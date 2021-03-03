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Обзор беспроводной мыши Canyon MW-15 Wireless Mouse

В данном обзоре я расскажу об очень недорогой беспроводной мышке Canyon MW-15 Wireless Mouse. Стоит ли она своих денег и можно ли на ней играть?
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Недавно я делал обзор на легкую и точную игровую мышку Puncher GM-11 от игрового бренда Canyon Gaming, и она мне весьма понравилась. Сегодня же пришёл черёд сделать то, чего я делать ранее зарекался - обзор мышки Canyon из наиболее бюджетного ценового сегмента стоимостью в несколько сотен рублей. Мышь, к тому же, не простая, а беспроводная. Модель называется Canyon MW-15 Wireless Mouse. В разных торговых сетях её цена может составлять от 400 до 750 рублей. Отмечу сразу, что данная мышь относится к основной линейке продуктов Canyon, в которую входят преимущественно бюджетные решения, а не к более продвинутой игровой линейке Canyon Gaming.

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Как говорится, по одежке встречают: мышка упакована в блистер, на упаковке отображены её основные характеристики и особенности. В моём случае мышь была из зеленого слегка переливающегося перламутровым блеском пластика подобного тому, из которого часто делают игрушки. Вся мышь была из этого пластика, даже колесо было полностью пластиковым, без резинового протектора. Ножки, позволяющие мышке легче скользить по поверхности стола и коврика, тоже оказались частью нижней детали корпуса, а не выполненными в виде отдельных элементов из другого материала. Левая и правая кнопка мышки визуально отделены от её верхней панели, "спинки", но, на самом деле, также выполнены заодно с ней как единая корпусная деталь. В целом, всё это произвело на меня весьма "бюджетное" первое впечатление. Однако, когда я открыл лючок на нижней части корпуса, за которым скрывался батарейный отсек, я понял, что мышь изготовлена из весьма качественного черного пластика, который просто покрыт лакокрасочным декоративным покрытием снаружи. Производитель заверяет, что данное покрытие, представляющее собой лак с эффектом перламутра, будет достаточно долговечным и устойчивым к износу.

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Под этим же лючком спрятан и небольшой USB - ресивер, работающий на частоте 2,4 ГГц, при помощи которого мышка легко подключается к ПК или ноутбуку. Мне больше нравится такое решение по сравнению с подключением по Bluetooth тем, что оно проще и позволяет подключить мышку буквально в одно действие даже к весьма старому ПК или ноутбуку, где нет модуля Bluetooth, без лишней возни с системными настройками и драйверами. Не сложнее, чем обычную проводную. Однако, вытащить небольшой USB - адаптер из его гнезда в корпусе оказалось не такой уж простой задачей - он сидел весьма туго и вызывал у меня стойкие ассоциации с легендарным мечом Эскалибуром, застрявшем в каменной глыбе. Было два варианта: поддевать его чем-то, пытаясь при этом не испортить товарного вида или же просто весьма сильно прижать большим пальцем с открытого со стороны батареек бока и не ослабляя нажима вытащить из гнезда.

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В мышке используется сенсор Pixart 3065, при помощи расположенной перед колесиком небольшой кнопки можно циклически переключать разрешение, выбирая между значениями в 800, 1200 или 1600 DPI. Подсветка сенсора не видима глазу, проще говоря, если она не светится, это ещё не означает того, что мышь не работает. Ближе к переднему краю расположен переключатель Off/On, стоит обращать внимание на то, в каком он положении перед началом и после завершения работы. Ощущения от прокрутки колесика - средние, оно туговато, но не люфтит. Про кнопки можно сказать то же самое: у них достаточно ощутимое усилие, ход и звонкий клик. Удовольствия тактильного всё это не доставляет, но зато ощущается надежно. Заявленный ресурс переключателей под кнопками составляет 3 миллиона нажатий.

Корпус Canyon MW-15 имеет подчеркнуто несимметричную форму, выраженную, в основном, в виде боковых эргономичных поверхностей, слева обеспечивающих надежный и комфортный упор для большого пальца, а также естественную вентиляцию между корпусом мышки и кожей благодаря фактурному рисунку на поверхности, а справа - эргономичное расположение безымянного пальца и мизинца. Верхняя поверхность основных кнопок также имеет некоторый асимметричный уклон.

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Вес мышки составляет всего 64 грамма, но стоит прибавить к нему вес двух батареек стандарта ААА. Пара таких батареек, да ещё и фирменных, с символикой бренда Canyon, уже идет в комплекте с мышкой - мелочь, а приятно! Найти их можно в небольшом отсеке, расположенном на задней части упаковки. Зачем-то в него вставлена вкладка из картона за счет чего их не видно снаружи до распаковки. Кстати, там же нашлась и многократно сложенная краткая инструкция, самой ценной информацией из которой был совет попытаться подключить адаптер к другому USB порту или удалить мышь из системы и подключить её снова, если всё вроде сделано верно, но что-то не работает.

Не смотря на то, что  Canyon MW-15 официально и не позиционируется производителем как игровая, а скорее как обычная беспроводная мышка с улучшенной эргономикой, однако, её дизайн вызывает некоторые ассоциации с геймерской периферией, поэтому в ходе теста я не удержался от того, чтобы поиграть на ней в Battlefield 4. Ничего особенного, но могло быть и хуже. В целом, мне удалось сыграть несколько напряженных раундов, почти не испытывая явного дискомфорта, правда, даже не пытаясь увлекаться точной снайперской стрельбой на большие дистанции.

Мышка доступна в нескольких цветовых решениях, включая перламутрово-белый цвет, индиго, золотой, оливковый (герой сегодняшнего обзора) и классический черный. Последний вариант лично я считаю наиболее практичным и наиболее подходящим для тех, кому не нравится разная цветовая экзотика на своем рабочем столе.

Подводя итог могу сказать, что мышь, в целом, весьма неплохая. За свои деньги, разумеется. С учетом небольшой цены (если брать без переплат), её можно назвать неплохим бюджетным вариантом, который позволяет с удобством работать и иногда отвлекаться на игры. Из явных недостатков я могу отметить только отсутствие боковых кнопок вперед/назад, облегчающих серфинг сайтов в браузере, однако, с учетом того, насколько ненадежными их делают в других мышках данной ценовой категории, коих мной уже перепробовано не мало, жалеть особо не о чем. В любом случае, весьма приятным является  то, что производитель даёт на мышку два года официальной гарантии, что характерно для девайсов явно более высокой ценовой категории.

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Теги

мышь периферия canyon pixart мышь компьютерная беспроводная беспроводная мышь canyon mw-15 mw-15 wireless mouse
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