Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Сегодня у меня на обзоре одна очень интересная игровая мышка - Puncher GM-11 от бренда Canyon Gaming, которая оказалась намного интересней, чем я ожидал. "Каньон" ранее был мне известен в классе игровой периферии наиболее бюджетной ценовой категории, качество и функционал которой я даже не рисковал проверять. Но за последнее время данный бренд явно встал на ноги, расправил плечи и играет уже по-взрослому, предлагая геймерам оригинальную и стильную игровую периферию с весьма продвинутыми техническими характеристиками и качеством изготовления на уровне более известных геймерских брендов.

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Упаковано всё в коробку с вырезом, через который видно мышь в пластиковом блистере. Внутри находится краткая инструкция, сложенная в виде "гармошки", наклейка с символикой бренда и, собственно, сама мышь.

реклама

Эргономика и дизайн

реклама

Мышку Canyon Gaming Puncher GM-11 (модель носит заводской индекс CND-SGM11W) отличает очень яркий, в прямом и переносном смысле этого слова, дизайн. Поверхность мышки буквально перфорирована гексагональными сотами, благодаря чему её "спинка", нижняя часть и, частично, кнопки (кроме тех поверхностей, куда непосредственно ложатся пальцы) превратились в этакое ажурное решето, через которое видно плату, выполненную в цвете корпуса (черном или белом - зависит от варианта исполнения) и размещенный внутри фирменный логотип бренда Canyon в форме восклицательного знака с подсветкой, загорающейся разными цветами. Подсветка тут везде: мышь светится и снаружи, и внутри, а по периметру у основания проходит RGB-полоска, переливающаяся всеми цветами радуги. Смотрится всё это очень эффектно.

реклама

В целом, если отбросить необычный вид, то эргономика у мышки классическая. Плавные линии корпуса хорошо ложатся в руку, под большим пальцем оказываются боковые кнопки с гладкой глянцевой поверхностью, в то время, как остальные поверхности мышки матовые, колесико прокручивается мягко, с небольшим шагом, как на хороших классических мышках. В целом, такая эргономика одновременно хороша и для игр, и комфортна для повседневного использования, так что данную мышь можно рекомендовать и хардкорным ПК-геймерам и тем, кто играет лишь время от времени. Благодаря обильной перфорации всего корпуса, включая его нижнюю часть, сама мышка получилась очень легкой - её вес составляет 69 грамм без учета провода. Провод, кстати, сделан тоже не совсем обычно: тканевая оплетка мягкая и сидит на нем достаточно свободно, а не натянута плотно, из-за чего он стал очень эластичным и практически не дает сопротивления при перемещении мышки по столу. Длина провода составляет 1,6 м, на нём имеется липучка, позволяющая укорачивать его до нужной длины, либо проводить кабель-менеджмент под столом, стягивая в единый пучок все провода, идущие к системнику. Недалеко от коннектора расположилось ферритовое кольцо, защищающее кабель от наводок. Сам коннектор USB полностью позолочен, включая не только контакты, но и их внешний металлический защитный кожух, а в упакованном виде на него ещё и надета дополнительная пластиковая заглушка. Такие незначительные мелочи порой хорошо подчеркивают отношение бренда к своей продукции.

Субъективные ощущения в играх

От себя скажу, что лично мне понравилось поведение данной мышки в играх жанра шутер от первого лица. Экстремально лёгкий вес и точный сенсор Pixart PAW3519 на 4200 dpi позволяют вести быструю и точную стрельбу, переключатели под основными кнопками с заявленным ресурсом в 5 000 000 нажатий срабатывают четко, ход не слишком длинный и не слишком короткий, у самих кнопок нет люфтов и скрипов, всё хорошо подогнано, сам пластик качественный, изготовление отдельных элементов не вызывает нареканий. Однако, первое время мышь создаёт ощущение чего-то хрупкого за счет малого веса и ажурного корпуса. Расположенная за колесиком между левой и правой основными клавишами кнопка переключения DPI позволяет циклически переключать разрешение сенсора между значениями 800/1600/2400/4200 DPI непосредственно в игре. При этом, в зависимости от выбранного режима, меняется цвет подсветки колесика и логотипа внутри корпуса. А вот чтобы поменять схему работы RGB по периметру мышки из нескольких доступных вариантов, нужно перевернуть её и нажимать на кнопочку, расположенную рядом с сенсором. RGB подсветку можно и вовсе отключить, если Вас такая пестрота отвлекает. Кстати, возможность отключения данной иллюминации в ручном режиме пригодится ещё и потому, что она не отключается сама при выключении ПК (при условии того, что он не отключен от сети 220В и в настройках BIOS стоит подача напряжения на порты USB), продолжая в ночи озарять комнату сиянием цветных огней, как рождественская ёлка.

