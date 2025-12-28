J-36 имеет три двигателя и, таким образом, может позиционироваться как промежуточный вариант между истребителем и бомбардировщиком.

Китай еще официально не анонсировал истребитель J-36 и даже название, пока является лишь предположением экспертов в области обороны. Хотя китайские военные очень скрытны в отношении информации об этом истребителе-невидимке, они без проблем демонстрируют его во время испытательных полетов над населенными районами. Фотографии и видео, демонстрирующие третью версию J-36, появились примерно на Рождество. Время вряд ли выбрано случайно - J-36 был впервые замечен 26 декабря 2024 года во время испытательного полета – почти ровно год назад.

Фото: WeiboОдним из признаков того, что на днях был замечен именно новый прототип, является отсутствия трубки Пито (или приемника воздушного давления). Этот зонд на носу используется для изменения скорости и иногда оснащается дополнительными датчиками для испытательных полётов. В самолётах-невидимках обычно отсутствует трубка Пито, поскольку выступающий стержень снижает возможности малозаметности. Поэтому они используются только во время испытательных и оценочных полётов и впоследствии заменяются внутренними системами. Тот факт, что у J-36 теперь отсутствует трубка, говорит о том, что разработка продвигается.

Кроме того, форма воздухозаборников, расположенных с левой и правой сторон фюзеляжа, вероятно, была снова изменена. Эти отверстия должны быть специально спроектированы на самолетах-невидимках, чтобы отражать как можно меньше радаров, тем самым сохраняя возможности малозаметности. Третий воздухозаборник, расположенный сверху, не виден на новых изображениях.

Конструкция сопел двигателя также могла быть немного изменена. Значительный шаг вперед от прототипа 1 к прототипу 2 был сделан с внедрением 2D векторного управления. Эта система направляет выхлопную струю двигателя вверх или вниз с помощью двух закрылков. Это решение повышает маневренность самолета. Оно особенно полезно для J-36, поскольку, как и американский стелс-бомбардировщик B-2, он имеет бесхвостую конструкцию и, следовательно, обходится без традиционного хвостового оперения. Точные модификации двигателя на прототипе 3 нечетко видны из-за качества изображения. Однако система 2D-векторного управления заметна.

Еще одним признаком того, что это новый прототип, является самолет сопровождения. В текущем испытательном полете это J-10. Во время полета 2024 в качестве самолета сопровождения использовался J-20. Китайские пользователи рассматривают появление третьего прототипа всего через год как признак быстрого развития Китаем истребителей 6-го поколения. Однако более реалистично предположить, что испытания вариантов J-36 проводятся параллельно, или что с самого начала планировалось использовать самолеты с различными типами двигателей. Это решение соответствует двойственному характеру концепции J-36. Из-за своих размеров и трех двигателей он находится где-то между истребителем завоевания превосходства в воздухе и тактическим стелс-бомбардировщиком.