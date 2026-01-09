Береговая охрана США перехватила танкер «Олина» в Карибском море недалеко от Тринидада, сотрудники службы высадились на судно 9 января.

Как сообщило в пятницу, 9 января, агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США, американские силы провели операцию по захвату еще одного танкера в Карибском море. Американцы захватили связанный с Венесуэлой танкер «Олина», находящийся недалеко от Тринидада и Тобаго.



По данным службы отслеживания морского трафика Marinetraffic, танкер «Олина» ходит под флагом Восточного Тимора. Судно, ранее зарегистрированное как «Минерва М», находилось под санкциями США за перевозку российской нефти и нарушение ранее введенных ограничений.

Это пятый танкер, захваченный американскими силами за последние недели из-за блокады экспорта нефти из Венесуэлы, сообщает Reuters. В среду, 7 января, американские войска захватили два судна, включая танкер, временно зарегистрированный в России.

В 2019 году США ввели санкции, которые фактически заблокировали торговлю нефтью из Венесуэлы. Экспорт нефти начал осуществляться через сеть танкеров, известных как «теневой флот», обходящих американские ограничения. Некоторые из этих судов также используются для обхода аналогичных санкций, введенных против Ирана.

Американские войска вторглись в Венесуэлу 3 января и похитили ее лидера Николаса Мадуро. США давно оказывают давление на венесуэльский режим, обвиняя его в поддержке контрабанды наркотиков и незаконной миграции.