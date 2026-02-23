Samsung представит Galaxy S26 Ultra всего через несколько дней, однако инсайдер уже раскрыл одну из его новых функций.

Samsung Galaxy S26 Ultra уже продается неофициально в Дубае, хотя его официальный запуск еще не состоялся. По крайней мере, так утверждает пользователь платформы X Карул Сахил (Sahil Karoul), который, по его словам, смог купить устройство. Источник: X / @KaroulSahilНа платформе X он продемонстрировал эксклюзивную для Galaxy S26 Ultra функцию, которую Samsung пока лишь намекала: «Дисплей конфиденциальности» (Privacy Display).

Источник: X / @KaroulSahilПри активации функции «Дисплей конфиденциальности» в настройках углы обзора уменьшаются. Это решение должно предотвратить возможность того, чтобы люди, сидящие рядом с владельцем гаджета, например, в поезде, видели большую часть экрана. То есть информацию на экране видно, только если на него смотреть прямо.

Широкие углы обзора обычно являются особенностью AMOLED-дисплеев, но они облегчают чтение содержимого на экране для посторонних. Ранее единственным способом предотвратить это было резкое снижение яркости экрана (что также затрудняло просмотр содержимого экрана) или покупка защитной пленки для дисплея, что, в свою очередь, обычно снижало качество изображения.

Благодаря новой функции можно обойтись без защитной пленки и при этом видеть достаточно информации на экране. Согласно более ранним утечкам, эта функция активируется комбинацией программных и аппаратных решений. Samsung, вероятно, раскроет, как именно это работает, 25 февраля, когда серия S26 будет официально представлена на мероприятии Unpacked.