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Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» объявляет щедрую промо-акцию, по условиям которой сервис бесплатно раздаст акции мировых технологических гигантов и крупных российских компаний. В списке значатся такие известные названия как Intel, Nokia, General Electric, Газпром, Сбербанк, Детский мир, X5 Retail Group (является оператором нескольких сетей супермаркетов, включая «Пятерочку», «Перекресток» и другие). Отмечается, что стоимость таких акций составляет до 20 000 рублей.

Получить бонус могут как старые, так и новые пользователи приложения, но условия будут разными. Новичкам нужно будет открыть счет с 20 марта по 10 мая этого года, для этого надо будет заранее составить заявку на открытие брокерского счета через мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» или на официальном сайте банка Tinkoff.ru, затем открыть приложение и во вкладке «Портфель» «распаковать» свой приз.

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Для тех, кто уже пользуется сервисом, условия несколько иные и напоминают что-то вроде реферальной программы (прим. автора - не будем сравнивать это с финансовой пирамидой, ладно?). Все, кто уже пользуется приложением, идут во вкладку Ещё -> Профиль -> Подарок за друга, копируют оттуда ссылку для привлечения нового пользователя, делятся ей в соцсетях, а за каждого нового клиента, который не только перейдет по ссылке, скачает приложение и откроет счет, но и закупит акции на сумму от 10 000 рублей и выше, оба, и привлекший, и привлеченный, получат по подарочной акции.

Как мне кажется, гораздо выгоднее зарегистрироваться самостоятельно.

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На подаренную акцию действуют некоторые ограничения: продать её можно будет либо сразу, но купив других акций на сумму от 15 000 рублей, либо через три месяца после получения.

Дмитрий Панченко, директор инвестиционного направления «Тинькофф» отмечает то, что данная акция призвана простимулировать одновременно начинающих инвесторов, дав возможность познакомиться с данным рынком и получить в подарок свой первый актив, который может проносить доходы, так и поощрить опытных игроков, увеличив их портфель.

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Напомню, что в прошлом году сервис также проводил подобную акцию, но тогда максимальная стоимость одной подарочной акции (уж простите за каламбур) ограничивалась 10 000 рублей.