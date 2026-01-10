Трамп связал с Россией и Китаем планы США установить контроль над Гренландией.

Президент США Дональд Трамп во время пятничной встречи с руководителями нефтяных компаний в Белом доме подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к соглашению с Данией по Гренландии, но если переговоры провалятся, Вашингтон готов занять «более жесткую позицию». Трамп предупредил, что в противном случае Гренландия может быть захвачена Россией или Китаем.





«Мы предпримем определенные шаги в отношении Гренландии, нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию», — заявил американский президент.

Также Трамп преуменьшил значение исторических прав Дании на Гренландию.

«Хотя я и являюсь сторонником Дании, тот факт, что они высадились там на лодках 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей», — добавил он.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в своем заявлении подчеркнула суверенитет Гренландии и призвала к диалогу в рамках НАТО. Большинство европейских союзников также поддержали ее, а премьер-министр Финляндии добавил, что попытка силой захватить остров очень плохо закончится для Запада.

Стратегическое расположение Гренландии в Арктике делает ее ключевым элементом в глобальной конкуренции между державами. Остров обладает огромными природными ресурсами, включая редкоземельные элементы и нефть. Нефть и природный газ становятся все более доступными в результате таяния ледников, вызванного изменением климата. Кроме того, в Гренландии находится американская военная база Туле, которая служит стратегическим пунктом в системе раннего предупреждения о баллистических ракетах и мониторинга Арктики.

Президент США также раскритиковал подход Европы к безопасности, подчеркнув, что Россия не боится Старого континента.

«Россия его не боится; единственная страна, которой боится Москва, — это Соединенные Штаты», — сказал глава Белого дома.

Он привел в пример инцидент с захватом США российского танкера, после которого Кремль не предпринял никаких ответных действий.