Сообщается, что он развалился в воздухе на границе Грузии и Азербайджана.

Военно-транспортный самолет C-130EM, вылетевший из Гянджи (Азербайджан) на свою базу в Турции, потерпел аварию 11 ноября недалеко от Сигнахи (Грузия). По данным грузинской службы управления воздушным движением «Сакаэронавигация», C-130EM исчез с экранов радаров всего через несколько минут после входа в воздушное пространство Грузии, не подав сигнала бедствия. Это произошло на высоте 24 000 футов (эшелон 240/7315 метров).

Два видеоролика, циркулирующих в социальных сетях, свидетельствуют о том, что самолет развалился в полете. Центральная часть фюзеляжа, включая крылья и четыре двигателя, вошла в штопор, после чего самолет загорелся. Из него повалил густой черный дым. Следует отметить, что погодные условия на момент инцидента были вполне благоприятными.

Позже Министерство обороны Турции подтвердило, что выживших нет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил «глубокую скорбь» и выразил соболезнования семьям экипажа.

Источник: платформа XСамолёт C-130 Hercules с бортовым номером MSN 4311 был построен в 1968 году и передан Королевским ВВС Саудовской Аравии, которые затем продали его Турции в 2010 году. Пять лет назад он был модернизирован до стандарта C-130EM.

Наиболее вероятным объяснением инцидента считается разрушение конструкции в центральной части фюзеляжа самолёта. Похожий инцидент произошёл в 2017 году с самолётом KC-130T Корпуса морской пехоты США. Одна из лопастей винта отломилась и прорезала центральную часть самолёта.