Из Лондона до Франкфурта можно будет доехать за пять часов.

Европейский оператор высокоскоростных поездов Eurostar и немецкая компания Deutsche Bahn (DB) планируют запустить новые высокоскоростные железнодорожные маршруты, соединяющие Лондон с Кёльном и Франкфуртом, объявило в четверг, 4 декабря, правительство Великобритании. Ожидается, что линия будет введена в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Согласно объявлению, прямой путь между британской столицей и Кёльном займет около четырех часов, а до Франкфурта — чуть более пяти часов. По маршрутам будут курсировать новые двухэтажные поезда Celestia компании Eurostar, которые более экологичны и позволяют экономить до 50% энергии.

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, новые железнодорожные линии «поставят Великобританию в центр более тесно связанного европейского сообщения и проложат путь к росту торговли, туризма и инвестиций». По словам министра транспорта Великобритании Хайди Александер, «партнёрство Eurostar и Deutsche Bahn может преобразовать трансграничные железнодорожные перевозки в Европе для будущих поколений».

Меморандум о взаимопонимании, подписанный на этой неделе между перевозчиками, совпал с трёхдневным государственным визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Великобританию, который начался в среду, 3 декабря. В первый день визита он и Стармер приняли участие в переговорах с представителями британского и немецкого бизнеса.