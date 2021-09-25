Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Сегодня я снова рад представить Вам очередной обзор смартфона, на это раз – бюджетного, но в меру амбициозного ZTE Blade V30 Vita, являющегося немного упрощенной версией старшей модели ZTE Blade V30. Последний, в свою очередь, можно назвать бюджетным камерофоном и этаким флагманом в рамках линейки смартфонов ZTE Blade. Во всяком случае, из числа моделей бренда, представленных на российском рынке. До этого я уже пару раз покупал знакомым и советовал к покупке смартфоны ZTE, как, пожалуй, единственный адекватный вариант смартфонов на Android за минимальные деньги - речь шла о сверхмалых бюджетах в 3500-4000 российских рублей. Естественно, те модели не были особо ничем интересны, кроме лучшего качества и надежности по сравнению с аппаратами за аналогичную цену от менее известных фирм. Однако, мне было интересно проверить, на что способен один из наиболее продвинутых смартфонов данного бренда. В этом обзоре речь пойдет исключительно о модели ZTE Blade V30 Vita, но в конце проведу краткое сравнение с немного более дорогой старшей версией ZTE Blade V30.

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Комплектация вполне спартанская: в стандартной коробке из плотного картона находится только сам смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, краткая инструкция, гарантийный талон и инструмент для извлечения лотка SIM-карты, аккуратно положенный в отдельный пакетик с зип-локом. Да, тут нет наушников и защитного силиконового чехла, но сейчас многие предпочитают беспроводные наушники, а чехол можно докупить отдельно, что обойдется дополнительно в 500 рублей на OZON (а со скидкой – всего 250) .

реклама

Зарядное устройство и шнур сделаны качественно, а их дизайн можно назвать современной классикой. Адаптер из белого глянцевого пластика, судя по характерному символу рядом с разъёмом USB, поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3 и работает от сети с напряжением 100-240 В, выдавая на выходе ток с параметрами 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А.

Дизайн и эргономика

Сам смартфон выполнен в популярном современном дизайне. На российском рынке доступны две версии: в цвете серый графит и градиентный синий кобальт. Аппарат достаточно большой по размерам: 173*78*9 мм при диагонали дисплея 6.82“. Дисплей имеет соотношение сторон 20,5:9, скругленные углы и каплевидный вырез посередине его верхней стороны под фронтальную камеру. По бокам имеются достаточно толстые рамки чёрного цвета. Однако, это удобно: легче избежать случайных нажатий пальцами на дисплей, когда держишь смартфон в руке. Задняя панель и боковые грани представляют собой единую корпусную деталь, поэтому смартфон ощущается очень монолитно. Боковые грани как бы сходятся под небольшим углом к дисплею, что повышает «ухватистость». Верхняя и нижняя грань сделаны прямыми и даже слегка вогнутыми, что также удобно в обращении. Хват улучшает и фактура задней поверхности, выполненная в виде концентрических колец-насечек, как будто от фрезы, с центром в районе верхней камеры. Три камеры вместе со светодиодной вспышкой объединены в блок, слегка выступающий за плоскость задней панели. Да, вспышка стилизована под ещё одну камеру, как сейчас делают многие, но сделано это аккуратно и не бросается в глаза. У блока камер также свой стильный голографический градиент, дополняющий фактуру корпуса. Материал корпуса – пластик, но ощущается весьма приятно. Детали хорошо обработаны и подогнаны, нигде нет зазоров, технологических следов и так далее.

реклама

Отдельно отмечу такие продуманные мелочи, как то, что сеточка разговорного динамика выполнена вровень с плоскостью стекла, при этом вдаваясь в его верхнюю кромку. Это не только стильное, но и очень практичное решение, так как в результате не образуется зазоров и углублений, в которых постоянно собирается пыль. Сканер отпечатка пальца выполнен заодно с кнопкой включения, расположенной на своем традиционном месте на правой грани аппарата, но в небольшом углублении. Работает в целом хорошо и быстро, для удобства можно сразу «повесить» на него отпечаток большого пальца правой руки и указательного – левой. Выходные отверстия дополнительного динамика расположены на нижнем торце устройства, при этом, они смещены к его правой стороне, что тоже грамотно: меньше вероятность закрыть их рукой при игре на смартфоне в горизонтальном положении. Гнездо 3,5 мм под наушники расположилось также снизу, но ближе к левой стороне. Это лучше, чем располагать его в верхней части аппарата, так как меньше вероятности попадания внутрь него воды, например, если возникнет необходимость воспользоваться смартфоном под моросящим дождём.

В общем, к внешнему виду и качеству изготовления ZTE Blade V30 Vita претензий нет никаких - его можно принять за аппарат более высокой ценовой категории, чем он есть на самом деле, а его эргономика продумана до мелочей.

Аппаратная начинка

реклама

Тут вот всё уже не так радужно, и приходится вспоминать о том, что у нас в руках всё-таки весьма бюджетный смартфон. Хотя местами и с аппаратной начинкой дела обстоят весьма неплохо. Используется процессор Unisoc SC9863A, состоящий из 8 ядер Cortex-A55, разделенных на два кластера по четыре ядра в каждом, один из которых работает на частоте 1600 МГц, а другой, на пониженных до 1200 МГц частотах.

Да, процессор слабоват, забегая вперед – на нём не получится играть во многие динамичные онлайн-игры с 3D графикой на высоких настройках с приемлемой частотой кадров. Но для плавной работы операционной системы при выполнении базовых задач его обычно хватает. Отчасти, за счёт того, что оперативной памяти не пожалели и поставили 4 Гб. А вот теперь - внимание! Объём встроенного накопителя составляет целых 128 Гб! Что, конечно, редкость для бюджетных смартфонов, но и лишним уж точно не будет. А если и этого недостаточно, производитель оставил возможность дополнить встроенную память картой microSD, поддерживаются модели объёмом до 512 Гб включительно. Правда, ради этого придется отказаться от использования второй SIM – разъём комбинированный.

Разрешение выполненного по технологии IPS дисплея составляет 1640x720 пикселей (HD+) при достаточно большой диагонали 6.82“. Да, это относительно немного, но, в целом, достаточно, чтобы картинка не выглядела зернистой. Но при хорошем зрении и держа смартфон рядом с лицом, пиксели всё же можно различить. Впрочем, для тех, кому всё-таки хочется дисплей более высокого разрешения, я могу посоветовать обратить внимание на старшую модель ZTE Blade V30, там дисплей обладает очень хорошим разрешением, составляющим 2400x1080 (что соответствует стандарту Full HD+), и это при чуть меньшей диагонали - 6,67”. Отвечаю сразу на возможно возникший у некоторых вопрос – эффекта мерцания вследствие ШИМ тут нет, так как технология ШИМ для регулировки яркости на данном дисплее не применяется. Максимальная яркость, если сравнивать с некоторыми другими аппаратами, не очень большая, но достаточная для нормального использования смартфона на улице в ясный день.

Операционная система

Смартфон работает на новейшей версии Android 11 с фирменной оболочкой MiFavor UI 10.5, которая практически полностью сохраняет внешний вид и функционал чистого гугловского дистрибутива, вплоть до дизайна значков. И это не может не радовать, ведь не каждому пользователю нравятся сильно модифицированные производителем оболочки. Тем более, что не у каждого производителя они получаются действительно удачными. Что до возможностей кастомизации местной сборки ОС – «из коробки» в настройках системы доступны несколько тем, изменяющих форму значков, приличный пак весьма уместных обоев и возможность выбора тёмной темы.

Примеры вида основного экрана с тремя разными доступными темами

Вид меню приложений

Вид меню настроек

Тут нет навязчивой встроенной рекламы, большого количества лишних предустановленных приложений и так далее. Во всяком случае, предустановленный пакет WPS Office, совместимый с файлами форматов MS Office, я считаю вполне уместным дополнением. Также при первом включении смартфон предложит выбрать из списка некоторые наиболее популярные приложения, в основном от российских разработчиков, которые можно будет установить сразу по желанию. В смартфоне уже «из коробки» имеются и четыре игры разных жанров: гонки Asphalt Nitro, неплохой шутер с видом сверху Modern Combat: Rebel Guns, футбольный симулятор Real Football и головоломка Puzzle Pets, ориентированная на детей.

