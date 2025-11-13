Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Некоторые пользователи помещают наушники AirPods Max в морозилку для сброса до заводских настроек
Наушники стоимостью около $500 евро подвержены проблеме, которую можно временно устранить, поместив их в морозильную камеру.

Наушники AirPods Max стоимостью более $500 подвержены проблеме, которую можно временно устранить, поместив их в морозилку, сообщает CNET.
Если владельцы AirPods Max столкнулись с проблемой в своих наушниках и хотят её решить, им необходимо перезагрузить их. Для этого нужно одновременно нажать и удерживать колесико Digital Crown и кнопку регулировки громкости в течение нескольких секунд, пока индикатор не замигает жёлтым.

Если наушники по-прежнему не подключаются к айфону через Bluetooth, можно сбросить их до заводских настроек. Для этого надо нажать и удерживать ту же комбинацию кнопок около 15 секунд. В идеале индикатор должен один раз мигнуть жёлтым, а затем белым. Если сброс до заводских настроек не произойдёт, индикатор трижды мигнёт жёлтым, а затем полностью погаснет. Этот сигнал в интернете называют «три жёлтых огня смерти».

В таких случаях некоторые пользователи прибегают к нетрадиционным методам. Чтобы оживить дорогие наушники, нужно поместить их в морозильную камеру как минимум на 30 минут. По словам Джеффа Карлсона из CNET, при повторном включении наушников слышен характерный звук подключения AirPods Max по Bluetooth. Значит, этот метод работает.

По словам пользователя форума Reddit MuesliCrunch, существует объяснение эффективности такого метода. Он утверждает, что проблема с AirPods кроется в поврежденных проводах внутри пластикового кабеля. Слой льда временно запечатывает эти трещины, поскольку пластик сжимается на холоде и фактически закрепляет компоненты.

Однако, если это действительно так, то данная мера ремонта AirPods — лишь временное решение. AirPods Джеффа Карлсона также не смогли подключиться по Bluetooth через несколько дней после эксперимента с помещением наушников в морозилку.

#apple #наушники #airpods max
Источник: cnet.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
3
Компания OLARESTECH готовит 3,5-литровый ПК на базе Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop
+
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
6
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
3
Флагманский электромобиль Genesis GV90 впервые показали на видео во время дорожных испытаний
1
ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
+
BGR: поисковые запросы в Google не являются конфиденциальными
+
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
7
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
2
Hardware Unboxed сравнили Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в 12 популярных играх
2
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
2
CNN: Великобритания прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском бассейне
3
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+
На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
+
Археологи предположили новое назначение древней системы из 5200 лунок в Перу
+
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
+
В атмосфере коричневого карлика Wolf 1130C обнаружен указывающий на наличие жизни элемент
1
Сербия перевооружается на фоне подготовки Европы к конфликту с Россией
1
Китай впервые показал малозаметный БПЛА GJ-11 в полёте
+
Российские вкладчики резко переориентировались на валютные депозиты
+

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
64
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
19
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
79
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
99
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
6
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
2
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
2

Сейчас обсуждают

MATE___
09:17
Pop os легковесный? Это с окружением GNOME-то?
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
ИСКАНДЕР
09:16
А что тебе не нравиться? Ну создадут они для каждого дома домовой чат в максе и что? Не хочешь - не заходи туда, иди ножками или через госуслуги обращайся. Такое ощущение, что тебя лично заставляют эт...
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:14
Как раз твоя
Страны Северной Европы объединяются для совместных закупок БПЛА
[IRanPast]
09:11
Какие статьи - такие и комментарии
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
ИСКАНДЕР
09:06
А тут смотри, новость про ЕС и контроль наличности у них https://overclockers.ru/blog/Inthenews/show/243090/Evropa-vvodit-zhestkij-kontrol-nad-oborotom-kriptovaljuty-i-nalichnyh-deneg вот она свобода,...
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
Михаил Лукиных
09:06
Стареть то стареют, только на работе это никак не сказывается. Кроме того, на плате написано 100% конденсаторы с твердым полимером
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Дмитрий Патрушев
08:28
Чумбан, лучше завещай свой труп науке, пусть они тебя разберут на запчасти
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
evilmatriks
08:27
А может нахер сходит, со своими требованиями. Кто в чем хочет, в том и сидит. Принуждение... а темболее "требование" в "свободном" государстве, где свободы закреплены в конституции, как бы смешно это ...
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
гей фашист сатанист
08:18
Интересно стало подцепить к m2 через такую хрень и sata/ide переходник ide-шный винт Смотри, что есть на AliExpress! REM.AI Адаптер M2 к SATA 5/6 портов за 1 236 ₽ - уже со скидкой -24% https://ali.c...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
гей фашист сатанист
08:09
Говно нет, соревновательные да
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter