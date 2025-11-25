Корабль отправился к космической станции без экипажа, а стыковка с Tiangong («Тяньгун») ожидается вечером 25 ноября.

Как сообщает агентство «Синьхуа», в Китае запустили космический корабль Shenzhou-22 к околоземной станции «Тяньгун». Напомним, строительство китайской орбитальной станции было завершено в 2022 году, когда она была расширена модулями «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Однако Пекин не намерен прекращать расширение объекта.

Ракета-носитель CZ-2F/G стартовала с космодрома Цзюцюань на окраине пустыни Гоби на северо-западе Китая во вторник, 25 ноября, в 07:11 московского времени. Экипажа на Shenzhou-22 нет, поскольку корабль должен заменить Shenzhou-21. На нем, в свою очередь, ранее на Землю вернулся экипаж миссии Shenzhou-20. Стыковка с космической станцией, как ожидается, произойдет сегодня вечером.

Строительство Tiangong было обусловлено желанием некоторых стран исключить Китай из проекта Международной космической станции, в первую очередь из-за возражений США против тесной связи между космическими программами Китая и Народно-освободительной армией КНР.

«Тяньгун» — один из нескольких космических проектов, реализуемых в настоящее время в Китае. Китайские учёные также работают над созданием — в партнёрстве с Россией — исследовательской станции на Луне и отправкой туда серии беспилотных миссий в течение следующего десятилетия. Сама Россия также активно работает над созданием собственной орбитальной станцией (РОС), потенциал которой уже отмечают западные эксперты.