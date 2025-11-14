Запуск ознаменовал технологический прорыв для компании Blue Origin. Ракета несёт два космических зонда, которые будут исследовать Марс в рамках миссии NASA.

Ракета космической компании Blue Origin стартовала поздно вечером (по мск) в четверг, 13 ноября, с Космической станции на мысе Канаверал во Флориде. Ракета New Glenn высотой почти 100 метров несёт два космических зонда, которые будут исследовать Красную планету в рамках миссии NASA Escapade.

Источник: REUTERSПо данным NASA, цель миссии — «лучше понять влияние Солнца на прошлое и настоящее Марса». Полученные данные могут помочь «защитить будущих исследователей от потенциально опасной космической погоды, когда они ступят на Красную планету». Запуск ракеты транслировался в прямом эфире:

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Запуск ракеты удался с третьей попытки. Blue Origin пришлось дважды откладывать его из-за плохих погодных условий — в последний раз причиной стала мощная геомагнитная буря. Но к 13 ноября геомагнитная буря пошла на спад, поэтому запуску New Glenn ничего не помешало — всё прошло, как и планировалось.

Компания Безоса совершила технологический прорыв: разгонная ступень ракеты, необходимая для запуска, а затем отбрасываемая, приземлилась, как и планировалось, на плавучей платформе в Атлантическом океане. Таким образом, Blue Origin может использовать её повторно.

Космическая компания Безоса конкурирует со SpaceX, принадлежащей технологическому миллиардеру Илону Маску, самому богатому человеку в мире. В конце октября NASA объявило о повторном тендере на лунную миссию «Артемида» после серии неудачных испытаний в SpaceX. Это значит, что Blue Origin получит шанс участвовать в исторической миссии.

США планируют запустить свою первую пилотируемую миссию на Луну не позднее 2029 года. США высаживались на Луну шесть раз в период с 1969 по 1972 год в рамках миссий «Аполлон». По данным NASA, пилотируемая миссия на Марс может состояться не ранее 2030-х годов.