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Детальный обзор летнего обновления Battlefield V

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Когда весной создатели Battlefield V вместо анонса очередной «главы» скромно пообещали добавить летом в игру ещё кое-какой контент, подправить баланс и исправить кое-какие ошибки, продолжая проводить различные внутриигровые активности, у поклонников данного шутера энтузиазма, мягко говоря, не прибавилось. Данную новость игроки восприняли весьма однозначно - как прямой намек на то, что студия утратила интерес к дальнейшему активному развитию своего проекта и ждать чего-то более глобального, чем незначительных патчей, правящих старые и добавляющих новые ошибки, а также очередной пачки декоративных элементов для оружия, техники и солдат было бы наивным. Раздосадованные игроки обещали забросить Battlefield V и вернуться в любимые Battlefield 3 и Battlefield 1, заявляли, что специально не будут покупать очередную новую игру данной серии. Однако, уже в начале июня, без лишней шумихи, вышло полноценное и, судя по всему, уже последнее крупное дополнение для Battlefield V. Разработчики не стали присваивать ему номерную главу с пафосным заголовком, а скромно назвали летним обновлением (прим. - впрочем, есть косвенные сведения, что между собой разработчики называли его "Главой X", и это при том, что предыдущая была шестой по счету). Данный обзор полностью посвящен этому самому летнему обновлению и будет интересен в первую очередь тем, кто давно не следил за развитием Battlefield V, а может быть и уже успел забросить её. Не буду концентрировать внимание на изменениях баланса, косметических элементах и прочих мелочах, расскажу о самых крупных нововведениях.

Американцы теперь появились на тех картах, где их раньше не было. С новой техникой и оружием!

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Летнее обновление добавило целый ворох оружия, каждому классу досталось как минимум по одному новому основному «стволу» (а классу поддержки – целых два старых, перекочевавших из Battlefield 1), штурмовик обзавелся легким компактным огнеметом (!), был существенно расширен ассортимент взрывчатки, включая три новых вида, доступных всем классам, также всем стали доступны несколько новых пистолетов, включая модели с глушителем. В многопользовательской игре впервые появились военные действия армии США против Германии, проходящие в Европе и Северной Африке. Для того, чтобы это реализовать, были добавлены две новые карты, а ещё на трёх уже имеющихся британскую армию заменили американской. Для новых театров военных действий армию США снабдили четырьмя новыми самолетами, а также добавили для США и Германии два новых тяжелых бронеавтомобиля, относящихся к классу танков.

Начнем с новых карт. Их всего две, к тому же, одна из них – увеличенная старая. Речь идет о «Провансе», которую расширили за пределы узких улочек уютного городка в сторону лавандовых полей, простирающихся за его пределами. На этой пасторали, посреди ферм, мельниц и цветов нашлось место и танкам с более легкой техникой. Напомню, что первоначальная версия «Прованса» была очень компактной и чисто пехотной, техника на ней отсутствовала в принципе. Впрочем, авиация на данной карте всё также не доступна. На полях основной боевой силой становятся танки, а на тесных городских улочках более важная роль достается пехоте, правда, и поддержкой со стороны танков тоже не стоит пренебрегать, обеспечивая им должное прикрытие. По задумке разработчиков, события расширенной версии «Прованса» происходят в том же городке, где сражались британцы с немцами, только на более позднем этапе войны.

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Оцените, насколько больше стала карта "Прованс"!

Чтобы дать достойный отпор "Тиграм" в танковых боях, придется как следует прокачать "Шерман"!

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Вторая из новых карт – «Лагерь в Эль-Мардже», переносит место действия на север Африки, в Ливию. Армия США наступает вдоль пересохшего русла реки на большой немецкий аэродром. С севера карту ограничивают высокие скалы, по пути придется преодолеть лабиринт узких каньонов, а затем с боем ворваться в старый восточный город с базаром посередине. Конечной точкой маршрута будет немецкий штаб при аэродроме. Можно также совершать неожиданные фланговые маневры, продвигаясь по руслу реки под прикрытием оврага. На карте доступна только легкая техника в виде джипов и бронетранспортеров, танки и авиация на ней не доступны. В целом, по планировке и игровому процессу она напоминает «Мариту» с добавлением достаточно незатейливых «каньонов», характерных для некоторых карт Battlefield 1 и Battlefield V, в которых игроки противоборствующих команд сходятся буквально стенка на стенку в узких местах между скал.

