Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Welt: Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 неэффективна против «Орешника»
Самая новая немецкая система ПРО Arrow 3 не смогла бы перехватить российскую ракету «Орешника», пишет издание Welt, ссылаясь на командование НАТО.

Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3, недавно поступившая на вооружение Бундесвера, в настоящее время не способна эффективно перехватывать российские баллистические ракеты, такие как «Орешник». Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на источники в НАТО.
Считается, что система Arrow 3 способна уничтожать баллистические ракеты, включая «Орешник», ещё до того, как они войдут в атмосферу Земли. Российская ракета с дальностью действия 5500 километров в теории могла бы поражать цели почти на всей территории Европы, если бы запускалась с территории России или Беларуси.

Первые поколения — Arrow-1 и Arrow-2 — были ориентированы на перехват целей в атмосфере. Arrow-3 представляет собой качественный скачок вперед, поскольку она была разработана для уничтожения ракет за пределами земной атмосферы, с использованием метода «поражение-уничтожение», то есть без применения взрывной боеголовки.

Однако источники в НАТО, опрошенные изданием Die Welt, однозначно заявили, что система Arrow-3 в её нынешней конфигурации ещё не способна перехватывать ракеты класса «Орешник». Система ещё не достигла полной оперативной готовности и её возможности по перехвату в настоящее время ограничены определёнными сценариями.

Сейчас одна из трёх запланированных баз системы Arrow-3 в Германии находится в оперативной готовности. Недавно был подписан контракт на увеличение поставок системы. Поэтому предполагается, что защита от ракет «Орешник» будет возможна только при полном развертывании ПРО на трёх базах. Важно также помнить, что возможности систем противоракетной обороны не являются общедоступной информацией, и Arrow-3 успешно применялась в боевых действиях в Израиле, хотя и против ракет, отличных от «Орешника».

#ракеты #орешник #про #противоракетная оборона #arrow 3
Источник: welt.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
В ETA Prime сравнили игровую производительность RX 7900 XTX в SteamOS и Windows 11
+
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
3
В Micron заявляют, что кризис на рынке памяти завершится не ранее 2028 года
1
Die Welt: Передовая система ПРО «Arrow-3» Бундесвера еще не готова к перехвату ракеты «Орешника»
1
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
1
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
В Западном Норфолке найден клад железного века с кельтской боевой трубой
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
46
Трамп поручил военным разработать детальный план военной операции захода в Гренландию
1
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
RedMagic 11 Pro+ возглавил декабрьский рейтинг производительности AnTuTu
+
Электрическая активность Марса определяет его химический ландшафт
+
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Инсайдеры сообщают о разработке Xiaomi смартфона с собственным процессором, ОС и генеративным ИИ
+
Встроенная графика Core Ultra X9 388H оказалась быстрее Radeon RX 6600 в Cyberpunk 2077
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
23
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
19
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
12
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
3
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
10
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
2

Сейчас обсуждают

max1024
15:28
Брал в US на Амазоне, в нашем полушарии таких не встерчал.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Vassiss Puppkinn
15:27
Ахринеть. Как же теперь жыть
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
NelEvg
15:25
Нифига не мало, учитывая что пойдёт туда безработная молодежь.
Во Франции стартовал первый набор на добровольную военную службу
Henry Morgan
15:21
Пациент решил провести сам себе Колоноскопию, что бы узнать, откуда растут рука.
Обзор и тест мини камеры FLARX на гибком проводе
sNQ
15:20
крутой комплект, я только Кингстон с 2800 МГц смог купить на авито. и видеокарта зачёт.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Мистер правдоруб
15:12
Веселого роджера подняли, наглосаксы за старое принялись! Все помнят, что пиратов принято вешать!
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
Тилька
15:10
Судя по последним слухам, что Hynix решила свернуть производство памяти для потребительского направления как Micron. Остается только Samsung, а когда один производитель, вы все сами понимаете чем это ...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Chihonya
14:45
пиши уже статью о выгодной ддр2 и ддр3))))))))))))
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
max1024
14:39
Нужно будет проверить, пока нет ни одного 6700К
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
КОТ
14:37
А как они решают, кого занести в списки? Похоже, что так: не нравится нам судно, вроде оно русское! Забираем! Короче вернулись к своему любимому делу - флибустьерству..
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter