Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Согласно The Wall Street Journal, Дональд Трамп созвонился с Николасом Мадуро и сказал ему, что если тот не уйдет добровольно с поста президента Венесуэлы, США рассмотрят другие варианты, включая использование силы.

Президент США Дональд Трамп заявил во время телефонного разговора с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, что если тот не откажется от власти, Вашингтон в праве рассмотреть различные варианты дальнейших действий. В том числе упоминалось применение силы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Лидеры также, как сообщается, обсудили амнистию Мадуро и его соратников.
В субботу, 29 ноября, глава Белого дома предупредил авиакомпании и пилотов о необходимости закрыть воздушное пространство над Венесуэлой, что усилило давление на Мадуро. По данным газеты, в последние недели США проводили учения по Венесуэле с использованием истребителей и бомбардировщиков. Кроме того, США увеличили свое присутствие в Карибском бассейне, чтобы обеспечить ускорение темпов воздушных операций в случае, если Трамп решит предпринять дальнейшие военные действия. Многие страны, включая Иран и Кубу, осудили это решение Вашингтона.

Президент Доминиканской Республики объявил, что разрешил Соединенным Штатам дозаправлять самолеты и перевозить оборудование и персонал в зоны ограниченного доступа в стране для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Тем временем, в Тринидаде и Тобаго, недалеко от Венесуэлы, американские войска устанавливают радиолокационную систему.

Заявление Трампа прозвучало на фоне неоднократных предположений о возможном военном вмешательстве в ситуацию в стране и нанесении ударов по наркокартелям. Во время телефонного разговора с военнослужащими в четверг в День благодарения Трамп заявил, что эти удары начнутся в ближайшее время.

#сша #трамп #венесуэла #мадуро
Источник: wsj.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
1
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
4
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
3
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
В Италии по аналогии с «Золотым куполом» США разработали систему ПВО против гиперзвуковых ракет
+
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Нейросети сокращают время выбора контента для зрителей онлайн-кинотеатров
+
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
7
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
15

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
20:27
Нет ну нормальная такая демократия, законно избранному президенту (по законам Венесуэлы) руководитель другой страны ультиматум ставит: Либо ты уйдёшь, либо мы тебя убъём. Ну не нравишся ты нам!
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
swr5
20:25
Достаточно одного Кинжала.
С ключевого элемента ПРО США SBX-1 впервые сняли гигантский купол
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
20:24
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
RandomXP
20:22
Интересно, а чего эти производители не берут дело в свои руки и не начинают клепать недорогие модули под своим брендом? Уверен, что в Китае можно заказать сами микросхемы памяти по интересной цене (пу...
Высокие цены на RAM тормозят продажи других комплектующих для ПК
Разрываем очко "Водителю автобуса Мадуро - Шишкинсу"
20:19
>>Хотя Installer-SH и не исправит глупость разработчиков дистрибутивов, как же мир живет без этого кривого поделия.я думаю и 20 человек не найдеться мазохистов
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
dail0r
20:02
Ещё бы не понравился, бабки уже не вернуть 😁
YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
linux4ever
19:56
Дааа, чимбал днище, как же сайт должен был определить что это bsd, если FF представляется линуксом? Но file пишет, что это нативный бинарник.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
VL86f
19:49
Всё нормально. Это прикол из "User Agent" в firefox-е
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Vorvort
19:42
ИИ пузырь лопнет и память будут бабки у метро продавать, в развес! 😄
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
linux4ever
19:41
>А ещё было обнаружено, что статистика Linux откровенно накручивается в интернете. Я вышел в интернет, используя FreeBSD, а сайт посчитал это за Linux. Только не говорите, что это чудо запустило ФФ ...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter