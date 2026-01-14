Инфляция (или индекс) потребительских цен в США неуклонно растет: домохозяйства платят больше за продукты питания и аренду жилья.

Инфляция в США остается выше рекомендованного Федеральной резервной системой уровня. Потребительские цены выросли на 2,7 процента в годовом исчислении в декабре, сообщило во вторник, 13 января, Министерство труда. ФРС стремится к показателю в 2,0 процента. По сравнению с ноябрем индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,3 процентных пункта. В России, согласно INTERFAX, с начала декабря 2025 года к 22 декабря цены выросли на 0,31%.

Товары в супермаркете США. Фото: AFPВ конце года гражданам США пришлось платить выше среднего за природный газ (10,8 процента), электроэнергию (6,7 процента) и продукты питания (3,1 процента). Топливо, мазут и подержанные автомобили подорожали не столь значительно. Базовый уровень инфляции, за исключением колебаний цен на продукты питания и топливо, остался на уровне 2,6 процента, как и в ноябре.

Президент США Дональд Трамп с удовлетворением отметил, что уровень инфляции остаётся «низким». По его словам, последние данные указывают на то, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен «значительно снизить процентные ставки». Об этом президент написал в своей социальной сети Truth Social. С момента вступления в должность почти год назад Трамп оказывает огромное давление на Пауэлла и ФРС с целью снижения ключевой процентной ставки.

В настоящее время в центре политических дебатов в США находится вопрос стоимости жизни на фоне серии побед демократов над республиканцами. В преддверии решающих промежуточных выборов в ноябре Трамп защищал свою тарифную и экономическую политику, предсказывая экономический бум и «быстрое» падение цен на бензин и продукты питания.