Для обмена данными с ПК по USB кабелю потребуется установить драйвер, без этого при подключении смартфон даст открыть только корневой каталог, выдавая ошибку при попытках открытия расположенных в нём папок и каких-либо других действий, допустим, копирования в его встроенную память файлов. Для установки драйвера следует выбрать при подключении соответствующий пункт в настройках режима работы при подключении по USB, после чего на ПК появится виртуальный привод оптических дисков, с которого запускается установка драйвера. После этой манипуляции директории на телефоне будут открываться на ПК с Windows 10 без проблем и с возможностью предварительного просмотра миниатюр фото и видео, которые иногда не могут отображаться на смартфонах, работающих на других дистрибутивах Android.

Возможности камер

Я бы провел тестирование камер смартфона в более сокращенном объёме, как обычно делаю на бюджетных аппаратах, однако, ZTE Blade V30 Vita, так или иначе, претендует на звание недорогого камерофона. Как ни крути – система из трёх объективов и разрешение сенсора основной камеры в 48 Мп есть далеко не везде, тем более - за такую цену.

Всего в смартфоне установлено четыре камеры, включая фронтальную на 8 Мп спереди, а также основной модуль на 48 Мп, отдельный модуль для макросъёмки на 5 Мп, и вспомогательный объектив на 2 Мп, служащий для более точного определения глубины кадра. Забавный факт – рядом с последним расположена надпись 48 MP и некоторые другие характеристики, визуально объединенные с ним при помощи рамочки, хотя на самом деле 48-мегапиксельный основной модуль с достаточно большим физическим размером оптики располагается посередине блока камер, а над ним – макрообъектив. Ну да ладно.

В меню приложения камеры доступны следующие режимы по списку в виде прокручиваемой ленты:

Панорама - снимать панорамы можно, но несколько сложно: постоянно норовит всё смазать, автоматическая корректировка конечного результата практически не ощущается.

Пример панорамного кадра с углом обзора примерно на 180 градусов

Ручной фокус – позволяет задавать фокусировку вручную, изменяя параметр диафрагмы от F 0,95 до F 16,0. Подходит для съёмки объектов с относительно небольшого расстояния для размытия заднего плана.

Снято в режиме ручной фокусировки

Портретный режим – позволяет снимать портретные фото с автоматическим размытием заднего плана за счет алгоритмов ИИ, поддерживает функцию распознавания лиц и алгоритмы бьютификации. Снимки на основной модуль в разрешении до 12 Мп, на селфи камеру – максимум 5 Мп. В плане съёмки селфи в этом режиме всё оказалось гораздо лучше, чем я ожидал, даже не смотря на съёмку в 5 Мп вместо и без того скромных физических 8 Мп. У фронтальной камеры достаточно хорошая передача цвета и детализация снимка, плюс - в портретном режиме создается эффект боке, проще говоря, художественного размытия заднего плана. На экране при этом видно, что задний план размывается очень грубо, с огромными оставшимися в поле резкости зонами вокруг объекта съёмки (лица) и рваными ломаными границами между размытой и не размытой областью. Однако, окончательная обработка происходит непосредственно во время съёмки и сохранения кадра и результат оказывается намного лучше, чем то, что было видно на предпросмотре. Для бюджетного решения конечный результат весьма неплох.

Снято на фронтальную камеру в портретном режиме с включенным размытием заднего плана

Авто – стандартный режим автоматической съемки, который подойдет в большинстве случаев. Есть возможность вручную включить или выключить вспышку, режим HDR, функцию распознавания лиц и алгоритмы бьютификации. Доступна съёмка на основную камеру в 12 Мп и на фронталку в «родных» 8 Мп. В целом, результат съёмки на основную камеру в этом режиме меня особо порадовать не смог, так как цвета получаются несколько серыми, а детализация – не очень хорошей. На уровне среднестатистических бюджетных смартфонов данной ценовой категории.

