Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе с намерением провести серию политических контактов.

В пятницу, 9 января, венесуэльские власти объявили о начале дипломатического процесса, направленного на восстановление отношений с Соединенными Штатами. По сообщению испанского издания ABC, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес планирует визит в Белый дом. На эту новость обратило внимание агентство «РИА Новости».

Государственный департамент США объявил, что американские официальные лица изучают возможность «постепенного возобновления» работы посольства в Каракасе. Обе страны дали понять о возможности восстановления сотрудничества после операции США 3 января, в ходе которой американские силы захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Заместитель Мадуро, Дельси Родригес, заняла его место.

«Правительство Венесуэлы решило начать дипломатический процесс с правительством США», — заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

Венесуэла не поддерживала формальных дипломатических отношений с США с 2019 года. Хиль добавил, что в Венесуэлу прибудет делегация Госдепартамента, а в США будет направлена делегация венесуэльских дипломатов.

По данным источников в испанской ежедневной газете ABC, Родригес, занявшая пост президента Венесуэлы после захвата Мадуро, рассчитывает посетить Белый дом во вторник, 13 января. Газета отметила, что поездка Родригес в США пока не подтверждена. На пути к соглашению стоит ряд формальных проблем, в том числе отсутствие официальных дипломатических отношений между двумя странами, а также тот факт, что сама Родригес находится под санкциями США за нарушения прав человека.

Ранее правительство Венесуэлы объявило, что Родригес не планирует выезжать за границу в ближайшем будущем.