еще не состоялся. По крайней мере, так утверждает пользователь платформы X Карул Сахил (Sahil Karoul), который, по его словам, смог купить устройство.Источник: X / @KaroulSahilНа платформе X он продемонстрировал эксклюзивную для Galaxy S26 Ultra функцию, которую Samsung пока лишь намекала: «Дисплей конфиденциальности» (Privacy Display).
Источник: X / @KaroulSahilПри активации функции «Дисплей конфиденциальности» в настройках углы обзора уменьшаются. Это решение должно предотвратить возможность того, чтобы люди, сидящие рядом с владельцем гаджета, например, в поезде, видели большую часть экрана. То есть информацию на экране видно, только если на него смотреть прямо.

Широкие углы обзора обычно являются особенностью AMOLED-дисплеев, но они облегчают чтение содержимого на экране для посторонних. Ранее единственным способом предотвратить это было резкое снижение яркости экрана (что также затрудняло просмотр содержимого экрана) или покупка защитной пленки для дисплея, что, в свою очередь, обычно снижало качество изображения.

Благодаря новой функции можно обойтись без защитной пленки и при этом видеть достаточно информации на экране. Согласно более ранним утечкам, эта функция активируется комбинацией программных и аппаратных решений. Samsung, вероятно, раскроет, как именно это работает, 25 февраля, когда серия S26 будет официально представлена на мероприятии Unpacked.

#samsung #galaxy s26 ultra #смартофн
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
22:58
Ну ТУалеты мне тогда не светили... перешёл я на Celeron 533 тогда, да так на нём и завис года на 3... ибо пришла пора идти в шарагу учиться, уже потом я перешёл на 478, а году эдак в 2006 на 775 когда...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Никита Абсалямов
22:55
Скорей всего материнская плата была на VIA чипсете, увы i740 была очень чувствительна к качеству реализации AGP... о чём собственно у меня уже была целая серия статей с тестированием аж 2х экземпляров...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Никита Абсалямов
22:49
Увы это технически невозможно... даже за миллионы долларов )))
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
asdf2026
22:38
Штуед как обычно занялся грязными делишками. Честную конкуренцию не выдерживают. Даже не смотря на миллиарды от правительства США, которое спасло их от банкроства и разделения на части
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
asdf2026
22:37
Не позорься, клоун. Он 8-ядерный
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
Otvalichipa
22:12
была такая видюха у меня - интел 740 в свое время ни в одну игру нормально не удалось поиграть, пока тнтху не взял ванта лт на 8 метров первый мп прошел на целероне 333
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Otvalichipa
22:09
Сейчас бы подобное заоблачное железо, например терабайт видоепамяти памяти ддр7 на шине 5120 бит с аналогичной нереально крутой графикой сильно опережающей наше время как эта штуковина опережала 96 го...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
3vova1vova2
22:00
Zida (Tomato) - это было нечто
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Bamboliny
21:58
Рука-лицо - это мягкое выражение эмоций по поводу всей этой вакханалии. Силиконовый герметик содержит уксусную кислоту, которая прекрасно разъедает медные дорожки и уничтожает пайку. Под герметиком, д...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
3vova1vova2
21:54
нужные файлы на флешку, а дальше отформатировать - игры можно скачать заново и более свежие версии
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