Возможности настройки через ПО

Более тонкая настройка мышки Canyon Puncher GM-11 производится через специальное фирменное ПО - драйвер, который доступен для скачивания с официального сайта производителя по адресу https://gaming.canyon.eu/ru/product/puncher-cnd-sgm11w/ в разделе "Файлы и документация" (а вот и ссылочка на скачивание драйвера напрямую, если лень искать на странице кнопку https://canyon.eu/files/drivers/SGM11-Gaming-Mouse-Setup-20201223_153324.7z ). При помощи данного драйвера появляется возможность получить доступ ко всем тем фичам, о которых крупными буквами написано на коробке. Стоит заметить, что у Canyon нет какого-то такого единого программного обеспечения для настройки различных мышек данного бренда, как это часто бывает у других производителей, но под каждую модель существует свой собственный драйвер, максимально заточенный под конкретный функционал конкретного устройства. Разве что пока программное обеспечение для данной мышки сыровато, точнее, сыроват его перевод на русский язык. Думаю, это скоро исправят.

Среди настроек драйвера в наличии есть возможность выбирать действия для основных левой и правой кнопки мыши, нажатия на колесико, боковых кнопок вперед-назад, и даже маленькой кнопки, которая по умолчанию отвечает за переключение DPI. Для кнопки смены DPI и боковых кнопок назад-вперёд, доступна уникальная функция - "Кнопка Выстрел". В этом режиме нажатие на них будет имитировать зажатую примерно на 1 секунду и отпущенную ЛКМ, что позволяет стрелять точными короткими очередями по 2-3 патрона из автоматического оружия в играх, если самостоятельно контролировать это не получается. Стоит заметить то, что если быстрее отпустить данную кнопку, то сделать одиночный выстрел не получится, также как и дать длинную очередь, если продолжать удерживать кнопку нажатой.

Можно записывать макросы, редактировать их и производить экспорт-импорт. Это последовательность действий с таймингом, "повешенная" на ту или иную кнопку. Лично мне подобными вещами заниматься лень и я не вижу смысла в этом: чаще всего это не совсем честно и не даёт получать полное удовольствие от игрового процесса. Но за саму возможность - однозначно плюс.

Есть возможность настраивать под себя конкретные значения DPI сенсора мышки, которые меняются циклически при нажатии на соответствующую кнопку. Всего доступны четыре градации, каждую из которых можно варьировать в пределах от 200 до 4200 DPI с шагом в 200 DPI. Удобно, что можно тут же изменить цвет подсветки колесика и внутренней подсветки, который будет соответствовать тому или иному выбранному режиму работы сенсора.

Ещё есть вкладка (неподписанная в русском переводе), которая позволяет задать общую скорость указателя мышки, скорость прокрутки колесика и двойного клика. Фактически, она дублирует аналогичные настройки в Windows, просто делая их находящимися всегда под рукой. Тут же может быть задана частота опроса путем выбора между 125/250/500/1000 Гц.

Стоит отметить то, что настройки не сохраняются в памяти мышки при её подключении к другому ПК, а хранятся локально в настройках установленного драйвера. Однако, имеется возможность сохранять их в файл с расширением .conf и производить экспорт/импорт. Также можно завести отдельные настройки для одного из трех доступных профилей, переключаться между которыми можно буквально в один клик.

Вердикт

Подводя вердикт скажу, что мышка произвела на меня весьма положительное впечатление, как своим оригинальным дизайном и очень крутой RGB подсветкой, которую, при желании, можно свести к минимуму, а то и вовсе отключить, так и приятным поведением в играх. Сенсор точно отслеживает движения, которые молниеносны за счет ультралегкого веса корпуса и очень гибкого шнура, переключатели срабатывают четко с резким в меру коротким ходом. Несомненным плюсом является и то, что данная мышь доступна как в чёрном , так и в белом исполнении корпуса (чему будет соответствовать также цвет шнура и текстолита внутри, видимого через соты). Цена составляет чуть менее 2000 рублей и я считаю, что игровая мышь Canyon Puncher GM-11 своих денег определенно стоит. Единственный спорный момент, из-за которого приобретение данной мышки я объективно не могу рекомендовать всем - это возможность легко засорить или залить какой-нибудь жидкостью внутренние компоненты, если есть привычка принимать еду за своим игровым местом. Так же как и очевидно то, что корпус мышки явно не рассчитан на удары со стороны взбесившегося геймера и броски об стену. Девайс определенно требует аккуратного обращения. А с обычной пылью, попадающей внутрь, помогут справиться пылесос или баллончик со сжатым воздухом для чистки подобных вещей.

P.S. Пока писал обзор, узнал, что сейчас проходит одна интересная акция: при покупке данной мышки в магазинах М.видео и Эльдорадо ( https://www.mvideo.ru/products/igrovaya-mysh-canyon-puncher-gm-11-white-cnd-sgm11w-50144444 ) можно получить в сетевом шутере Warface VIP-ускоритель на 60 дней. В акции участвуют также другие продукты бренда Canyon Gaming, подробности можно узнать по ссылке https://gaming.canyon.eu/ru/aktsii/warface/ .