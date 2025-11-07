Вторгшийся летом в Солнечную систему объект по-прежнему не имеет так называемого кометного хвоста (улетучивающиеся с поверхности вещества), что может указывать на его искусственное происхождение.

Таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS завершил пролет за Солнцем. Его несколько дней не было видно с Земли, а теперь, как сообщает астрофизик Ави Леб, он появился без характерного для комет хвоста — вытянутого шлейфа из пыли и газа, который образуется, когда комета приближается к Солнцу. Внимание на публикацию на платформе Medium обратило издание «Лента.ру».

3I/ATLAS, по данным NASA, проносится через нашу Солнечную систему со скоростью более 200 000 километров в час. Диаметр ядра объекта может достигать 5,6 километра. Это самая большая и быстрая межзвёздная комета, когда-либо наблюдавшаяся в Солнечной системе. Недавно она приблизилась к Солнцу на максимально близкое расстояние, что поставило учёных перед новыми вызовами. На этот раз возникли вопросы по поводу отсутствия кометного хвоста.

3I/ATLAS достиг перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты — 30 октября на расстоянии примерно 1,35 астрономической единицы (около 202 миллионов километров) от Солнца. Однако с Земли это небесное тело было скрыто за Солнцем. После прохождения перигелия комета 3I/ATLAS вышла из слепой зоны с снова стала доступна для наблюдений с Земли. Точные данные о её хвосте могут дать важную информацию.

Группа астрономов, включая профессора Ави Леба из Гарвардского университета выдвинула гипотезу о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть артефактом внеземной цивилизации, возможно, даже враждебной.

Это смелое предположение основано на целой цепочке статистических аномалий, демонстрируемых объектом. И вот, новые снимки показывают, что облик объекта после прохождения перигелия не изменился. У него по-прежнему отсутствует кометный хвост, состоящий из вещества, улетучивающегося с его поверхности. Ави Леб считает это признаком, подтверждающим его гипотезу об искусственном происхождении 3I/ATLAS.

Несколько дней назад объект отклонился от предсказанной траектории на четыре угловые секунды вдоль оси прямого восхождения. Леб предположил, что комете для этого нужно было бы лишиться не менее 13% своей массы. А значит у объекта возник бы огромный хвост, хорошо видимый через наземные и орбитальные телескопы.

Итак, хвост обнаружить так и не удалось, и Леб полагает, что «кометное» объяснение маневра 3I/ATLAS не подходит. Он считает, что данная аномалия может возникнуть, если объект представляет собой некий инопланетный корабль, изменяющий направление движения при помощи двигателя.

Исследователи перечисляют несколько признаков, которые могут отличить 3I/ATLAS от обычной кометы или астероида. Например, его орбита практически идеально лежит в плоскости нашей Солнечной системы, что статистически крайне маловероятно. При этом он движется ретроградно, то есть в направлении, противоположном орбитам планет, что сделало бы миссию перехвата с Земли чрезвычайно сложной с технологической точки зрения.

Кроме того, наблюдения указывают на невероятно большую массу для межзвёздного астероида, в то время как типичное для кометы такого размера выделение газа, согласно Лебу, до сих пор не обнаружено.

Ави Леб в рамках своего проекта в Гарвардском университете занимается поиском технологических следов внеземных цивилизаций. Работы Леба вызывает споры в научном сообществе, но постоянно заставляет его коллег пересматривать устоявшиеся предположения.