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Глубокий рейд в тыл неприятеля по руслу пересохшей реки. Джипы и бронетранспортеры - единственная техника, доступная в Эль-Мардже

Местные дворцы, крепостные стены и башни позволяют хоть как-то отличать эту карту от других ближневосточных и африканских карт. Жалко, что внутрь зайти не дают

Восточный базар - одна из немногих достопримечательностей Эль-Марджи

Помимо этих двух новых карт, как я уже говорил выше, фракцию США добавили ещё на три вышедших ранее карты вместо Британии – это «Искореженная сталь», «Танковый шквал» и «Аль-Сундан». Насколько спорное решение – судить не берусь, но теперь нет возможности поиграть на данных картах за Британию с её характерным набором техники. Кстати, о технике. На этих трех старых картах доступны как танки, так и новые самолеты США, о которых поговорим отдельно чуть позже. Отдельно стоит сказать про баланс немецких и американских танков: пока его нельзя назвать симметричным, так как у Германии есть «Тигр I», прямого аналога которому по броне и орудию у США попросту нет. Поэтому советую прокачать «Шерман», установив на него башню с 76-мм пушкой M1A1, правда, такой вариант прокачки делает не доступной установку огнемета в башню. Впрочем, чтобы бороться с «Тиграми» не обязательно нужно иметь полностью симметричный им ответ, разработчики добавили уже достаточно противотанковых средств для пехоты. Да и наравне со своими достоинствами «Тигр» имеет и ряд недостатков по сравнению с другими танками – крупный силуэт, неповоротливость, низкая скорость и сравнительно небольшой боекомплект делают его мало автономным и вполне уязвимым поодиночке. Что касается средств ПВО на базе танков, которые также очень хорошо работают против пехоты, то противовесом немецкому Flakpanzer со стороны США является зенитный вариант британского танка «Валентайн».

А теперь - самое время представить две новые единицы бронетехники, которые стали доступны для США и Германии с выходом летнего обновления. Это тяжелые бронеавтомобили M8 «Грейхаунд» и Sd. Kfz. 234 «Пума» соответственно. В игре они классифицируются как танки (как и четырехколесный T17E1 «Стагхаунд», доступный ранее для Британии), что характеризует возможности их прокачки и внешней кастомизации, а также способ их появления на поле боя. Они достаточно похожи, но у них есть и отличия. Шестиколесный M8 «Грейхаунд» изначально комплектуется 37-мм пушкой со спаренным пулеметом, в дальнейшем её можно заменить на 75-мм гаубицу или установить башню с четырьмя пулеметами 50 калибра, которая будет эффективна против пехоты и как средство ПВО. В отличие от «Пумы», на башне есть дополнительное место для стрелка с турельной пулеметной установкой как на танках. Sd. Kfz. 234 «Пума» имеет более длинный корпус и восемь колес, каждое из которых может поворачивать в нужную сторону, обеспечивая тем самым повышенную маневренность, однако эта функция доступна только в начале движения на низкой скорости. В башне установлена 20-мм автоматическая пушка со спаренным пулеметом. Всё это делает «Пуму» максимально похожей по всем характеристикам на какой-нибудь БТР-90 из Battlefield 3. Впрочем, прокачка позволяет установить на неё полноценную танковую башню с 50-мм пушкой KWK 39 L/60 или 75-мм гаубицей KWK 37 L/24.

M8 "Грейхаунд" на карте "Танковый шквал" и бомбардировщик А-20 за работой 

"Пумы" заняли огневые рубежи на "Провансе"

Такая конструкция колес делает "Пуму" намного более маневренной, значительно уменьшая радиус разворота

Что касается самолётов, то США получила сразу четыре крылатых машины: это бомбардировщик A-20 и ночной истребитель P-70, созданный на его основе, а также две модификации истребителя P-51 – P-51D и P-51K. У каждого из новых самолетов большое и ветвистое дерево прокачки, если описывать всё подробно, то это будет тема, достойная отдельной статьи. Поэтому расскажу только в общих чертах. С бомбером A-20 все примерно понятно – это аналог других двухмоторных бомбардировщиков, присутствующих в игре. В дальнейшем можно будет выбрать тип бомбовой нагрузки из представленных вариантов. P-70 – это тот же A-20, только без хвостового стрелка, а вместо бомб основным оружием являются установки с неуправляемыми ракетами, 20-мм пушки против легкой бронетехники, различные варианты комплектации тяжелыми пулеметами, в том числе, направленными назад, чтобы не давать вражеским истребителям садиться на хвост. Что до P-51, то это классический истребитель в самом привычном виде, модификации P-51D и P-51K отличаются главным образом тем, что помимо пулеметов несут ракеты или бомбы соответственно в качестве дополнительного вооружения для борьбы с пехотой и наземной техникой противника.

