Самая новая немецкая система ПРО Arrow 3 не смогла бы перехватить российскую ракету «Орешника», пишет издание Welt, ссылаясь на командование НАТО.

Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3, недавно поступившая на вооружение Бундесвера, в настоящее время не способна эффективно перехватывать российские баллистические ракеты, такие как «Орешник». Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на источники в НАТО.

Считается, что система Arrow 3 способна уничтожать баллистические ракеты, включая «Орешник», ещё до того, как они войдут в атмосферу Земли. Российская ракета с дальностью действия 5500 километров в теории могла бы поражать цели почти на всей территории Европы, если бы запускалась с территории России или Беларуси.

Первые поколения — Arrow-1 и Arrow-2 — были ориентированы на перехват целей в атмосфере. Arrow-3 представляет собой качественный скачок вперед, поскольку она была разработана для уничтожения ракет за пределами земной атмосферы, с использованием метода «поражение-уничтожение», то есть без применения взрывной боеголовки.

Однако источники в НАТО, опрошенные изданием Die Welt, однозначно заявили, что система Arrow-3 в её нынешней конфигурации ещё не способна перехватывать ракеты класса «Орешник». Система ещё не достигла полной оперативной готовности и её возможности по перехвату в настоящее время ограничены определёнными сценариями.

Сейчас одна из трёх запланированных баз системы Arrow-3 в Германии находится в оперативной готовности. Недавно был подписан контракт на увеличение поставок системы. Поэтому предполагается, что защита от ракет «Орешник» будет возможна только при полном развертывании ПРО на трёх базах. Важно также помнить, что возможности систем противоракетной обороны не являются общедоступной информацией, и Arrow-3 успешно применялась в боевых действиях в Израиле, хотя и против ракет, отличных от «Орешника».