Кадр, снятый в разрешении 12 Мп в автоматическом режиме

Включен режим HDR

Кадр, снятый в разрешении 48 Мп

Максимально возможный 4-кратный уровень зума, кадр снят с той же точки в автоматическом режиме, разрешение - 12 Мп

Видео – стандартная функция для записи видео в разрешении до Full HD 1080p.

48 M – режим, позволяющий получать снимки с основной камеры непосредственно в разрешении 48 Мп. Будут «весить» в среднем раза в четыре больше, чем весят сохраненные в 12 Мп, отснятые в других режимах, что вполне логично.

Пример снимка в 48 Мп - разрешение составляет 8000x6000 пикселей

Во вкладке «Ещё» спрятаны несколько не менее интересных режимов:

Pro – режим профессиональной съёмки. Позволяет получить снимки максимально возможного качества, но только при должных теоретических знаниях и правильно выставленных вручную параметрах съёмки. Доступен ручной выбор типа экспозамера, настройки яркости, выдержки (от 1/1000 с до 1/5 с), фокусировки, ISO (от 100 до 1600), выбор баланса белого в зависимости от типа освещения, контраста и насыщенности цветов. При желании, некоторые из этих параметров можно оставить определяющимися автоматически. Зачастую, для получения лучшего результата достаточно только выбрать соответствующую настройку баланса белого, к примеру, «пасмурный день» или «лампа накаливания», и поиграть с ползунками контраста и насыщенности, несколько увеличив их. Для примера приведу несколько фото одних и тех же сюжетов, но с разными настройками (объективно неудачные варианты исключил). Результат, правда, сохраняется только в уменьшенном до 12 Мп разрешении.

Режим серийной съёмки – позволяет сделать серию до 30 кадров, просто зажав кнопку съёмки. Пригодится, когда требуется поймать нужный момент в динамическом сюжете.

Интервал – позволяет снимать селфи с трехсекундной задержкой. Чтобы не приходилось «взводить» таймер снова, отсчёт до следующего кадра запускается автоматически после предыдущего.

Таймлапс – снимает модные нынче зацикленные видеоролики.

Фильтры – позволяет снимать фото сразу с одним из фильтров как в Instagram на выбор.

QR код – полезная функция, позволяющая распознавать QR коды без необходимости установки сторонних приложений.

Ночная съёмка – режим ночной съемки. На особо качественный результат можно не надеяться, картинка становится заметно более смазанной. Но то, что он тут есть – уже хорошо.

Макро – режим, позволяющий задействовать отдельную камеру на 5 Мп с макрообъективом, позволяющим снимать мелкие объекты крупным планом. Фокусное расстояние фиксированное, составляет примерно 3 см. На макрокамеру снимки получаются не очень четкими, а цветопередача оставляет желать лучшего, к тому же, очень сложно избежать негативного эффекта от дрожания рук и объекта в кадре, если снимать, например, полевые цветы.

В итоге по камерам скажу следующее – за свою цену весьма не плохо. Можно делать неплохие селфи с художественным размытием, благо фронтальная камера неплоха. Возможности основной камеры раскрываются в полной мере преимущественно в разрешении 48 Мп и в режиме профессиональной съёмки с ручными настройками, автоматике же доверять особо не стоит – результат будет весьма средненький. У основной камеры есть некоторый недостаток в виде небольших замыленных зон в углах кадра. Для пейзажного фото смартфон подходит плохо: панорамы чаще всего получаются явно смазанными, а широкоугольного объектива нет. Впрочем, приличные широкоугольники в бюджетных моделях с нормальным разрешением матрицы и качественной оптикой всё равно практически не встречаются.

Само приложение камеры можно похвалить за богатый функционал и слегка поругать за неудобную прокрутку ленты выбора режимов, мелковатый шрифт и некоторую неотзывчивость интерфейса.