Бомбардировщик A-20 - типичный представитель класса бомбардировщиков в игре

Ночной истребитель P-70. Обратите внимание на пусковые контейнеры для ракет!

P-51D в качестве дополнительного оружия использует различные ракеты

P-51K оснащен бомбами и является самым обычным представителям своего класса

Отдельно отмечу, что новая наземная и воздушная техника доступна только на новых и обновленных картах, где США противостоит Германии. На Тихоокеанском фронте она не доступна, также, как истребители «Корсар» и плавающие танки LVT не доступны на Европейском и Африканском фронтах.

А теперь пришла пора поговорить об оружии, которого с выходом летнего обновления было добавлено, наверно, больше, чем когда-либо ранее.

Начнем с простого – пистолетов. Пистолетов добавили несколько штук, особый акцент стоит сделать на том, что три из них – бесшумные. Это версия «Кольт» M1911 с установленным глушителем, легендарный «Вальтер» PPK и его вариант PPK/S – также с установленным глушителем и сделанный специально для бесшумной стрельбы мощным патроном «Велрод». Отмечу сразу некоторую недоработку, которая касается в первую очередь баланса оружия. Версии пистолетов с установленными глушителями имеют полностью аналогичные характеристики с их обычными версиями, при том, что имеют преимущества, позволяя стрелять практически бесшумно и без вспышки пламени, демаскирующей стрелка. Обычно в таких случаях характеристики пистолета с глушителем занижают по части урона (так было еще в старых версиях Counter-Strike), да и реализму это не противоречит в целом. «Велрод» (Welrod) был добавлен для любителей стелса и точной стрельбы - это специальный бесшумный пистолет, обладающий мощным патроном (по урону слегка уступает только револьверу Model 27), но имеющий достаточно низкий темп стрельбы за счет необходимости передергивать затвор вручную после каждого выстрела. Новые пистолеты доступны для всех классов.

Вальтер PPK - вылитый ПМ!

Штурмовик получил новую полуавтоматическую винтовку Джонсона M1941, стоит отметить её не совсем обычный внешний вид, благодаря которому спутать её с другими не получится, а вот по характеристикам она не особо выделяется на фоне аналогов. Куда как более интересной обновкой арсенала штурмовика является компактный огнемет, который можно выбрать как одно из устройств. Данная модель основана на реальном прототипе – одноразовом немецком огнемете Einstossflammenwerfer 44, который срабатывал от холостого патрона и выбрасывал весь запас воспламеняющейся смеси за раз. Игровой аналог получился намного удобнее и практичнее – позволяет гибко регулировать длительность струи и использовать его неоднократно, пока не закончится запас смеси, которой дается 25 единиц без возможности пополнения на точках снабжения. Для сравнения - у обычного ранцевого огнемета 150 единиц смеси в баллоне, а также есть возможность носить дополнительный объем и перезаряжать.

Винтовку Джонсона M1941 не спутаешь с остальными благодаря характерному внешнему виду

Карманный одноразовый огнемет творит чудеса!

Медики получили новый компактный пистолет-пулемет «Велган» (Welgun). При средней скорострельности и низкой убойности данный пистолет-пулемет обладает лучшей среди всех пистолетов-пулеметов контролируемостью огня при стрельбе длинными очередями. За счет сохранения кучности и того, что ствол не начинает водить по сторонам, данный пистолет пулемет становиться весьма эффективным на ближних дистанциях.

Велган - компактен, удобен и крепко сбит!

Классу поддержки достались сразу два новых основных ствола, точнее говоря, до этого они уже присутствовали в Battlefield 1 – это ручной пулемет Шоша, который выглядят несколько архаично в сеттинге Второй Мировой, и дробовик Sjogren, имеющий необычную конструкцию скользящего по направляющим затвора. В целом, эти новинки примерно соответствуют другим образцам оружия своего класса по характеристикам и возможностям прокачки. Помимо этого, класс поддержки получил два уникальных вида взрывчатки – это кумулятивный заряд и Kampfpistole. Кумулятивный заряд представляет собой примерно то же, что и шестовая мина, только без длинного шеста, но с магнитами и взрывателем с задержкой. В описании говорится про какую-то возможность дистанционного подрыва, но это не так. Просто устанавливаем заряд на вражеском танке и отбегаем, пока он не взорвался - есть примерно 5 секунд. Заряд также можно метать на небольшое расстояние, примерно, как связку динамита. Всегда есть риск не добежать и словить пулеметную очередь - хотя бы не так обидно будет. В крайнем случае, можно также использовать как обычную гранату и против пехоты. Изначально дается одна штука, но на точках снабжения можно подобрать ещё один. Kampfpistole - это тот же самый «пистолетный гранатомет», доступный ранее в арсенале класса поддержки, но вместо боеприпаса, взрывающегося при контакте с поверхностью, его новая версия стреляет обычными осколочными гранатами, которые способны лететь на большое расстояние и хорошо рикошетят от стен при стрельбе вблизи, что можно и нужно использовать для того, чтобы закидывать их за углы и другие укрытия. Еще одним из достоинств является большой боекомплект – три гранаты даются в комплекте с пистолетом, а на пунктах снабжения их количество можно увеличить до пяти.

