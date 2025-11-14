Сайт Конференция
kosmos_news
Южная Корея и США заключили соглашение о совместном строительстве многоцелевых АПЛ
Южная Корея будет строить атомные подводные лодки (АПЛ) и сотрудничать с США в области судостроения и атомной промышленности, заявил президент Ли Чжэ Мён на брифинге 14 ноября.

В условиях региональной напряжённости развитие ВПК стало одним из приоритетов Министерства обороны Южной Кореи. Многоцелевые подводные лодки считаются наиболее эффективным средством борьбы с северокорейскими субмаринами. Дело в том, что многоцелевая АПЛ может вести подводные операции в течение длительного времени.

В конце октября президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил, что дал Сеулу зеленый свет на «строительство АПЛ вместо устаревших дизельных подводных лодок». Южная Корея должна была построить свою АПЛ на Филадельфийской военно-морской верфи.

Южнокорейская группа Hanwha Ocean действительно приобрела Philadelphia Shipyard Inc. за 100 миллионов долларов, однако эта верфь не оборудована для строительства дизельных подводных лодок, не говоря уже об атомных. Конечно, если не будут сделаны огромные инвестиции. Тем не менее, во время июльского спора о тарифах Сеул согласился профинансировать американскую судостроительную промышленность на сумму 150 миллиардов долларов.

9 ноября, выступая на телеканале KBS, министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак заявил, что «наиболее рациональным» решением было бы строительство этой атомной подводной лодки в Южной Корее. А 14 ноября было официально заключено соглашение между США и Южной Корей на строительство атомной подводной лодки.

«Один из важнейших факторов нашей экономики и нашей безопасности, а именно двусторонние переговоры по торговле, тарифам и безопасности, завершены», — заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на пресс-конференции 14 ноября.

Согласно меморандуму, будет создана совместная рабочая группа по военно-морскому строительству для «увеличения количества боеготовых американских коммерческих и военных судов». Кроме того, Южная Корея взяла на себя обязательство приобрести американскую военную технику на сумму 25 миллиардов долларов к 2030 году и оказать всестороннюю поддержку американским силам, развёрнутым на её территории (на это будет выделено 33 миллиарда долларов).

При этом, по словам советника по национальной безопасности Ви Сон Лака, ожидается, что будущие южнокорейские атомные многоцелевые подводные лодки будут построены в Южной Корее, а не в Соединённых Штатах.

Благодаря этому соглашению, после Австралии Южная Корея станет второй страной в Индо-Тихоокеанском регионе, получившей поддержку от Соединённых Штатов в создании атомных многоцелевых подводных лодок. Следующей может стать Япония.

#сша #военная техника #южная корея #флот #апл #атомные подводные лодки
Источник: thedefensepost.com
