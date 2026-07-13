Предусмотрено пять температурных режимов и четыре варианта объёма порции

Компания Xiaomi разместила на своем краудфандинговом сайте напольный многофункциональный термопот Mi Smart Tea Bar Machine Pro. Устройство объединяет функции мгновенного нагрева воды, заваривания чая и стерилизации посуды. Краудфандинг новинки стартует 20 июля, стоимость составляет 1099 юаней(около 160 долларов США).

Автор изображения: Xiaomi

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Устройство выполнено в белом цвете и оснащено 2,8-дюймовым цветным сенсорным экраном на верхней панели. Управление также может осуществляться с помощью голосового ассистента Xiao AI. Внутри установлен резервуар для воды емкостью 5,5 литра. Конструкция предусматривает раздельные зоны подачи жидкости: левая отвечает за мгновенную выдачу горячей воды, а правая используется для заваривания чая.

Автор изображения: Xiaomi

Аппарат предлагает пять предустановленных температурных режимов и четыре варианта объема порций. Система обеспечивает подачу горячей воды за 3 секунды и доведение до кипения за 15 секунд. В комплект поставки входят заварочный чайник объемом 1,2 литра и кувшин для готового напитка. В средней части корпуса расположена 10-литровая встроенная камера для дезинфекции и хранения, вмещающая от 8 до 15 чашек. Номинальная общая мощность устройства составляет 2100 Вт, мощность чайника — 600 Вт, стерилизатора — 160 Вт. Подключение к сети осуществляется по Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2.