Тест производительности

Традиционно, в качестве тестовых утилит использовались AnTuTu и Geekbench как наиболее популярные. Смартфон обозначен в них как ZTE 8030RU, что является заводским индексом модели ZTE Blade V30 Vita.

AnTuTu версии 9.1.3 дал результат 111 679 баллов суммарно. CPU – 32 991 балл, тест GPU запуститься не смог, поэтому - 0 баллов, тест памяти – 45 689 баллов, тест UX (различные функции, отвечающие за общий пользовательский опыт) принес ещё 32 999 балла. Более подробно с результатами можно ознакомиться на приведённых ниже скриншотах.

Встроенный в AnTuTu тест скорости работы памяти зафиксировал следующие результаты: последовательное чтение – 243,2 Мб/с, последовательная запись – 135,4 Мб/с, случайный доступ – чтение на скорости 3758,7 Мб/с, запись на скорости 13,6 Мб/с. В общем зачёте присвоен рейтинг в 23 537 баллов.

В тесте производительности функций искусственного интеллекта аппарат набрал суммарно 56 952 балла: 26 803 за классификацию изображений и 30 149 за распознавание объектов.

Тестирование в Geekbench 5.4.1 принесло 146 баллов за производительность на одно ядро и суммарно 805 баллов в многоядерном режиме.

Реальные тесты в играх

В рамках данного тестирования я запускал некоторые игры, преимущественно многопользовательские шутеры от первого лица. Перечислю игры, настройки и впечатления от их запуска на смартфоне ZTE Blade V30 Vita.

Asphalt 9 Legends – и на стандартных, и на высоких настройках время от времени бывают небольшие подвисания, игра идёт вязковато и в каком-то разрешении, не соответствующем разрешению дисплея.

Call of Duty: Mobile – в игре доступны только низкие настройки графики (как и на многих других бюджетных смартфонах), при этом играть в целом можно, но невысокая частота смены кадров и размытые текстуры делают это весьма сомнительным удовольствием.

Infinity Ops – многопользовательский шутер в сеттинге киберпанка и научной фантастики с весьма неплохой графикой и крепким геймплеем сумел порадовать тем, что относительно хорошо шёл на высоких настройках. Надо только вручную во всех пунктах меню параметры «ультра» поменять на «высокие», иначе будет заметно снижение частоты смены кадров.

Modern Ops – многопользовательский шутер в духе CS:GO нормально запустился на ультра настройках графики с хорошей частотой смены кадров.

Modern Strike Online – в отличие от предыдущей игры, во многом похожей в плане геймплея и графики, данный проект шёл вязковато, притормаживая на высоких и средних настройках.

Standoff 2 – ещё один CS-клон порадовал тем, что хорошо шёл при высоких настройках графики со включенным 8x сглаживанием и 16x анизотропной фильтрацией.

World War 2 – многопользовательский шутер про Вторую Мировую приемлемо шёл на ультра-настройках графики, но лучше всё же было снизить их до просто высоких.

World War Heroes – проект подобный по жанру и тематике предыдущему, играть можно на высоких настройках, но на «ультрах» – уже притормаживает.

Shadow Fight 3 – получивший максимальное развитие к третьей части красочный файтинг с применением холодного оружия, глубокой боевой системой и элементами RPG отличается ещё и хорошей оптимизацией, позволяющей запускать его на высоких настройках даже на очень бюджетных аппаратах. Можно было неплохо играть на ультра-настройках графики, однако, проанализировав систему, сама игра всё же предложила снизить их до просто высоких. Это имеет смысл сделать ради более плавного игрового процесса с большей частотой смены кадров.

Предустановленный шутер с видом сверху Modern Combat: Rebel Guns и в чём-то подобный ему однопользовательский экшен с элементами RPG в стилистике киберпанка Cyberika пошли без проблем.

