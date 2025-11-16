В комиксе Walt Disney Lustiges Taschenbuch № 604 (выйдет 18 ноября) Дональд ищет способы сделать свой автомобиль более современным и переоборудует классический кабриолет «313» середины прошлого века в электрокар.

Знаменитый автомобиль Дональда Дака получает электрическую модернизацию — и производит прорыв в сфере мобильности в Дакбурге (англ. Duckburg — город во вселенной «Утиных Историй»).

В новом выпуске комиксов Lustiges Taschenbuch (LTB) № 604, который выйдет 18 ноября, легендарный автомобиль Дональда, «313», будет модернизирован. Под названием «E-313» классический кабриолет теперь будет ездить по Дакбургу с альтернативной системой привода.

Таким образом, новая история в комиксе затрагивает тему революции в сфере мобильности. В начале комикса сообщается, что любимый классический автомобиль Дональда больше не соответствует действующим экологическим нормам. С помощью специального набора инструментов «313» превращается в многофункциональный электромобиль. Кузов классического автомобиля покрывается зелёной плёнкой, а двигатель внутреннего сгорания заменяется электроприводом. Источниками энергии для двигателя служат ветряная турбина, педали и солнечные панели.

Издатель LTB Йорг Рискен отмечает, что новая история затрагивает современные тенденции, такие как электромобильность, не теряя при этом характерного юмора, присущего историям о Дакбурге.

«313», культовый автомобиль Дональда Дака, впервые был представлен в 1950-х годах и быстро стал постоянным спутником персонажа. На протяжении десятилетий классический дизайн машины практически не менялся, от характерных округлых форм до узнаваемой окраски, и появлялся в бесчисленных комиксах и мультфильмах. Модель «313» всегда была олицетворением типичного для вселенной «Утиных Историй» юмора: иногда надёжный спутник, иногда источник забавных приключений.