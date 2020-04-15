Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Фриланс во время самоизоляции - положение дел на март-апрель 2020

для раздела Блоги
1
Последний день скидок до 50% в Ситилинке
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Фриланс становится как никогда ранее актуальным явлением в силу вынужденной необходимости соблюдать режим самоизоляции у себя дома. В данной статье речь пойдет о буднях среднестатистического фрилансера – чем он занимается, как организует рабочее пространство, какими «рабочими инструментами» чаще всего пользуется, а также - как планирует свой день, чтобы не разлениться и сохранить работоспособность. Статья основывается на данных опроса, проведенного среди 926 фрилансеров на фриланс-бирже fl.ru аналитиками ИТ-компании TalentTech. Исследование проводилось с 24 марта по 1 апреля 2020 года.


реклама

Где и как работают фрилансеры?

В связи с ограничениями, накладываемыми мерами противодействия эпидемии коронавируса COVID-19, практически все опрошенные последнее время вынуждены работать исключительно дома. При этом, некоторые до этого иногда работали в общем коворкинге или сидя в кафе, а кто-то даже напрашивался в квартиры друзей и их офисы – чем-то подобным занимались по 2% опрошенных. При этом 2% фрилансеров работали во время путешествий, что несколько опровергает расхожий миф о том, что среднестатистический фрилансер – это человек, который 12 месяцев в году может проводить на Бали, сидя с ноутбуком под пальмой на пляже.

реклама

В любом случае, возможность путешествовать в любое время, не дожидаясь отпуска, в качестве основного преимущества такой работы отметили всего 3% опрошенных, а дом являлся основным местом работы у 92% от общего числа респондентов. Снижение риска заразиться коронавирусом при работе из дома отметили только 3% фрилансеров.

реклама

Довольны возможностью работать из дома чуть более 65% опрошенных, около 30% рады тому, что не приходится ездить каждый день на работу (17,5% при этом отдельно отмечают экономию денег на проезд и отсутствие необходимости тратить дополнительное время на дорогу). Всего 6,5% испытывают дискомфорт при надомной работе, связанный с тем, что им сложно сосредоточиться, однако более 8% наоборот отмечают, что меньше отвлекаются, когда работают дома. В целом, так или иначе, на проблемы с самодисциплиной сетуют более 40% опрошенных, а более 30% жалуются на различные отвлекающие факторы, не зависящие от них самих (дети, шумные соседи, друзья и знакомые, которые думают, что фрилансер – это человек, который всегда свободен для общения и так далее). Страдают без общества коллег по работе и живого общения с ними всего 13,6% «удалёнщиков». При этом только 6,3% считают свое домашнее рабочее место недостаточно удобным и подходящим для выполнения задач. И это при том, что только чуть более чем у половины фрилансеров есть отдельно выделенное рабочее место и, тем более, свой рабочий кабинет.

реклама


При этом, каждый десятый фрилансер работал прямо «из кровати» с ноутбуком, а регулярно так делает примерно треть опрошенных. Более 60% опрошенных соблюдают строгий график работы, но у многих из них это связано с необходимостью в определенное время быть доступными для партнеров и клиентов. Около 2% пытаются придерживаться рабочего стиля одежды в рабочее время – в основном это те люди, которые пользуются видеосвязью в связи с выполняемой работой и должны иметь соответствующий вид. Примерно треть опрошенных может позволить себе «гибкий график» в виде сна до обеда и работы до глубокой ночи. Однако, две трети отмечают, что им неплохо подходит более четкий режим работы. 

Малоподвижный образ жизни, накладываемый реалиями надомной работы может отрицательно сказываться на здоровье, поэтому около 70% пытаются добавлять физическую активность в свой распорядок дня. В настоящий момент времени большинство из них делает разминку и зарядку дома, выполняя такие упражнения, как приседания, отжимания и планка.


Чем занимаются фрилансеры?

В настоящее время, наиболее желанными среди потенциальных исполнителей нишами являются разработка сайтов, программирование, написание статей и других текстов, в том числе, их перевод с иностранных языков, дизайн и изобразительное искусство, работа с различным аудио и видеоконтентом, реклама и маркетинг, выполнение какой-либо квалифицированной работы на аутсорсе и оказание консультационных услуг.

Анатолий Орлов, исполнительный директор биржи фриланса FL.ru, отмечает, что в данных нишах последнее время все больше регистрируется профессиональных исполнителей, которые работали по стандартному графику, а теперь ушли в вынужденный «отпуск» в связи с карантинными мерами и не хотят сидеть без дела.

Со стороны потенциальных работодателей наиболее востребованными являются услуги создания флеш-анимации, самые различные работы, связанные с сетевыми технологиями и информационными системами, услуги обучения и консультации, а также перевода текстов с иностранных языков.


Какие рабочие инструменты используют фрилансеры в работе?

