Также США хотят вернуться на Луну: программа «Артемида» направлена ​​на первую высадку астронавтов на естественный спутник Земли в 2027 году.

Американское космическое агентство NASA подтвердило свои планы по строительству ядерного реактора на Луне. Ожидается, что реактор будет введен в эксплуатацию к 2030 году, объявили NASA и Министерство энергетики США.



«Америка полна решимости вернуться на Луну, построить необходимую инфраструктуру для пребывания там и сделать инвестиции, необходимые для следующего большого шага на Марс и за его пределы», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

По его словам, «для достижения этих целей необходимо развивать ядерную энергетику». Планы NASA были впервые обнародованы прошлым летом. Однако точные детали пока не разглашаются. NASA изучает этот вопрос уже несколько месяцев. Также в рамках программы «Артемида» агентство стремится вернуть людей на Луну впервые за более чем 50 лет.

Планы по созданию ядерного реактора на Луне отчасти обусловлены растущей конкуренцией со стороны Китая. Россия также выдвигала идею создания ядерного реактора на Луне много лет назад. В настоящее время обе страны планируют совместный проект.