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Такая вот несколько спонтанная новость, а может и не новость. А может – и полноценная статья или запись в личный блог (на усмотрение редакции). Ясно одно: службы безопасности банков отмечают резкий скачок мошеннических действий, связанных с покупкой еды из Яндекс.Лавки с оплатой по карте. Как я об этом узнал? Просто собирался в очередной раз заказать домой продуктов через Яндекс.Еду. Ближайшая «Пятерочка» находится буквально в двух шагах от моего дома, но основной фактор риска сейчас – не хождение по улице, а нахождение с людьми в закрытых помещениях. А в Яндекс.Лавке - и выбор неплохой и доставляют бесплатно заказы от полутора тысяч рублей по Москве, в то время как на суммы меньше двух тысяч я и так обычно не закупаюсь. В. Ну да ладно, хватит на этом рекламы данного сервиса, перейду ближе к делу.

Набрал товаров в виртуальную «корзину», приступаю к оплате заказа, заодно показывая отцу, как это делается и попутно объясняя, почему нельзя называть никому трехзначный CVV-код по телефону. Ликбез провел, ввожу данный код, нажимаю «Оплатить заказ»… А не тут то было: пишет, что CVV-код не корректный. Я, думая, что ошибся, ввожу ещё раз – то же самое. Делаю вывод, что, видимо, какие-то неполадки, решил просто подождать. И тут звонит телефон – это менеджер из банка. Спрашивает меня, я ли только что пытался совершить покупку с данной карты, я подтверждаю, что именно эту покупку на данную сумму и именно на этом сайте хочу совершить, после чего узнаю о том, что данный банк (весьма известный и занимающий неплохие места во многих рейтингах), последнее время часто сталкивается с жалобами на мошенников, которые, «воруя» данные карт, чаще всего стали делать заказы через Яндекс.Еду. В итоге, дошло до того, что такие транзакции служба безопасности была вынуждена заведомо отмечать как подозрительные и приостанавливать до уточнения.

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Вот до чего уже докатились, оказывается! В старые времена сказали бы, что «дошли до ручки». Кому интересно, могут погуглить историю происхождения данного выражения, она весьма интересная, и я сам только недавно об этом узнал. Или даже так - «не учатся ничему некоторые и учиться не хотят!» - как выразились бы умудренные опытом NPC в играх серии S.T.A.L.K.E.R., сидящие у костра и под гитарные аккорды наставляющие зеленых новичков. Во времена, когда сидя дома и имея ПК с выходом в Интернет можно весьма честно и неплохо зарабатывать множеством разных способов, начиная от торговли акциями на бирже (например, банк Тинькофф недавно запустил весьма щедрую промо-акцию, по которой любой желающий может получить неплохой стартовый пакет акций бесплатно , но с некоторыми ограничениями на их перепродажу в ближайшее время) и заканчивая различными видами фриланса (о чем я тоже писал недавно) . Да, хотя бы, написанием интересных новостей для популярного ресурса overclockers.ru, за которые тоже иногда неплохо платят! Но некоторые всё равно упорно продолжают искать заведомо нечестные способы обогащения за чужой счет. Видимо, желая «присесть» на три года за 2000 рублей.

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После прояснения ситуации платеж провели, доставка пришла традиционно быстро (быстрее чем самому собраться и сходить в соседний магазин, особенно с прохождением хотя бы части рекомендуемых дезинфекционных «ритуалов» после этого). Из окна заметил, что курьер подъехал на машине Яндекс.Такси, что сейчас часто практикуется, когда заказы большие. Но вот с масками у них до сих пор вопрос не решенный. Уже писали петицию об необходимости обеспечить средствами индивидуальной защиты всех сотрудников служб доставки еды , чья работы сейчас сопряжена с повышенным риском, а также, при необходимости, оплачиваемыми больничными, и я её тоже поддержал.

Какие выводы и заключения можно сделать из всего написанного? Я понимаю, что на данном ресурсе самая продвинутая аудитория, которая менее всего подвержена таким угрозам, но и провести лишний разговор на эту тему со своими родителями и бабушками/дедушками тоже лишним не будет. Тем более, сейчас это становится более актуальным, а мелкие интернет-мошенники – ещё более изощренными и мелочными в своих мотивах.