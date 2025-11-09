Сайт Конференция
kosmos_news
Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
Уже несколько месяцев выдвигаются версии, что это не просто случайно вторгшаяся в нашу Солнечную систему комета, а инопланетный космический корабль. Для окончательных выводов стоит дождаться марта следующего года.

Астрономам впервые удалось получить радиосигналы от таинственного межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Предположительно, речь идёт о комете, внезапно вторгшейся в нашу Солнечную систему. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на портал The Astronomer's Telegram.
Сообщается, что так называемое «поглощение ОН» было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц. Стоит пояснить, что подобные радиосигналы из космоса  могут быть естественного происхождения, и их регистрация не говорит о том, что 3I/ATLAS является инопланетным кораблём.

Известно, что сигнал был перехвачен 24 октября комплексом радиотелескопов MeerKAT. Эта система из Южной Африки помогает исследовать радиоизлучение космоса с высокой детализацией. Радиотелескопы выглядят как большие спутниковые антенны и работают аналогично. Они принимают радиоволны от источников в космосе. Чем больше площадь поверхности, то есть зеркала, собирающей радиоволны, тем точнее результат. Эти волны затем фокусируются и усиливаются одной или несколькими антеннами.

Анализ полученных сигналов может предоставить информацию о 3I/ATLAS. Исследователи надеются получить больше информации о составе и траектории 3I/ATLAS не позднее конца марта 2026 года. Дело в том, что, по словам астрофизика из Гарварда Ави Леба, 16 марта этот объект пройдет мимо Юпитера, и космический зонд «Юнона» должен перехватить от 3I/ATLAS сигнал на низких частотах.

Данный объект впервые был замечен 1 июля. Ранее китайский зонд впервые запечатлел загадочную комету 3I/ATLAS. На полученных снимках отчётливо видны ядро кометы и окружающая её обширная кома, диаметр которой достигает нескольких тысяч километров. Вокруг этого объекта, пришедшего из-за пределов Солнечной системы, возникло множество теорий. Ави Леб убеждён, что это может быть инопланетный космический корабль.

#космос #астрономия #комета #3i/atlas #радиосигнал
Источник: gazeta.ru