Время автономной работы

В плане автономности ZTE Blade V30 Vita удивить не смог: от полностью заряженного с утра несъёмного аккумулятора на 5000 мАч при относительно активном использовании в течение дня для прослушивания музыки в Spotify через Bluetooth-наушники и бесцельных блужданий по Интернету через браузер Chrome, к вечеру оставалось 20%. То есть, смартфон придётся подзаряжать каждый день при достаточно активном использовании, иначе рискуете на следующий день оказаться с разряженным, не найдя розетки. При ещё более активном использовании и выполнении ресурсоёмких задач типа игр с трехмерной графикой, смартфон может разрядиться уже ближе к вечеру. Поэтому следует время от времени следить за уровнем оставшегося заряда, если под боком нет розетки. Полная зарядка от комплектного адаптера занимает примерно два часа. Есть поддержка технологии реверсивной зарядки от смартфона других гаджетов, но для этого придется прикупить отдельно кабель USB-C – USB-C, который не входит в комплект поставки.

Отличия старшей модели ZTE Blade V30 от ZTE Blade V30 Vita

В данном пункте обзора считаю необходимым привести основные отличия старшей модели ZTE Blade V30 от младшей ZTE Blade V30 Vita, которой посвящен данный обзор. Характеристики ZTE Blade V30 Vita я уже достаточно подробно расписал выше, ZTE Blade V30 отличается от неё улучшенной системой камер, более мощным процессором, большим разрешением дисплея. Вместо основного модуля на 48 Мп там установлен 64 Мп модуль, имеется ещё один дополнительный широкоугольный объектив с матрицей 8 Мп и углом обзора 120 градусов, которого нет у ZTE Blade V30 Vita, фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп вместо 8 Мп и выполнена в виде глазка, расположенного в верхней части дисплея по центру, а не в каплевидном вырезе. Само собой, несколько отличается и внешний вид смартфонов.

Старшая модель ZTE Blade V30 отличается не только характеристиками, но и дизайном

Дисплей ZTE Blade V30 основан на матрице типа LTPS и имеет большее разрешение при чуть меньшей диагонали – 2400x1080 (FullHD+) при 6,67” против 720х1640 (HD+) при 6.82“ у ZTE Blade V30 Vita. При этом, ZTE Blade V30 немного короче и чуть уже, чем ZTE Blade V30 Vita - 165,8 x 77 мм против 173 x 78,1 мм при той же толщине в 8,9 мм. Ещё есть небольшие отличия в виде наличия гироскопа, поддержки DTS: Ultra и более продвинутого модуля Wi-Fi, помимо GPS поддерживаются системы навигации A-GPS, GALILEO и Glonass.

Актуальная цена в OZON (прим. - смартфоны продаются эксклюзивно на этой площадке) на ZTE Blade V30 Vita составляет 12 000 рублей , а старшая модель ZTE Blade V30 обойдется в 15 000 рублей . На момент написания обзора на обе модели также действуют скидки.

Вердикт

В целом, ZTE Blade V30 Vita произвел приятное впечатление с учётом его цены. Не стоит ожидать звёзд с небес, но в некоторых вещах он даже превзошёл мои ожидания. В числе несомненных плюсов можно отметить достаточно хорошее качество изготовления, современный дизайн, не вызывающий ассоциаций с откровенно бюджетными смартфонами, относительно продвинутую систему из нескольких камер с разрешением основного модуля 48 Мп, использование новейшей версии Android 11 в почти первозданном виде с небольшими, но уместными, дополнениями, приличный объём оперативной памяти и встроенного накопителя, наличие модуля NFC (многим сейчас это критично), удобный в использовании порт USB Type-C и поддержку технологии быстрой зарядки, качественные зарядное устройство и кабель в комплекте. Всё это делает ZTE Blade V30 Vita неплохим вариантом при ограниченном бюджете. Из слабых сторон можно отметить сравнительно небольшое разрешение дисплея, особенно с учётом его достаточно большой диагонали, весьма слабый процессор, делающий смартфон не очень подходящим для динамичных 3D игр, особенно если есть желание играть на высоких настройках графики, а также сравнительно небольшое время автономной работы. Однако, в целом, плюсы данной модели перевешивают её минусы, к тому же, в наличии есть старшая модель ZTE Blade V30, лишенная доброй половины обозначенных недостатков и при этом стоящая не на много дороже.