Президент США Дональд Трамп заявил во время телефонного разговора с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, что если тот не откажется от власти, Вашингтон в праве рассмотреть различные варианты дальнейших действий. В том числе упоминалось применение силы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Лидеры также, как сообщается, обсудили амнистию Мадуро и его соратников.

В субботу, 29 ноября, глава Белого дома предупредил авиакомпании и пилотов о необходимости закрыть воздушное пространство над Венесуэлой, что усилило давление на Мадуро. По данным газеты, в последние недели США проводили учения по Венесуэле с использованием истребителей и бомбардировщиков. Кроме того, США увеличили свое присутствие в Карибском бассейне, чтобы обеспечить ускорение темпов воздушных операций в случае, если Трамп решит предпринять дальнейшие военные действия. Многие страны, включая Иран и Кубу, осудили это решение Вашингтона.

Президент Доминиканской Республики объявил, что разрешил Соединенным Штатам дозаправлять самолеты и перевозить оборудование и персонал в зоны ограниченного доступа в стране для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Тем временем, в Тринидаде и Тобаго, недалеко от Венесуэлы, американские войска устанавливают радиолокационную систему.

Заявление Трампа прозвучало на фоне неоднократных предположений о возможном военном вмешательстве в ситуацию в стране и нанесении ударов по наркокартелям. Во время телефонного разговора с военнослужащими в четверг в День благодарения Трамп заявил, что эти удары начнутся в ближайшее время.