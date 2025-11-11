Шведская компания Saab называет субмарину типа A26 (тип «Блекинге») «первой в мире подводной лодкой пятого поколения». Изначально предполагалось, что первые две подводные лодки этого типа будут переданы шведским вооружённым силам в 2022 году, но сроки поставки несколько раз переносились.
Saab впервые представила новые подробности о подводных лодках этого класса. По данным компании, субмарина обладает высокой скрытностью и может оставаться незамеченной даже на мелководье. Подводная лодка предназначена для сбора информации о коммуникациях и передвижениях противника, оставаясь незамеченной.
Акустическая сигнатура подводных лодок проекта А26 спроектирована таким образом, чтобы быть крайне низкой и находиться значительно ниже частотных диапазонов, характерных для подводных лодок. Интегрированные покрытия разработаны таким образом, чтобы максимально уменьшить отражение посторонних гидролокационных сигналов обратно к источнику. Радиолокационные и инфракрасные сигнатуры также минимизированы благодаря специальным покрытиям и конструкции корпуса. Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ) на основе двигателя Стирлинга позволяет подводной лодке находиться под водой в течение длительного времени. Энергетическая установка является дизель-электрической.
Ещё одной особенностью подводной лодки 5-го поколения считается её способность вести боевые действия на морском дне. Многоцелевой отсек в носовой части подводной лодки предназначен для размещения беспилотных подводных дронов, плавучих транспортных средств, систем подводного оружия и водолазов. Подлодка также оснащена дальнобойными торпедами и ракетами, способными поражать цели как на суше, так и на море.
Хотя первые две подводные лодки класса «Блекинге» были заказаны в 2015 году и изначально планировалось поставить их в 2021 году, они ещё далеки от ввода в эксплуатацию. Срок поставки теперь перенесён на 2031 и 2033 годы соответственно, а первоначальный договор купли-продажи от 2015 года, эквивалентный 500 миллионам евро за подводную лодку, несколько раз пересматривался. Общая стоимость двух подводных лодок в настоящее время оценивается почти в 2,3 миллиарда евро.