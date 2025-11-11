Хотя строительство подводных лодок типа «Блекинге» ведётся уже много лет, шведская компания Saab утверждает, что это будет первая подводная лодка пятого поколения

Шведская компания Saab называет субмарину типа A26 (тип «Блекинге») «первой в мире подводной лодкой пятого поколения». Изначально предполагалось, что первые две подводные лодки этого типа будут переданы шведским вооружённым силам в 2022 году, но сроки поставки несколько раз переносились.

Источник: SaabSaab впервые представила новые подробности о подводных лодках этого класса. По данным компании, субмарина обладает высокой скрытностью и может оставаться незамеченной даже на мелководье. Подводная лодка предназначена для сбора информации о коммуникациях и передвижениях противника, оставаясь незамеченной.

Источник: соцсети SaabАкустическая сигнатура подводных лодок проекта А26 спроектирована таким образом, чтобы быть крайне низкой и находиться значительно ниже частотных диапазонов, характерных для подводных лодок. Интегрированные покрытия разработаны таким образом, чтобы максимально уменьшить отражение посторонних гидролокационных сигналов обратно к источнику. Радиолокационные и инфракрасные сигнатуры также минимизированы благодаря специальным покрытиям и конструкции корпуса. Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ) на основе двигателя Стирлинга позволяет подводной лодке находиться под водой в течение длительного времени. Энергетическая установка является дизель-электрической.

Ещё одной особенностью подводной лодки 5-го поколения считается её способность вести боевые действия на морском дне. Многоцелевой отсек в носовой части подводной лодки предназначен для размещения беспилотных подводных дронов, плавучих транспортных средств, систем подводного оружия и водолазов. Подлодка также оснащена дальнобойными торпедами и ракетами, способными поражать цели как на суше, так и на море.

Подлодка оснащена оборудованием для ведения боевых действий на морском дне. Фото: SaabХотя первые две подводные лодки класса «Блекинге» были заказаны в 2015 году и изначально планировалось поставить их в 2021 году, они ещё далеки от ввода в эксплуатацию. Срок поставки теперь перенесён на 2031 и 2033 годы соответственно, а первоначальный договор купли-продажи от 2015 года, эквивалентный 500 миллионам евро за подводную лодку, несколько раз пересматривался. Общая стоимость двух подводных лодок в настоящее время оценивается почти в 2,3 миллиарда евро.