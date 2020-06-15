Топ-10 игровых приставок за год по версии Яндекс.Маркета
рекламаИтак, за прошедший год самой популярной приставкой стала PlayStation 4 Pro, второе и третье по популярности места делят между собой PlayStation 4 Slim в версиях с накопителем на 1 ТБ и 500 ГБ соответственно. Аналитики сервиса формально считают их разными моделями и, благодаря такому подходу, Nintendo Switch не удается занять третье место, а только четвертое. Впрочем, ясное дело, что она относится к несколько другой категории, являясь не домашней стационарной консолью, а «полупортативной». Так что, в топе портативных игровых систем она бы спокойно заняла заслуженное первое место. К тому же, у игровых систем от большой N своя собственная, обособленная аудитория игроков. Даже на ИгроМире их стенд всегда располагается в зоне Comic Con, а не рядом со стендами PlayStation и Xbox в зале, посвященном играм.
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Пятое, шестое и седьмое места рейтинга заняли различные версии Xbox One от Microsoft. А именно – Xbox One S с накопителем на 1 ТБ, Xbox One X и Xbox One S 1 ТБ All Digital соответственно. Следом за ними на восьмом месте обосновался еще один продукт от Nintendo – Switch Lite. На девятом месте обычная PlayStation 4 с 1 ТБ памяти.
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А теперь – звучат фанфары. Очень неожиданно и приятно, что на заслуженном десятом месте, замыкая топ лидеров, обосновалась даже не устаревшая PlayStation 3, а сама PlayStation Portable! А если более конкретно, то модель серии PSP-3000, являющаяся более поздним перевоплощением самой первой «толстушки», но в более тонком и легком корпусе, с ярким дисплеем, увеличенным с 32 МБ до 64 МБ объемом оперативной памяти (как и у PSP-2000 серии) и некоторыми другими фишками, которых не было у первой ревизии. Единственным неприятным моментом является высокая цена на оставшиеся не распроданными экземпляры - новая PSP обойдется более чем в 12 000 рублей. А в качестве "бонуса" можно получить севший за это время аккумулятор, найти которому достойную замену окажется весьма не просто.
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Культовая портативка от Sony появилась в Европе и США в далеком 2005 году и бескомпромиссно опередила свое время, по возможностям став почти сопоставимой с уже сильно технически устаревшей на тот момент, но всё еще актуальной PlayStation 2, только в карманном формате. За годы популярности, консоль собрала золотую коллекцию из множества очень крутых игр. Последовавшая за ней PlayStation Vita не добилась того же успеха, в силу значительно более скромной игровой библиотеки и сильной конкуренции со стороны мобильного гейминга на широко распространившихся к тому времени смартфонах с большими сенсорными экранами. Но, как владелец PSP, даже в 2020 году могу с уверенностью сказать, что игры с Android и iOS, в большинстве своем, даже в подметки не годятся 90% игр с PSP. Зато – условно-бесплатно, с мультиплеером и прочими «ачивками».
2. Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ
3. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
7. Microsoft Xbox One S 1 ТБ All Digital
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