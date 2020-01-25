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Компания Huawei представила новую серию компактных ноутбуков MateBook D, доступны две модели – 14-дюймовый MateBook D 14 и MateBook D 15 c диагональю экрана 15,6 дюйма. В устройствах реализована функция Multiscreen Collaboration (основанная на Huawei Share), позволяющая через ноутбук получать доступ не только к файлам, но и к экранному меню подключенного смартфона. Подключение осуществляется при поднесении смартфона Huawei, оборудованного модулем NFC, к специальной метке на корпусе ноутбука, а для дальнейшей передачи данных используются сети Wi-Fi и Bluetooth. При этом, смартфон должен работать под управлением EMUI 10 или более свежих версий данной фирменной сборки ОС на базе Android (когда они появятся).

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Компактный ноутбук MateBook D 14 и отображаемое на его дисплее меню подключенного смартфона Huawei, поддерживающего функцию Multiscreen Collaboration

Экраны ноутбуков имеют сверхтонкие рамки, занимая около 85% всей поверхности крышки, которая имеет толщину порядка 5 мм. Это было осуществлено в том числе и за счет того, что веб-камера спрятана под одной из клавиш клавиатуры. Максимальная толщина MateBook D 15 составляет всего 17 мм. Сами экраны выполнены по технологии IPS и имеют разрешение Full HD 1920x1080 при соотношении сторон 16:9.

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По железу известно следующее: оба ноутбука работают на платформе AMD, в них установлен Ryzen 5 3500U и графический чип Radeon Vega 8. 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR 4 работают в двухканальном режиме. В системе охлаждения применены фирменные вентиляторы Huawei Shark Fin Fan 2.0 с S-образной формой профиля, позволяющей «динамически оптимизировать воздушный поток».

Ноутбуки способны проработать значительное время без подзарядки – у MateBook D 14 этот показатель составляет до 9,5 часов в режиме просмотра видео со встроенного SSD накопителя с интерфейсом PCIe объемом 256 ГБ или 512 ГБ. Опционально возможно дооснащение ноутбука дополнительным жестким диском. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C от адаптера мощностью 65 Вт.

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