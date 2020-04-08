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была создана петиция, обращенная к руководителям популярных сервисов В нынешние непростые времена труд курьеров по доставке еды стал еще более востребованным и, к тому же, весьма опасным в силу высокого риска заразиться. Вследствие этого, объединения курьеров таких популярных сервисов по доставке еды, как Яндекс.Еда, Delivery club и других, требуют увеличения социальных гарантий со стороны своих работодателей. В связи с этим от лица тематического портала о работе Antijob.net , с требованием заключения трудовых договоров с курьерами. Дело в том, что сейчас, как следует из текста петиции, большинство из них являются т.н. «самозанятыми», не смотря на то, что, фактически, их труд больше похож на постоянную работу по найму со всеми характерными признаками: рабочий график, униформа, получение обязательных заданий от непосредственного начальства, система штрафов и т.п. При этом, как следует из текста, в большинстве контор сотрудники не имеют оплачиваемых отпусков и больничных, также как не оплачивается вынужденная переработка по времени, которая в настоящий момент становится все более частым явлением в силу роста числа заказов. Конечной целью петиции является обязать работодателей к заключению трудовых договоров с курьерами и необходимостью нести ответственность за их здоровье, что будет выражаться не только в предоставлении оплачиваемых больничных в случае, если курьер заболеет, но и в предоставлении необходимых средств индивидуальной защиты во время выездов.

Между тем, работа в нынешнее непростое время, помимо рисков несет в себе и некоторые положительные моменты. Так, компания Яндекс отмечает и то, что курьерам Яндекс.Еды за последнее время стали в два раза чаще давать чаевые «бесконтактным способом» через приложение. Сейчас, в среднем, вероятность получить чаевые за заказ равняется 12%, а до этого колебалась на уровне 6-7%. При этом, отмечается, что чаще чаевые дают жители небольших городов, многие из которых до этого пользовались подобной услугой редко, в то время, как в мегаполисах к работе курьеров больше привыкли и воспринимают это как должное. Например, в Кемерово курьер получает чаевые за каждую пятую доставку, в то время как минимальный шанс получить «на чай» выпадает в городах с миллионной численностью населения. После доставки заказа есть возможность отблагодарить курьера фиксированной суммой в 50 или 200 рублей через приложение, данная сумма полностью достанется выполнившему заказ сотруднику. При этом отмечается, что среднеарифметический размер чаевых сейчас составляет около 75 рублей.

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