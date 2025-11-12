В интервью телеканалу Yle Саули Ниинистё призвал европейских лидеров последовать примеру Трампа, а игнорирование Москвы он назвал «абсурдом».

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё призвал европейских лидеров вести переговоры напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Ниинистё предупреждает, что Европа останется не у дел, если только лидер США Дональд Трамп будет вести переговоры с Путиным по текущей ситуации в Восточной Европе.



«Несколько абсурдно, что европейцы заявляют, что не будут разговаривать с Путиным», — заявил Ниинистё финской телекомпании Yle во вторник, 11 ноября, на мероприятии в Хельсинки.

Вместо этого Трамп разговаривает с Путиным, а европейцам приходится слушать, о чём идёт речь.

«В то же время нас несколько беспокоит, что они говорят о Европе за спиной Европы», — сказал Ниинистё.

В такой ситуации, по его мнению, было бы разумно провести эти переговоры самостоятельно. Финляндия — член ЕС и НАТО. Страна имеет самую протяжённую границу с Россией. Несмотря на растущую напряжённость в отношениях с Москвой, Ниинистё долго пытался поддерживать контакт с российским президентом — он даже разговаривал с ним по телефону в течение нескольких недель после февраля 2022 года.