Любуясь пейзажами Прованса и новым дробовиком, я и не заметил характерного блика в окне здания неподалеку

Пулемет Шоша и новый тип визуальной кастомизации оружия - амулеты. Пока доступны только сломанные часы, подвешенные на специальной антабке

Хороший пример грамотного применения Kampfpistole на карте "Метро" - можно поражать засевших за окнами врагов рикошетом гранат от балки

Разведчик получил в свое распоряжение не меньше новинок, среди которых особо выделяется уникальная винтовка M3 с ИК прицелом, старожилы помнят её ещё по Return to Castle Wolfenstein. Ей бы нашлось достойное место в тематическом дополнении про секретное оружие Второй Мировой, если бы парни из студии DICE решили сделать такое для Battlefield V. Выглядит данный ствол очень необычно: повсюду какие-то проводки, а прицел – это нечто, занимающее буквально пол-экрана. Впрочем, от инфракрасного прицела, который тут сделан несъемным, днем больше вреда чем пользы: картинка как на старом черно-белом телевизоре. Единственный плюс – можно разглядеть снайпера в каком-нибудь темном оконном проёме. Если он не разглядит Вас раньше. Помимо этого, винтовка полуавтоматическая, позволяет стрелять в высоком темпе без шума и вспышки за счет установленного глушителя, имеется сменный магазин на 16 патронов. Однако, это «компенсируется» очень невысоким уроном - вражеский боец вполне может выдержать 3-4 попадания в тело. Так что, ствол весьма экзотичный и на любителя. Более практичной оказалась вторая новая винтовка – K31/43, которая имеет неплохую точность и урон, а также интересна своим интегрированным оптическим прицелом, который расположен сбоку, что позволяет нажатием на клавишу «V» переключаться межу ним и обычным механическим прицельным приспособлением типа «мушка». Интересны и возможности прокачки данного ствола – применение патронов с беспламенным порохом, замена оптики с 3x на 6x, установка сменного магазина для быстрой перезарядки и штыка.

Оцените внешний вид и размеры прицела винтовки M3

Винтовка M3 с ИК прицелом занимает, буквально, пол-экрана!

... а вот что через него видно

K31/43 предлагает удобное переключение между прицельными приспособлениями, неплохие характеристики и возможности прокачки

Помимо этого, разведчики получили два новых интересных устройства. Это «Доппель шусс», который выглядит как обрез двустволки, но на самом деле является сигнальной ракетницей с двумя стволами. По принципу действия она близка к ракетнице из Battlefield 1 – ракету надо запускать не «в небо», а в сторону, где засел вероятный противник. Из остальных особенностей: наличие двух ракет в двух стволах, можно подобрать еще пару на точке снабжения, ракеты остаются на той поверхности, на которую они попали, можно, например, «подсветить» вражеский танк или выстрелить ракетой в свой танк, чтобы его экипаж мог таким образом мониторить местность вокруг себя, можно просто освещать темные углы, да и шанс попасть из сигнальной ракетницы во врага, нанеся ему некоторый урон, тоже увеличивается вдвое за счет наличия второго ствола.

