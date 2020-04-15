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Фриланс становится как никогда ранее актуальным явлением в силу вынужденной необходимости соблюдать режим самоизоляции у себя дома. В данной статье речь пойдет о буднях среднестатистического фрилансера – чем он занимается, как организует рабочее пространство, какими «рабочими инструментами» чаще всего пользуется, а также - как планирует свой день, чтобы не разлениться и сохранить работоспособность. Статья основывается на данных опроса, проведенного среди 926 фрилансеров на фриланс-бирже fl.ru аналитиками ИТ-компании TalentTech. Исследование проводилось с 24 марта по 1 апреля 2020 года.





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Где и как работают фрилансеры?

В связи с ограничениями, накладываемыми мерами противодействия эпидемии коронавируса COVID-19, практически все опрошенные последнее время вынуждены работать исключительно дома. При этом, некоторые до этого иногда работали в общем коворкинге или сидя в кафе, а кто-то даже напрашивался в квартиры друзей и их офисы – чем-то подобным занимались по 2% опрошенных. При этом 2% фрилансеров работали во время путешествий, что несколько опровергает расхожий миф о том, что среднестатистический фрилансер – это человек, который 12 месяцев в году может проводить на Бали, сидя с ноутбуком под пальмой на пляже.

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В любом случае, возможность путешествовать в любое время, не дожидаясь отпуска, в качестве основного преимущества такой работы отметили всего 3% опрошенных, а дом являлся основным местом работы у 92% от общего числа респондентов. Снижение риска заразиться коронавирусом при работе из дома отметили только 3% фрилансеров.

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Довольны возможностью работать из дома чуть более 65% опрошенных, около 30% рады тому, что не приходится ездить каждый день на работу (17,5% при этом отдельно отмечают экономию денег на проезд и отсутствие необходимости тратить дополнительное время на дорогу). Всего 6,5% испытывают дискомфорт при надомной работе, связанный с тем, что им сложно сосредоточиться, однако более 8% наоборот отмечают, что меньше отвлекаются, когда работают дома. В целом, так или иначе, на проблемы с самодисциплиной сетуют более 40% опрошенных, а более 30% жалуются на различные отвлекающие факторы, не зависящие от них самих (дети, шумные соседи, друзья и знакомые, которые думают, что фрилансер – это человек, который всегда свободен для общения и так далее). Страдают без общества коллег по работе и живого общения с ними всего 13,6% «удалёнщиков». При этом только 6,3% считают свое домашнее рабочее место недостаточно удобным и подходящим для выполнения задач. И это при том, что только чуть более чем у половины фрилансеров есть отдельно выделенное рабочее место и, тем более, свой рабочий кабинет.

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При этом, каждый десятый фрилансер работал прямо «из кровати» с ноутбуком, а регулярно так делает примерно треть опрошенных. Более 60% опрошенных соблюдают строгий график работы, но у многих из них это связано с необходимостью в определенное время быть доступными для партнеров и клиентов. Около 2% пытаются придерживаться рабочего стиля одежды в рабочее время – в основном это те люди, которые пользуются видеосвязью в связи с выполняемой работой и должны иметь соответствующий вид. Примерно треть опрошенных может позволить себе «гибкий график» в виде сна до обеда и работы до глубокой ночи. Однако, две трети отмечают, что им неплохо подходит более четкий режим работы.

Малоподвижный образ жизни, накладываемый реалиями надомной работы может отрицательно сказываться на здоровье, поэтому около 70% пытаются добавлять физическую активность в свой распорядок дня. В настоящий момент времени большинство из них делает разминку и зарядку дома, выполняя такие упражнения, как приседания, отжимания и планка.





Чем занимаются фрилансеры?

В настоящее время, наиболее желанными среди потенциальных исполнителей нишами являются разработка сайтов, программирование, написание статей и других текстов, в том числе, их перевод с иностранных языков, дизайн и изобразительное искусство, работа с различным аудио и видеоконтентом, реклама и маркетинг, выполнение какой-либо квалифицированной работы на аутсорсе и оказание консультационных услуг.

Анатолий Орлов, исполнительный директор биржи фриланса FL.ru, отмечает, что в данных нишах последнее время все больше регистрируется профессиональных исполнителей, которые работали по стандартному графику, а теперь ушли в вынужденный «отпуск» в связи с карантинными мерами и не хотят сидеть без дела.

Со стороны потенциальных работодателей наиболее востребованными являются услуги создания флеш-анимации, самые различные работы, связанные с сетевыми технологиями и информационными системами, услуги обучения и консультации, а также перевода текстов с иностранных языков.





Какие рабочие инструменты используют фрилансеры в работе?

«Рабочими инструментами» большинства фрилансеров, работающих за ПК, помимо профессионального программного обеспечения, непосредственно служащего для выполнения работы, являются различные онлайн-сервисы, служащие для коммуникации с клиентами и коллегами, а также другие полезные программы. Для связи чаще всего используются различные сервисы электронной почты (их использует около половины опрошенных), а также мобильные приложения WhatsApp (чуть более 25%) и Telegram (около 19%). А вот Skype использует около 5% респондентов, зато «Скайп» является почти незаменимым решением для организации видеозвонков: предпочтение данному сервису отдают около 78% пользователей, из числа тех, кто регулярно использует видеосвязь. С огромным отрывом от него в данной нише идет Zoom, которым пользуется всего 7,3%, а про остальных конкурентов можно и вовсе не упоминать – настолько низка их популярность.

Помимо онлайн-сервисов для общения, многие фрилансеры используют облачные хранилища данных для передачи нужных файлов заказчику и обмена ими с коллегами. Тут лидерами оказались Яндекс.Диск (чуть более 54%), Google Drive (28,5%), Microsoft OneDrive (6,6%) и Dropbox (2,4%). Помимо этого, люди часто пользуются множеством других подобных сервисов, но популярность каждого отдельно взятого из их числа в процентном соотношении очень мала.

Третьим инструментом, без которого не обходится почти ни один из опрошенных – это, конечно же, записная книжка. Чем бы не занимался фрилансер, а делать какие-то нужные заметки в процессе работы приходится почти всем. 63,4% опрошенных предпочитают использовать старый добрый бумажный блокнот, как наиболее удобный и простой вариант, 25% пользуются Google Sheets, также определенную популярность имеют такие решения, как Trello, Asana, MeisterTask, Basecamp и другие.



