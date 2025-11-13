Наушники стоимостью около $500 евро подвержены проблеме, которую можно временно устранить, поместив их в морозильную камеру.

Если владельцы AirPods Max столкнулись с проблемой в своих наушниках и хотят её решить, им необходимо перезагрузить их. Для этого нужно одновременно нажать и удерживать колесико Digital Crown и кнопку регулировки громкости в течение нескольких секунд, пока индикатор не замигает жёлтым.

Если наушники по-прежнему не подключаются к айфону через Bluetooth, можно сбросить их до заводских настроек. Для этого надо нажать и удерживать ту же комбинацию кнопок около 15 секунд. В идеале индикатор должен один раз мигнуть жёлтым, а затем белым. Если сброс до заводских настроек не произойдёт, индикатор трижды мигнёт жёлтым, а затем полностью погаснет. Этот сигнал в интернете называют «три жёлтых огня смерти».

В таких случаях некоторые пользователи прибегают к нетрадиционным методам. Чтобы оживить дорогие наушники, нужно поместить их в морозильную камеру как минимум на 30 минут. По словам Джеффа Карлсона из CNET, при повторном включении наушников слышен характерный звук подключения AirPods Max по Bluetooth. Значит, этот метод работает.

По словам пользователя форума Reddit MuesliCrunch, существует объяснение эффективности такого метода. Он утверждает, что проблема с AirPods кроется в поврежденных проводах внутри пластикового кабеля. Слой льда временно запечатывает эти трещины, поскольку пластик сжимается на холоде и фактически закрепляет компоненты.

Однако, если это действительно так, то данная мера ремонта AirPods — лишь временное решение. AirPods Джеффа Карлсона также не смогли подключиться по Bluetooth через несколько дней после эксперимента с помещением наушников в морозилку.