«Рабочими инструментами» большинства фрилансеров, работающих за ПК, помимо профессионального программного обеспечения, непосредственно служащего для выполнения работы, являются различные онлайн-сервисы, служащие для коммуникации с клиентами и коллегами, а также другие полезные программы. Для связи чаще всего используются различные сервисы электронной почты (их использует около половины опрошенных), а также мобильные приложения WhatsApp (чуть более 25%) и Telegram (около 19%). А вот Skype использует около 5% респондентов, зато «Скайп» является почти незаменимым решением для организации видеозвонков: предпочтение данному сервису отдают около 78% пользователей, из числа тех, кто регулярно использует видеосвязь. С огромным отрывом от него в данной нише идет Zoom, которым пользуется всего 7,3%, а про остальных конкурентов можно и вовсе не упоминать – настолько низка их популярность.

Помимо онлайн-сервисов для общения, многие фрилансеры используют облачные хранилища данных для передачи нужных файлов заказчику и обмена ими с коллегами. Тут лидерами оказались Яндекс.Диск (чуть более 54%), Google Drive (28,5%), Microsoft OneDrive (6,6%) и Dropbox (2,4%). Помимо этого, люди часто пользуются множеством других подобных сервисов, но популярность каждого отдельно взятого из их числа в процентном соотношении очень мала.

Третьим инструментом, без которого не обходится почти ни один из опрошенных – это, конечно же, записная книжка. Чем бы не занимался фрилансер, а делать какие-то нужные заметки в процессе работы приходится почти всем. 63,4% опрошенных предпочитают использовать старый добрый бумажный блокнот, как наиболее удобный и простой вариант, 25% пользуются Google Sheets, также определенную популярность имеют такие решения, как Trello, Asana, MeisterTask, Basecamp и другие.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

2020 самоизоляция talenttech ит фриланс fl.ru биржа фриланса
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
+
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
30
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
50
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
161
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
66
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
62
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
41

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 161
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст установил на игру Ведьмак 3 более 50 модов – результат действительно впечатляет
13
Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android
17
Nvidia и AMD заинтересованы в выпуске супермощных видеокарт на базе новой технологии TSMC CoWoS
48
Устройства Samsung Galaxy и Windows 10 теперь могут обмениваться файлами по Wi-Fi простым перетаскиванием
6
AMD Radeon RX 5700 XT оказалась на 8-9% производительнее в играх, чем NVIDIA GeForce RTX 2060 в новом масштабном тестировании TechSpot
19
В Steam можно будет бесплатно забрать The Search в течение одного дня
7
Стали известны цены всех модификаций Honor 30 Pro Plus
+
Blackview BV9600E представлен официально: Helio P70, АКБ на 5580 мАч, NFC и 20% скидка первым покупателям
1
PlayStation 4 Pro за 4 000 рублей в месяц – «Связной» устраивает временную акцию
16
В Steam вовсю идёт бесплатная раздача приключенческой игры The Search
22
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
29
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
15
Официальный Twitter-аккаунт серии Crysis впервые за 3,5 года подал признаки жизни (обновлено)
33
Honor 30 Pro Plus прошёл тест на производительность в Geekbench
3
Новый сплав кремния позволит в 1000 раз увеличить скорость полупроводников
21
Palit представила в России ускоритель GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением
12
Названы 5 невыпущенных игр Rockstar Games, которые отложили из-за восхождения GTA
2
Праздник геймера - Ubisoft начала бесплатную раздачу лучшей части серии Assassin's Creed
22
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
33
Half-Life: Alyx теперь и в Minecraft – энтузиасты добились практически полного сходства между играми
2

Популярные статьи

Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
50
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
37
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
85
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
30
Фриланс во время самоизоляции - положение дел на март-апрель 2020
1
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
+

Сейчас обсуждают

Aktay
08:56
Как будто от названия что-то зависит, вообще пофигу
Radeon RX 9900 XT и другие имена будущих видеокарт AMD стали известны из сертификата ЕЭК
Kopcheniy
08:49
А если сравните 2 часа и 3? Разница так же в полтора раза, но в абсолютном выражении уже куда более значима.
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Kopcheniy
08:46
Нет, PCI-E 4 уже есть, а DDR5 будет на новом сокете AM5, в 2021 году, и относиться будет к Zen 4.
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Kopcheniy
08:46
Из наиболее значимых изменений, которые ожидаются - 8-ядерные модули ССХ, что дополнительно снизят задержки, а также прирост по частотам на 200-300 МГц. Ну и техпроцесс допиленный. Только на 5 ГГц в...
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Roditch
08:40
Нет, это потому что автор с Украины. Тем более самый ближайший территориально, неактуально когда он находится за рубежом. Из Штатов может быстрее долететь, чем из граничащих стран.
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Kopcheniy
08:40
Провал по записи в память касается только процессоров с числом ядер не больше 8. На тех же 3900Х этой проблемы уже нет: "И кстати, обратите внимание, Ryzen 9 3900X не подвержен той самой проблеме с п...
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
LoL
08:38
Судя по этому видео, мой 1600х был на архитектуре зен2, лол)
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Kopcheniy
08:38
Да, это первое, что нужно делать после установки винды.
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Kopcheniy
08:37
С каких пор процы с термопастой под крышкой стали греться меньше оных с припоем?
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
E1nher1
08:36
Да, можете забрать игру бесплатно , если вы ее купили ранее в бетхесда.нет
Fallout 76 настолько провалился в Steam, что Bethesda продлевает бесплатную раздачу игры до 28 апреля (для тех, у кого уже была игра)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем