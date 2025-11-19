Новая функция предоставляет агентам ИИ доступ к важным папкам на компьютере.

В октябре 2025 года Microsoft объявила, что Windows 11 станет полноценной операционной системой с искусственным интеллектом. В заявлении основное внимание уделялось принципам, которым должна следовать реализация этих функций в ОС. Microsoft активно внедряет ИИ-технологии в будущее Windows 11. Как компания объявила в документе поддержки, вскоре станет доступна экспериментальная функция, которая предоставит ИИ-агентам более широкий доступ к ПК.

Функция называется Agent Workspace (или «Рабочее пространство ИИ-агента») и первоначально будет доступна только в закрытой предварительной версии для разработчиков Windows Insiders. Microsoft объясняет её назначение следующим образом: «это отдельная, изолированная область в Windows, где можно предоставить агентам доступ к приложениям и файлам, чтобы они могли выполнять задачи в фоновом режиме, пока человек продолжаете пользоваться устройством».

После активации этой функции пользователи Windows 11 смогут создавать отдельные профили пользователей для каждого используемого ИИ-агента, тем самым создавая для них рабочее пространство. Таким образом, агенты ИИ как бы получают собственный рабочий стол. Кроме того, ИИ-агенты в Windows 11 могут запрашивать доступ к наиболее важным папкам в системе. По данным Microsoft, это «Документы», «Загрузки», «Рабочий стол», «Музыка», «Изображения» и «Видео».

После того, как агент ИИ получит доступ к этим папкам, у него появятся разрешения на чтение и запись. Кроме того, агенты будут иметь доступ ко всем приложениям, установленным по умолчанию для всех профилей пользователей в системе Windows 11.

Эта новая функция должна быть активирована в следующем обновлении. Однако, согласно последним версиям Windows, функция уже доступна. Она находится в «Параметрах» в разделах «Система» и «Компоненты ИИ». Хотя ползунок можно активировать, связанные функции пока не включены.

Windows 11 уже отображает уведомление при активации функции. В нём говорится, что, хотя ИИ-агенты могут помогать в фоновом режиме, это также может негативно повлиять на производительность системы. Microsoft подчёркивает, что у каждого ИИ-агента есть ограничение на объём оперативной памяти и мощности процессора, которые он может использовать. Однако компания не раскрывает, каков этот лимит.