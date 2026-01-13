Сайт Конференция
kefirNET
Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году столкнулся с низким спросом на билеты
Январское выступление народной артистки России Ларисы Долиной в Москве рискует пройти при полупустом зале.

За две недели до запланированного выступления народной артистки России Ларисы Долиной в Москве организаторы столкнулись с крайне низким интересом аудитории. На первый в текущем году столичный концерт певицы, который должен пройти 27 января в баре Petter, на данный момент реализовано менее двух десятков билетов.

По состоянию на середину января поклонники выкупили всего 18 мест, что составляет лишь пятую часть от общей вместимости зала. Столь низкие темпы продаж фиксируются на фоне достаточно высокого ценового порога: стоимость билетов за столиками начинается от 9,5 тысяч и достигает 18,5 тысячи рублей. Место у барной стойки обойдется зрителям в 15,5 тысячи рублей. При этом администрация площадки подчеркивает, что гастрономическое сопровождение — блюда и напитки — не включено в цену и требует отдельной оплаты.

Ситуация с полупустым залом за столь короткий срок до мероприятия ставит под вопрос коммерческий успех выступления. Специалисты событийного маркетинга отмечают, что сочетание премиального прайса и камерного формата заведения в период традиционного январского затишья могло негативно сказаться на потребительском спросе. Информации о возможной отмене мероприятия от представителей артистки или менеджмента клуба пока не поступало.

Источник: amic.ru
Сейчас обсуждают

DIP32
17:20
А что им напрягаться. Со времен майнинга привыкли стричь лохов по тройной цене.
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
DIP32
17:20
Похоже после лафы майнинга производители электроники просто ох...ели, решив, что можно и дальше стричь лохов по тройной и более цене. Плюс еще глобальная инфляция по миру: доллар и евро теряют свои ст...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Иван Капорцев
17:10
Вы бы хоть читали что пишете. Это во первых, а во вторых Vik-on не моддер, а классный профи-ремонтник электроники (матери, видюхи и прочее). Это во-вторых. Достаточно посмотреть его канал на ЮТубе
Российский моддер переделал ОЗУ из ноутбука в кастомную DIMM-память для ПК
Родион Вестов
17:10
Да, понято, что и Гренландия и Канада будут под США. Это уже решенный вопрос. И не каким то там сумасшедшим Трампом. Это единственный выход для подыхающего гегемона. Все что мог сожрал, теперь жрет се...
Дания и Гренландия проведут переговоры с Вэнсом и Рубио на фоне угроз Трампа захватить остров
Родион Вестов
17:02
Вообще-то, наоборот, это без учета новых территорий данные. Поскольку переписи там еще не было. А так 150 миллионов где-то по минимуму сегодня.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Evgeniy Dyachkov
16:46
Живу в Белгородской области и вместо новых HDD в NAS купил ИБП для котла с 150А аккумом и инверторного гену и ничуть не пожалел.
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Forky
16:45
В 14-м году чипсет Z790?
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Evgeniy Dyachkov
16:43
В 2011 такие объёмы и дома, шо то не верится...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Родион Вестов
16:42
Правильного ответа не знаю, но ваш осуждаю... Очень "логично").
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
Родион Вестов
16:41
Наверно для тебя, как русофоба, вообще все российское не может быть качественным. Ну это норм, для тебя. Единственно, не надо о своей болезни всем вокруг кричать, если не спрашивают.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
