kosmos_news
Seagate представила три модели жёстких дисков ёмкостью 32 Тб для разных задач
Жесткие диски с объемом памяти более 30 ТБ по-прежнему встречаются редко и часто приобретаются только профессионалами, однако теперь их может купить каждый желающий всего за 900 евро за диск.

Seagate увеличивает объем памяти своих 3,5-дюймовых жестких дисков до 32 ТБ. Новые модели используют технологию HAMR и доступны с этой недели. Ранее производитель предлагал максимальный объем только 30 ТБ. Более ёмкие модели теперь доступны под названиями «Exos» для серверов, «Ironwolf Pro» для NAS-систем и «Skyhawk AI» для систем видеонаблюдения.
Новые жесткие диски Seagate на 32 ТБ. Изображение: SeagateУвеличенная емкость этих жестких дисков достигается благодаря особой технологии магнитной записи. Миниатюрные лазеры в 20 считывающих/записывающих головках нагревают поверхность непосредственно перед операцией записи. Этот метод позволяет перемагничивать частицы с меньшим энергопотреблением и обеспечивает более высокую плотность данных.

IronWolf Pro особенно хорошо подходит для больших резервных копий, хранения необработанных видеоматериалов во время видеомонтажа или размещения мультимедийных коллекций. Автономные ИИ-модели также все более требовательны к объему памяти и могут храниться в IronWolf Pro, даже если внутренний SSD значительно быстрее.

Все три новых модели жестких дисков Seagate основаны на одном и том же оборудовании и отличаются в основном прошивкой. Краткий список технических характеристик:

  • ёмкость: 32 терабайта;
  • кэш: 512 мегабайт;
  • скорость вращения: 7200 об/мин.

IronWolf Pro потребляет 8,3 Вт во время работы и 6,8 Вт в режиме ожидания. Компания Seagate пока не опубликовала конкретные данные о энергопотреблении других моделей. Известно, что IronWolf Pro доступен для приобретения обычными покупателями.

Новые жесткие диски недешевы: Exos и Skyhawk AI стоят 902 евро, а IronWolf Pro — 917 евро. На все модели предоставляется пятилетняя гарантия. Seagate предлагает бесплатное восстановление данных для IronWolf Pro и Skyhawk AI в течение первых трех лет.

Остальные конкуренты, Toshiba и Western Digital, пока не предлагают жесткие диски с технологией HAMR, но работают над этим. Обе компании в настоящее время используют альтернативные технологии: Toshiba применяет FC-MAMR (сокр. от «Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording» — управление потоком с помощью микроволнового излучения), а Western Digital — ePMR («energy-enhanced Perpendicular Magnetic Recording» — улучшенная перпендикулярная магнитная запись).

#seagate #жесткие диски #skyhawk ai #exos #ironwolf pro
Источник: infocity.tech
