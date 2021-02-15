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Исследование игровой производительности четырёх поколений AMD Ryzen 5 в тесте Hardware Unboxed

NVIDIA GeForce RTX 3090 раскрывает потенциал CPU.
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В начале 2017 года AMD явила миру своё первое поколение процессоров с новейшей архитектурой Zen, ставшей для компании огромным шагом вперёд и отправной точкой для целого ряда последующих поколений, каждое из которых может похвастаться не только архитектурными улучшениями, но и ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC) — особенно велик был скачок между «номерными» архитектурами (Zen, Zen 2 и Zen 3).

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Источник изображения: AMD

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Специалисты Hardware Unboxed решили наглядно продемонстрировать прирост уровня производительности с каждым новым поколением, для чего вооружились процессорами AMD семейства Ryzen 5, а именно Ryzen 5 1600X (Zen), Ryzen 5 2600X (Zen+), Ryzen 5 3600X (Zen 2) и Ryzen 5 5600X (Zen 3), а в пару к ним назначили следующие модели видеокарт — AMD Radeon RX 5600 XT и 5700 XT, а также NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3090.

Кроме того, тестовая система включала в себя пару модулей оперативной памяти DDR4-3200 (CL14) общим объёмом 32 Гбайт, а также материнскую плату X570 AORUS XTREME производства GIGABYTE.

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Взглянув на среднее геометрическое значение результатов тестов в шести известных тайтлах, в том числе Cyberpunk 2077, Rainbow Six Siege, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и Shadow of the Tomb Raider, можно воочию убедиться в ощутимой разнице между моделями, находящимися на разных «полюсах» поколений, в разрезе уровня производительности, однако наиболее полно данный вопрос раскрывается в содружестве с флагманским графическим адаптером GeForce RTX 3090: так, по среднему показателю fps в разрешении 1080p при средних настройках качества Ryzen 5 5600X оказывается быстрее своих предшественников в лице Ryzen 5 3600X, 2600X и 1600X на 23.0, 44.4 и 64.0 %, а при высоких обгоняет своих «соплеменников» на 19.9, 42.7 и 58.6 %.

Повышение разрешения до 1440p несколько уменьшает разрыв: при средних настройках графики Ryzen 5 5600X в дуэте с GeForce RTX 3090 опережает Ryzen 5 3600X, 2600X и 1600X на 14.1, 32.8 и 47.3 %, а при максимальном пресете качества оказывается производительнее на 5.8, 17.4 и 29.3 %.

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При разрешении 4K разница между моделями разных поколений сокращается до минимума, хотя в паре с RTX 3090 все ещё заметна: в разрезе среднего показателя кадровой частоты при средних настройках графики представитель архитектуры Zen 3 превосходит своих предшественников на 1.0, 3.9 и 9.2 %. Повышение качества графики до максимального значения нивелирует различия между уровнем производительности «соплеменников»: сколь-нибудь заметный глазу отрыв по среднему значению fps наблюдается лишь в дуэли между Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 1600X и составляет 2.6 %.

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Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

Не менее познавательны и результаты тестов процессоров семейства Ryzen 5 в дуэте с видеокартами Radeon RX 5700 XT и RX 5600 XT: как оказалось, различий между достижениями данных содружеств при максимальных настройках качества во всех разрешениях практически не наблюдалось.

Таким образом, разница между уровнем производительности процессоров AMD разных поколений заметна невооружённым глазом, однако для полного раскрытия потенциала придётся вооружиться флагманской GeForce RTX 3090.

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