Январское выступление народной артистки России Ларисы Долиной в Москве рискует пройти при полупустом зале.

За две недели до запланированного выступления народной артистки России Ларисы Долиной в Москве организаторы столкнулись с крайне низким интересом аудитории. На первый в текущем году столичный концерт певицы, который должен пройти 27 января в баре Petter, на данный момент реализовано менее двух десятков билетов.

По состоянию на середину января поклонники выкупили всего 18 мест, что составляет лишь пятую часть от общей вместимости зала. Столь низкие темпы продаж фиксируются на фоне достаточно высокого ценового порога: стоимость билетов за столиками начинается от 9,5 тысяч и достигает 18,5 тысячи рублей. Место у барной стойки обойдется зрителям в 15,5 тысячи рублей. При этом администрация площадки подчеркивает, что гастрономическое сопровождение — блюда и напитки — не включено в цену и требует отдельной оплаты.

Ситуация с полупустым залом за столь короткий срок до мероприятия ставит под вопрос коммерческий успех выступления. Специалисты событийного маркетинга отмечают, что сочетание премиального прайса и камерного формата заведения в период традиционного январского затишья могло негативно сказаться на потребительском спросе. Информации о возможной отмене мероприятия от представителей артистки или менеджмента клуба пока не поступало.