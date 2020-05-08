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Режим самоизоляции положительно повлиял на рост продаж 4K телевизоров и актуальных игровых консолей в России

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Аналитики сервиса AliExpress Россия, являющегося совместным предприятием AlibabaGroup, Mail.ru Group, компании «МегаФон» и РФПИ, рассказали о том, как режим самоизоляции повлиял на продажи различных категорий пользовательской электроники. Сообщается, что самый сильный рост продаж отмечается в сегментах производительных игровых консолей с поддержкой разрешения 4K, а также «умных» телевизоров с подпиской на популярные сервисы онлайн-кинотеатров.

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Так, в апреле 2020 было продано на 10% больше телевизоров, чем в апреле прошлого года. При этом, наибольшей популярностью стали пользоваться телевизоры с наиболее большими и, наоборот, наиболее маленькими диагоналями экрана. В процентном отношении доля телевизоров с диагональю более 50 дюймов увеличилась на 23% по сравнению с апрелем прошлого года, а с диагональю менее 32 дюймов – на 130% соответственно. Аналитики склонны полагать, что россияне берут большие телевизоры в том числе и для консольного гейминга, а более компактные модели закупаются не только для основного жилья, но, в том числе, и для дач. Из общего числа доля смарт ТВ с продвинутым функционалом увеличилась на 56% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это не только с появлением всё большего количества доступных моделей на рынке, но и с возрастающей популярностью онлайн-кинотеатров, как альтернативы походам в обычные: отмечается троекратный рост количества продаж телевизоров с подпиской на популярные сервисы в качестве бонуса. За апрель наиболее популярными брендами в данной товарной категории стали Xiaomi, Toshiba, Skyworth, Polarlin и Samsung. Было отмечено то, что скоро на платформе будут официально представлены новые продукты от Samsung, LG и нескольких китайских брендов, до этого не представленных на российском рынке, а также откроются фирменные онлайн-магазины Sony, Skyworth, Hisense и Toshiba.

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Как уже упомянул выше, в определенной мере на продажи телевизоров положительно влияет популяризация видеоигр в условиях режима самоизоляции и растущий спрос на наиболее популярные игровые приставки актуального поколения. Так, за этот апрель продажи товаров, относящихся к данной категории на российской площадке AliExpress выросли на 130% в денежном эквиваленте по сравнению с прошлым годом, а продажи игровых консолей выросли на рекордные 600%. При этом, популярностью пользуются наиболее современные и производительные модели приставок от Sony и Microsoft, а именно: Xbox One X с диском на 1 ТБ, Xbox One S Digital, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim. Наиболее популярны наборы из этих приставок с играми в комплекте. В остальном же часто заказывают геймпады к ним и различные игровые подписки. По сравнению с апрелем прошлого года доля проданных приставок, поддерживающих разрешение 4K увеличилась более чем на 340%. Представители AliExpress связывают это с постепенным удешевлением цен на 4K телевизоры, да и улучшенные версии PlayStation 4 и Xbox One, стоящие дороже базовых, тоже значительно подешевели за последнее время в связи с анонсом и скорым выходом игровых приставок следующего поколения.

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