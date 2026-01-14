Согласно сообщению китайского государственного телевидения, летающий корабль-носитель Luaniao из оборонного проекта Nantianmen действительно будет построен.

Под названием «Наньтяньмэнь» (или Nantianmen, что означает «Южные врата небес») государственный оборонный конгломерат Aviation Industry Corporation of China (AVIC) представил еще в 2017 году амбициозный проект: воздушный корабль-носитель, оснащенный истребителями, беспилотниками и другими летательными и космическими аппаратами.

Как сообщает The Chosun со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV, проект скоро будет реализован. Центральным компонентом новой системы противовоздушной обороны станет «Луаньяо» (Luaniao) — летающий авианосец длиной 242 метра и шириной 684 метра с боевой массой до 120 000 тонн.

Подобные летающие корабли-носители до сих пор встречались только в научно-фантастических фильмах. «Луаньяо» предназначен для перевозки 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Xuan Nü («Сюань Ню»). Это высокоточные маневренные боевые беспилотники, способные нести гиперзвуковые ракеты. «Сюань Ню» даже предназначены для боевых действий в космосе.

Поскольку беспилотники запускаются с «Луаньяо», который также предназначен для полетов на больших высотах, они потребляют меньше топлива для выхода на орбиту. Там их нельзя обнаружить обычными радарами и системами ПВО, которые обычно используются для борьбы с самолетами. Благодаря более разреженной атмосфере «Сюань Ню» также может летать быстрее и, следовательно, достигать цели миссии за более короткое время.

Проект «Наньтяньмэнь» — новаторский и революционный, — цитирует сингапурская ежедневная газета Lianhe Zaobao слова китайского военного эксперта Ван Минчжи. Система основана на идеях научной фантастики, но вопрос не в том, будет ли реализована система, а в том, когда это произойдет.

Фактическая реализация корабля-носителя и интегрированных в него космических истребителей действительно станет сдвигом парадигмы. Официально ни одна страна еще не развернула системы вооружения в космосе. Хотя межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и преодолевают в полете отметку в 100 км, которая считается границей между воздушным и космическим полетом, они запускаются с Земли.

При президенте Рональде Рейгане США, начиная с 1983 года, планировали разработку космических систем вооружения, в частности, для перехвата советских МБР в рамках Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Из-за своего амбициозного масштаба программа также была известна как «Звёздные войны». Однако она была прекращена через 10 лет из-за отсутствия успеха и высоких затрат.