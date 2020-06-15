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Аналитики Яндекс.Маркета изучили интерес российских пользователей сервиса и составили топ из самых популярных консолей за прошедший год. Отмечу сразу, что критерием популярности служили поисковые запросы и переходы на страницы интернет магазинов, предлагающих данный товар, в период с 8 июня прошлого года по 7 июня нынешнего. Свое исследование они приурочили к презентации приставки Sony PlayStation 5. Как уже говорилось ранее, в России режим самоизоляции подтолкнул продажи лидирующих на рынке актуальных приставок от Sony и Microsoft, а также аксессуаров и игр к ним . Спросом пользовались и остальные «геймерские» товары, типа игровых ноутбуков, мышек и так далее: во второй половине марта интерес к игровым товарам разных категорий вырос примерно в два раза, а пик продаж пришелся на апрель. Но в рамках данной статьи речь пойдет только о гейминге консольном.

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Пятое, шестое и седьмое места рейтинга заняли различные версии Xbox One от Microsoft. А именно – Xbox One S с накопителем на 1 ТБ , Xbox One X и Xbox One S 1 ТБ All Digital соответственно. Следом за ними на восьмом месте обосновался еще один продукт от Nintendo – Switch Lite . На девятом месте обычная PlayStation 4 с 1 ТБ памяти .

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А теперь – звучат фанфары. Очень неожиданно и приятно, что на заслуженном десятом месте, замыкая топ лидеров, обосновалась даже не устаревшая PlayStation 3, а сама PlayStation Portable! А если более конкретно, то модель серии PSP-3000 , являющаяся более поздним перевоплощением самой первой «толстушки», но в более тонком и легком корпусе, с ярким дисплеем, увеличенным с 32 МБ до 64 МБ объемом оперативной памяти (как и у PSP-2000 серии) и некоторыми другими фишками, которых не было у первой ревизии. Единственным неприятным моментом является высокая цена на оставшиеся не распроданными экземпляры - новая PSP обойдется более чем в 12 000 рублей. А в качестве "бонуса" можно получить севший за это время аккумулятор, найти которому достойную замену окажется весьма не просто.

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Культовая портативка от Sony появилась в Европе и США в далеком 2005 году и бескомпромиссно опередила свое время, по возможностям став почти сопоставимой с уже сильно технически устаревшей на тот момент, но всё еще актуальной PlayStation 2, только в карманном формате. За годы популярности, консоль собрала золотую коллекцию из множества очень крутых игр. Последовавшая за ней PlayStation Vita не добилась того же успеха, в силу значительно более скромной игровой библиотеки и сильной конкуренции со стороны мобильного гейминга на широко распространившихся к тому времени смартфонах с большими сенсорными экранами. Но, как владелец PSP, даже в 2020 году могу с уверенностью сказать, что игры с Android и iOS, в большинстве своем, даже в подметки не годятся 90% игр с PSP. Зато – условно-бесплатно, с мультиплеером и прочими «ачивками».

1. Sony PlayStation 4 Pro

2. Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ

3. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ

4. Nintendo Switch

5. Microsoft Xbox One S 1 ТБ

6. Microsoft Xbox One X

7. Microsoft Xbox One S 1 ТБ All Digital

8. Nintendo Switch Lite

9. Sony PlayStation 4 1 ТБ