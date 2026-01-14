Сайт Конференция
kosmos_news
На YouTube замечен видеоролик продолжительностью более 1 миллиона часов
Этот необычный канал на YouTube (shinywr) вызывает много вопросов. Возможно, речь идёт об ошибке на платформе

На YouTube есть видео, которое длится более 1 миллион часов. На канале под названием «shinywr» всего четыре ролика, но смотреть там нечего: при воспроизведении показывается только чёрный экран. Превью роликов либо неинформативны, либо просто чёрные.
Но канал привлекает внимание, если посмотреть на продолжительность одного из последних роликов. Видео, название которого содержит только вопросительный знак, длится 1 234 567,5 часов. Это примерно эквивалентно 140 годам.

Канал YouTube shinywr. Источник: СкриншотПри нажатии на видеоролик отображается продолжительность чуть более 12 часов. Другое видео похоже: в предварительном просмотре указано, что клип длится 294 часа, при этом при воспроизведении показывается продолжительность около 12 часов. На 12 января была запланирована премьера еще одного ролика длительностью 1,796,238,888 часов, однако трансляция всё ещё недоступна.

Видео от «shinywr» были просмотрены миллионы раз за последние дни и собрали десятки тысяч комментариев, в которых выражается недоумение по поводу странных роликов. Причина чрезмерной продолжительности видео остается неясной. Некоторые пользователи подозревают, что за этим проектом стоят спецслужбы. Другие зрители предполагают, что это некая художественная акция. Комментаторы не исключают, что это тестовый канал Google или YouTube.

Гораздо более вероятным и правдоподобным объяснением является простая ошибка в метаданных. Некорректное отображение продолжительности в превью видео указывает именно на этот вывод. Возможно, кто-то нашел способ манипулировать метаданными.

#технологии #youtube #видео
Источник: youtube.com
