Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Xiaomi представила напольный умный термопот Mi Smart Tea Bar Machine Pro
Предусмотрено пять температурных режимов и четыре варианта объёма порции
реклама

Компания Xiaomi разместила на своем краудфандинговом сайте напольный многофункциональный термопот Mi Smart Tea Bar Machine Pro. Устройство объединяет функции мгновенного нагрева воды, заваривания чая и стерилизации посуды. Краудфандинг новинки стартует 20 июля, стоимость составляет 1099 юаней(около 160 долларов США).

Автор изображения: Xiaomi

реклама

Устройство выполнено в белом цвете и оснащено 2,8-дюймовым цветным сенсорным экраном на верхней панели. Управление также может осуществляться с помощью голосового ассистента Xiao AI. Внутри установлен резервуар для воды емкостью 5,5 литра. Конструкция предусматривает раздельные зоны подачи жидкости: левая отвечает за мгновенную выдачу горячей воды, а правая используется для заваривания чая.

Автор изображения: Xiaomi

Аппарат предлагает пять предустановленных температурных режимов и четыре варианта объема порций. Система обеспечивает подачу горячей воды за 3 секунды и доведение до кипения за 15 секунд. В комплект поставки входят заварочный чайник объемом 1,2 литра и кувшин для готового напитка. В средней части корпуса расположена 10-литровая встроенная камера для дезинфекции и хранения, вмещающая от 8 до 15 чашек. Номинальная общая мощность устройства составляет 2100 Вт, мощность чайника — 600 Вт, стерилизатора — 160 Вт. Подключение к сети осуществляется по Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2.

#xiaomi #бытовая техника #mi smart tea bar machine pro #термопот #техника для кухни
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Эксперт сравнил картинку и fps в Assassin's Creed Black Flag Resynced с трассировкой лучей и без неё
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Владелец АЗС объяснили, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Загадочная сверхмассивная чёрная дыра излучает радиовспышку 8 лет вместо пары дней или недель
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Власти США массово штрафуют компании, продающие аналоги FPV-дронов DJI
Минцифры обсуждает обязательную идентификацию клиентов хостинга через «Госуслуги»
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев

Популярные статьи

Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter