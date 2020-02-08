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Гаджеты, которые задавали тренды прошедшего десятилетия. Часть 1

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В честь наступившего 2020 года эксперты Яндекс.Маркета составили список самых значимых продуктов на рынке пользовательской электроники, оказавших максимальное влияние на данную индустрию в целом за прошедшее десятилетие и выделили актуальные тренды, которые могут получить развитие в недалеком будущем. Для этого, в том числе, был проведен анализ активности пользователей сервиса Яндекс.Маркет. Я же подготовил материал на основе этих данных, который решил разбить на две части, первая из которых будет посвящена самым ярким событиям на рынке смартфонов, планшетов и ноутбуков за прошедшие десять лет.

Смартфоны

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Среди производителей смартфонов наиболее отличились три компании: это Apple, Samsung и Xiaomi. Первые – продолжали удерживать высокую планку компании, задающей тренды в данной товарной категории. Если в конце 2000-х компания с изображенным на логотипе надкусанным яблоком совершила настоящий прорыв, предложив принципиально новое по своей эргономике и пользовательскому опыту устройство под названием iPhone, объединив в одном корпусе большой ёмкостной дисплей с возможностями пальцевого ввода без стилуса и максимально понятную для обычного пользователя операционную систему iOS, чей дизайн задал тренд в графических оболочках других ОС и многих программ того времени, а также поддержку современных стандартов беспроводной связи, то в 2010-х «айфоны» задали тренд на дисплеи высокой четкости Retina с большим соотношением количества пикселей на квадратный дюйм поверхности экрана, а также продолжили задавать моду в дизайне как самих аппаратов, так и графических оболочек мобильных ОС. В том числе – и мобильной ОС Android.

iPhone 4 и последующий iPhone 5 стали, пожалуй, самыми лучшим воплощениями фирменного дизайна Apple в смартфонах

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А последующие обновления iOS задали новый тренд в визуальном дизайне пользовательских интерфейсов, намеренно отказавшись от модного ранее эффекта объемного стекла. Это до сих пор актуально и отчетливо прослеживается в том числе и на ОС Android, особенно фирменных сборках типа EMUI

Что касается «Андроида», то первое время распространяемая Google «свободная» мобильная операционка ассоциировалась скорее с гаджетами для техногиков и тех, кто хочет приобрести аппарат «как айфон, но дешевле», вместо отживающих своё кнопочных Nokia на Symbian и коммуникаторов на Windows Mobile, предназначенных для совсем узкой прослойки пользователей. И вот тут стоит отметить, что данную ОС очень неплохо продвинула компания Samsung, а именно – смартфоны линейки Galaxy, которые стали примером того, что смартфон на «Андроиде» – это не обязательно что-то глючное и тормозящее, а вполне себе конечный и готовый к употреблению пользовательский продукт от известного бренда. Также, эксперты Яндекс.Маркета отметили то, что смартфоны Samsung стали первыми использовать беспроводную зарядку, но, по-моему, нельзя сказать, что данная технология особо популярна, чтобы считать её знаковым трендом.

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Samsung i7500, также называвшийся Samsung Galaxy, дал начало знаменитой линейке смартфонов, которая живет и поныне 

Если компания Samsung стала одной из первых, кто массово представил на рынке качественные «гуглофоны» и стала выпускать в том числе и премиальные смартфоны на данной ОС, то к 2015 году компания Xiaomi сделала качественные девайсы на «Андроиде» по-настоящему доступными, при этом предлагая очень конкурентные технические характеристики, сравнимые с аппаратами других брендов, стоящими заметно дороже. До сих пор смартфоны линейки Redmi Note занимают солидную часть рынка за счет своего на удивление выгодного соотношения цены и параметров, не уступая по качеству продукции гигантов рынка пользовательской электроники.

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По состоянию на прошлый год, самыми популярными смартфонами этих трёх компаний стали Apple iPhone Xr, Samsung Galaxy A50, Xiaomi Redmi Note 7. Из новых технологий, получивших развитие на рынке смартфонов за прошедшее десятилетие, стоит упомянуть почти повсеместную поддержку двух и более SIM карт и внедрение модулей NFC – его наличие интересует 60% пользователей при выборе смартфона.

Современные смартфоны мало отличаются по дизайну, зато сейчас бюджетная модель может выглядеть почти как весьма дорогой аппарат. Слева направо: iPhone Xr, Samsung Galaxy A50, Xiaomi Redmi Note 7

Планшеты

Эксперты Яндекс.Маркета по достоинству оценивают вклад Apple iPad в развитие данного класса устройств. Впрочем, вполне заслуженно – фактически iPad был первым по-настоящему удачным и коммерчески успешным продуктом в своём роде и последним реально инновационный продуктом компании, созданным командой инженеров ещё под руководством Стива Джобса. А ведь казалось бы, чего проще – взять за основу iPhone и оснастить его экраном большей диагонали, что сделает его пригодным для комфортного просмотра фильмов, чтения книг, интернет-серфинга и мобильных игр. Я однажды от кого-то услышал, что гениален тот инженер, который берет 70% уже освоенной конструкции, добавляет от себя ещё 30% и получает на выходе качественно новое изделие. И тут, пожалуй, как раз тот самый случай. Взяв за концептуальную основу iPhone с простой и интуитивно понятной iOS и увеличив диагональ дисплея, на выходе получили качественно новый продукт, способный успешно конкурировать с тем же нетбуками, популярными в то время. Функционала устройства хватало для потребления мультимедиа-контента, при этом оно отличалось значительно большей простотой в работе и обслуживании, компактностью, легкостью и, что немаловажно, значительно дольше работало от одного заряда батареи в повседневных задачах.

iPad называют последним действительно инновационным устройством от Apple, ставшим пионером в классе планшетных компьютеров. И последним, разработанным ещё под руководством Стива Джобса. Совпадение?

Как это было и с iPhone, iPad также стал прародителем целого нового класса устройств, среди которых появились и значительно более дешевые модели, и более функциональные. Однако iPad был первопроходцем среди них. Что характерно, он остаётся одним из самых популярных планшетов до сегодняшнего дня, при этом, в отличие от iPhone, в плане дизайна практически не претерпел изменений по сравнению с девайсами первых поколений.

Ноутбуки

Как ни странно, но и в данном сегменте также не обошлось без Apple, а точнее - её сверхлегкого и компактного ноутбука MacBook Air. 

Специалисты Яндекс.Маркет отмечают, что именно легкий и тонкий MacBook Air, оснащенный встроенным аккумулятором и качественным дисплеем, фактически задал тренд в нише ультрабуков – компактных ноутбуков, в основном, относящихся к премиум-сегменту и способных проработать длительное время без подзарядки. Не могу с этим не согласиться, ведь многие аналогичные продукты от DELL, HP и других производителей переняли общий подход к дизайну и эргономике, а выпускаемые с недавнего времени ноутбуки компании Huawei, так и вовсе похожи на «макбук» как две капли воды. Стоит вспомнить хотя бы недавние анонсы ноутбуков Huawei MateBook серии D и линейки Honor MagicBook, созданных на базе процессоров от AMD.

MacBook Air от Apple...

... и Huawei MateBook D14. Найдите 10 отличий

Однако, стоит отдельно отметить тот факт, что успех планшетов и ультракомпактных ноутбуков классической компоновки не гарантировал популярность устройств-трансформеров с отсоединяемой клавиатурой. По статистике Яндекс.Маркета такими девайсами интересуется не более 1% пользователей сервиса, что очень мало. От себя добавлю, что не стоит забывать и то, что если не все, то подавляющее большинство «трансформеров» работали и работают на полноценных ОС семейства Windows, включая Windows 8/8.1 и 10, при том, что сами по себе Windows-планшеты никогда особой популярностью не пользовались и занимали весьма узкую нишу, пользуясь ограниченным спросом со стороны профессионального сообщества и отдельных энтузиастов. Следовательно, мало кто из широкого круга потребителей заинтересован в ноутбуке, превращающемся в такой планшет, при том, что такая «трансформируемость» обычно отрицательно сказывается на его цене.

Ну и, в завершение первой части данного материала, стоит сказать пару слов о процессорах, используемых в ноутбуках. За прошедшие десять лет лидерство продолжает удерживать продукция Intel. При этом, в настоящее время наибольшей популярностью пользуется «золотая середина» - процессоры линейки Core i5, ноутбукам на базе которых отдают предпочтение 34% пользователей. Доля Core i7 несколько меньше – 21%, значительно менее популярным решением являются Core i3 – всего 12 %.

 Большинство современных ноутбуков имеют на корпусе такую наклейку

Во второй части материала (ссылку на который дам здесь, после того, как он выйдет) мы поговорим об основных тенденциях рынка носимой электроники, игровых консолей и прочих технологичных гаджетов за прошедшее десятилетие!

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