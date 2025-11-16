Сайт Конференция
kosmos_news
В новых комиксах Дональд Дак пересаживается на электромобиль «E-313» с солнечными панелями
В комиксе Walt Disney Lustiges Taschenbuch № 604 (выйдет 18 ноября) Дональд ищет способы сделать свой автомобиль более современным и переоборудует классический кабриолет «313» середины прошлого века в электрокар.

Знаменитый автомобиль Дональда Дака получает электрическую модернизацию — и производит прорыв в сфере мобильности в Дакбурге (англ. Duckburg — город во вселенной «Утиных Историй»).
В новом выпуске комиксов Lustiges Taschenbuch (LTB) № 604, который выйдет 18 ноября, легендарный автомобиль Дональда, «313», будет модернизирован. Под названием «E-313» классический кабриолет теперь будет ездить по Дакбургу с альтернативной системой привода.
Таким образом, новая история в комиксе затрагивает тему революции в сфере мобильности. В начале комикса сообщается, что любимый классический автомобиль Дональда больше не соответствует действующим экологическим нормам. С помощью специального набора инструментов «313» превращается в многофункциональный электромобиль. Кузов классического автомобиля покрывается зелёной плёнкой, а двигатель внутреннего сгорания заменяется электроприводом. Источниками энергии для двигателя служат ветряная турбина, педали и солнечные панели.

Издатель LTB Йорг Рискен отмечает, что новая история затрагивает современные тенденции, такие как электромобильность, не теряя при этом характерного юмора, присущего историям о Дакбурге.

«313», культовый автомобиль Дональда Дака, впервые был представлен в 1950-х годах и быстро стал постоянным спутником персонажа. На протяжении десятилетий классический дизайн машины практически не менялся, от характерных округлых форм до узнаваемой окраски, и появлялся в бесчисленных комиксах и мультфильмах. Модель «313» всегда была олицетворением типичного для вселенной «Утиных Историй» юмора: иногда надёжный спутник, иногда источник забавных приключений.

#технологии #автомобили #электромобили #комиксы #дональд дак
Источник: lustiges-taschenbuch.de
Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
2
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
17
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
5
Находка на Шпицбергене возрастом 249 миллионов лет перевернула представления о скорости эволюции
1
В Серпухове запустили серийное производство лифтов на ременном приводе
1
Китай усложнил параллельный импорт новых авто в Россию — они должны иметь регистрацию от 180 дней
+
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
Mitsubishi готовит стратегические изменения для рынка США
+
Гигантские «адские свиньи» ростом с человека и весом с тонну дробили кости как львы 30 млн лет назад
2
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
1
ComputerBase сравнили возможности технологий AMD FSR RR и Nvidia DLSS RR в Call of Duty: Black Ops 7
2
Разработчика процессоров для боевой авиации «Элвис» оштрафовали на 50 млн рублей
+
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
+
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
+
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
«Росатом» свернул проект строительства 220-мегаваттной ветроэлектростанции в Воронежской области
+
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
+
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
3

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
26
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
34
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
11
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Яков Рудев
17:48
Соревнование меча и брони. В Карабахе и в начале СВО побеждал меч(беспилотник), сейчас рэб, обьектовое пво , пво войск + дробовики у солдат, сеткометы, бпла перехватчики, мангалы на танках и роль бпла...
В Китае испытали напечатанный на 3D-принтере турбореактивный двигатель
ChAS
17:32
Видел в живую. Как раз на работе такая ещё лежит.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Говорящий Гриб
17:25
Пedики что ли?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Говорящий Гриб
17:23
Она там никогда не прекращается.
Аналитики заявили о завершении паники на рынке биткоина
Говорящий Гриб
17:20
Скоро мы все замёрзнем.
Анализ 2,6 миллиона галактик свидетельствует об остывании Вселенной
komatoz2000
17:20
сука, какой же я старый....даже боязно вспоминать мои первые видяхина шине ISA
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Говорящий Гриб
17:13
Где ты там маму свою увидел? В фразе "я когда то ее очень хотел" ?
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
unhurtable
16:51
И стороны пожав руки разбежались - одни искать денег за которые обещали купить, вторые производственные мощности чтоб наделать это чудо... P.S. О, понял - бартер на кокаинум же
Колумбия закупит у Швеции 17 истребителей Gripen E/F за €3,1 млрд
Всеволод Шевченко
16:45
Вы все козлы, а я и Зистакс - пацаны!
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
OldBrave
16:44
Тут ты не прав, - "...невозможно погасить даже продажей самих сша...". ВВП - это не стоимость активов, а стоимость произведенной в течение года продукции.
США стоят на пороге экономического кризиса по мнению экс-аналитика МВФ