Ещё более интересным устройством, добавленным в арсенал разведчика, оказался необычный ручной миномет РМН-50 (50-мм ручной миномет Неймана). Это достаточно редкий образец вооружения, созданный в СССР под руководством Исаака Неймана для вооружения партизан на базе винтовки Мосина с видоизмененным стволом под стрельбу минометными снарядами. В данной игре это первое оружие, позволяющее разведчику стрелять взрывающимися боеприпасами на дальние расстояния, в то время, как у штурмовика и бойца поддержки таких «игрушек» уже навалом. Однако, РМН-50 является весьма сложным в использовании агрегатом, имея много особенностей, которые стоит учитывать. Мина летит на относительно небольшое расстояние, взрывается не при контакте с поверхностью, а через определенное время. При этом, можно задержать выстрел, активировав таймер – для этого нужно зажать и не отпускать кнопку стрельбы. На прицеле будет отображаться уменьшающаяся шкала и примерное расстояние, которое снаряд может пролететь до того, как произойдет его подрыв в воздухе. Если не отпустить кнопку огня, то снаряд все же вылетит из ствола и взорвется на минимально безопасном расстоянии. Сложно? Да, данное оружие требует много практики для эффективного применения, зато оно даст некие уникальные возможности. Например, наловчившись, можно будет поражать взрывом мины в воздухе врагов, засевших за укрытием. Однако, у РМН-50 есть ещё пара недостатков – длительный процесс перезарядки после каждого выстрела и низкий урон по бронетехнике и строениям. Опытным путем было выявлено, что прямое попадание миной во вражеского солдата отнимает у него 10 хитпоинтов, не считая урона, который он получит, если вовремя не отбежит от упавшей рядом мины. В комплекте дается три мины, ещё одну дополнительную можно подобрать на пункте снабжения.

РМН-50. Обратите внимание на клеймо на казенной части ствола

Но и это еще не всё – летнее обновление добавило по три новых вида взрывчатки, доступных для каждого класса в качестве гранат. Это фугас «граната Хокинса» No. 75 – легкая противотанковая мина, которую можно метнуть на расстояние нескольких метров прямо под гусеницы врагу. Невзорвавшийся фугас можно подорвать метким выстрелом или забрать обратно – ресурс ценный, с собой не удастся носить более одной штуки.

Японская противотанковая мина Type 99 крепится на броне за счет магнитов и взрывается примерно через 5 секунд после броска. С собой можно носить только две штуки – ровно столько же выдаются изначально. Данная мина – это как более легкий вариант Кумулятивного заряда, доставшегося классу поддержки. С возможностью бросить дальше, но наносящая меньший урон.

Третьим новым типом гранат стала… связка из нескольких петард! Петарды можно кидать на очень большое расстояние, что даже выглядит не совсем реалистично. Весело взрываясь, они способны вводить в заблуждение противника, который примет это за звуки стрельбы, а далее всё зависит от того, что предпримет введенный вами в заблуждение игрок. С собой можно носить три связки, ещё одну можно подобрать на пункте снабжения.

Вот всё, что нужно знать про те нововведения, которые принесло с собой летнее обновление в Battlefield V. Нет, кроме этого есть конечно правки баланса, в том числе, вызванные необходимостью интегрировать в игру новую технику и стволы, увязав всё это с уже имеющимися, появились некоторые новые элементы визуальной кастомизации. Но, скорее всего, баланс ещё будут править, новые «скины» тоже будут добавлять, так как это - способ дополнительной монетизации проекта, а вот на крупные дополнения уже можно не рассчитывать. Летнее обновление оставляет несколько двоякие ощущения – с одной стороны, оно привнесло с собой много нового, а с другой – будто у разработчиков были более амбициозные планы на американскую кампанию на Западном фронте, но в итоге всё пришлось заканчивать с минимумом затрат сил, времени и средств.


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12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X подешевел на 110 долларов – производительный игровой чип AMD по лучшей цене с начала продаж
MriS
00:14
В ноутах давно есть, а в настольных нафиг они сдались, охлаждать сложнее будет. В водянки по цене камней придется вкладываться.
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X подешевел на 110 долларов – производительный игровой чип AMD по лучшей цене с начала продаж
Magnum79
00:04
Ну я папка )) Слушаю металл и шпилю во всё с удовольствием. А от остальных только и слышу сопли, то им квесты не такие, то сюжет, то ещё что-то. Некоторые игры ещё не вышли, а сопливые уже ноют. Так ч...
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
Black Soul
23:59
на 5% ? ..... ахахахха наивный чукча
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Invoice
23:58
Сколько у этого сайта днищ, которые можно пробивать?
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
Black Soul
23:57
это поэтому вы тут лайкаете всё что касается АМД ? Потому что у вас денег хватает только на R5 3600 ? xD ЛОЛ.... уржаться =DDDDD
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Advokcat
23:56
В бОльшей степени согласен с тобой. Трудоустроенный человек в России - налогоплательщик, следовательно, каждый такой человек формирует пул из налогов. Вот только государство не очень-то заинтересовано...
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
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