kosmos_news
Ночью 5 ноября Луна была максимально приближена к Земле в этом году
Самую большую Луну в 2025 году можно было увидеть ночью 5 ноября: наступило суперлуние.

Полнолуние происходит регулярно около дюжины раз в год. Однако иногда, во время этого явления, Луна оказывается ближе всего к Земле на своей орбите. Тогда её диск на небе кажется немного больше и «светит» немного ярче. Такое состояние называется суперлунием.
4 ноября в 16:19 (московское время) Луна достигла полной фазы, а ночью 5 ноября в 01:30 по московскому времен она оказалась на расстоянии примерно 356 832 км от Земли – ближайшей точки в этом году.

Поскольку орбита Луны эллиптическая, когда она находится вблизи перигея (ближайшей к Земле точки), полная Луна кажется на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем в апогее (самой удалённой от Земли точке).

Термин «суперлуние» пришёл не из астрономии, а из астрологии. Американский астролог Ричард Нолле ввёл его в 1979 году. Его утверждение о том, что суперлуние вызывает стихийные бедствия, было опровергнуто. Это не исключительное событие, а часть обычного лунного цикла, и происходит оно регулярно. НАСА теперь использует этот термин как научно-популярное обозначение красивого, но в то же время обыденного природного явления.
 В этот раз все любители астрономия наблюдали суперлуние. Если посмотреть от Луны вниз (к горизонту), чуть левее, то сначала можно увидеть яркую звезду Альдебаран, а под ней — созвездие Ориона, состоящее из ярких звёзд и напоминающее схематический человеческий силуэт. Слева от Ориона сияет яркий Юпитер.

Эта конфигурация также выглядит интересно утром. Тогда Луна находится на западе, низко над горизонтом, а слева на одной линии находятся Альдебаран, Орион и Сириус. Юпитер в это время находится выше, а Сатурн скрывается за горизонтом.

Долгое время считалось, что Луне около 4,42 миллиарда лет — почти столько же, сколько и самой Земле. Новые исследования (университетов Чикаго, Парижа и Мюнстера) показывают, что спутник Земли может быть на 180 миллионов лет старше, чем предполагалось. Это открытие основано на точном изотопном анализе образцов горных пород, полученных в ходе миссий «Аполлон». Они указывают на то, что Луна образовалась около 4,53–4,54 миллиарда лет назад, вероятно, в результате гигантского столкновения молодой Земли с протопланетой Тейей.

Во многих старых документах ноябрьское полнолуние называли «туманной луной», что вполне соответствовало тёмному и туманному времени года. Американское название этого явления в ноябре «бобровая луна» (Beaver Moon), напротив, восходит к временам, когда бобры были очень активны поздней осенью, строя плотины на зиму. Это название до сих пор распространено в США.

Следующее суперлуние наступит 4 декабря 2025 года, Луна окажется на расстоянии 357 000 км от Земли.

#астрономия #луна #полнолуние #суперлуние
Источник: marieclaire.ru
