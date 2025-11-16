Соответствующий договор был подписан компанией Saab в колумбийском городе Кали.

Для Военно-воздушных сил Колумбии замена истребителей IAI Kfir, приобретенных у Израиля в 1980-х годах, является неотложной задачей. Из примерно двадцати поставленных истребителей только одиннадцать все еще находятся в строю — да и то, лишь благодаря разборке на части устаревших самолетов.

Однако, как это часто бывает в Южной Америке, закупка новых истребителей осложнена, в частности, политическими и экономическими факторами. Более того, процедуры закупок редко обходятся без осложнений. Был вариант заказать американские F-16. Однако, учитывая напряженные отношения президента Колумбии Густаво Петро с Вашингтоном (и особенно с администрацией Трампа), Gripen оказался очевидным выбором.

15 ноября Saab объявила о завершении переговоров по контракту с колумбийскими властями. Шведы получили заказ на 17 истребителей Gripen E/F. Стоимость составляет €3,1 млрд, поставки будут осуществляться в период с 2026 по 2032 год, — сообщила шведская компания в пресс-релизе.

Примечательно, что Saab постепенно становится одним из лидеров в оружейной промышленности. Только на днях компания представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне.

Текущий контракт с Колумбией включает в себя поставку 15 одноместных Gripen E и двух двухместных Gripen F, а также сопутствующего оборудования и вооружения, обучения и услуг. Одновременно были подписаны два офсетных соглашения. Они «охватывают широкую программу промышленного сотрудничества, которая принесет пользу Колумбии в различных областях», заявила Saab.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон тоже прокомментировал эту сделку. По его словам, «Колумбия выиграет от передовых технологий, низких эксплуатационных расходов и высокой готовности Gripen», отмечает ресурс Opex360.

Напомним, что Gripen E/F, выбранный Бразилией в 2013 году, недавно заинтересовал Таиланд, а Украина намерена заказать до 150 самолётов.